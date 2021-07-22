https://ria.ru/20210722/pekha-1742326541.html

Мама сына Пьехи рассказала о том, что сейчас чувствует ее ребенок

Мама сына Пьехи рассказала о том, что сейчас чувствует ее ребенок - РИА Новости, 22.07.2021

Мама сына Пьехи рассказала о том, что сейчас чувствует ее ребенок

Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова раскрыла, что сейчас чувствует их сын Петя. Об эмоциональном состоянии ребенка она рассказала в сторис личного... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:41

2021-07-22T10:41

2021-07-22T10:41

шоубиз

стас пьеха

дети

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова раскрыла, что сейчас чувствует их сын Петя. Об эмоциональном состоянии ребенка она рассказала в сторис личного Instagram-аккаунта. "Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни, — отметила экс-жена певца. Мои последние дни — война. Петины — бесконечное "мамочка, когда мы уже будем дома?" и мечты о том, чтобы все поскорее наладилось. И о новой игрушке".Наталия надеется, что скоро случившееся "забудется как страшный сон". Она призналась, что читает мальчику сообщения со словами поддержки, которые ей присылают пользователи. "Это помогает не опустить руки, потому что мы очень устали от больницы, обследований, разговоров в полиции со следователями... Благодаря вам (Наталия обращается к читателям ее микроблога— Прим. Ред.) действительно становится легче справляться с навалившимися трудностями", — пишет бывшая возлюбленная исполнителя. На днях стало известно, что семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга. Его избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как писали СМИ, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила им общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в воспитании ребенка.

https://ria.ru/20210721/pekha-1742225632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, дети