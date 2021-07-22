https://ria.ru/20210722/parad-1742349016.html

В Петербурге прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада

В Петербурге прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада - РИА Новости, 22.07.2021

В Петербурге прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада состоялась в четверг в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:07

2021-07-22T12:07

2021-07-22T13:48

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральная репетиция Главного военно-морского парада состоялась в четверг в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает Минобороны России."Двадцать второго июля состоялась генеральная репетиция пятого главного военно-морского парада в акваториях Невы (Санкт-Петербург), Финском заливе и Кронштадте", - говорится в сообщении.В репетиции участвовали более 50 боевых кораблей, подлодок, судов и катеров различных классов, около 50 летательных аппаратов Морской авиации ВМФ, свыше 4 тысяч военнослужащих.Среди кораблей и подлодок, участвовавших в репетиции на Неве, Финском заливе и Кронштадте, – ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший ракетный подводный крейсер "Князь Владимир", атомные подводные ракетные крейсера "Вепрь" и "Орёл".Также были задействованы фрегат "Адмирал Касатонов", большие десантные корабли "Пётр Моргунов", "Оленегорский горняк", корветы "Гремящий", "Стойкий", малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Град Свияжск".Кроме того, в репетиции участвовали корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов", дизель-электрические подлодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Краснодар", "Владикавказ", "Дмитров", тактические группы десантных, патрульных и противодиверсионных катеров, катера Пограничной службы ФСБ России.Отличительными сторонами репетиции парада являются большое число кораблей и подлодок нового поколения, участие сразу семи атомных и неатомных подлодок, участие боевых кораблей ВМС Индии, Пакистана, Ирана, а также участие в параде копии парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава" и парусных судов Санкт-Петербургского яхт-клуба, указывает Минобороны.Репетиция проведена согласно требованиям по предотвращению COVID-19: все экипажи провакцинированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проведена дезинфекция.Главный военно-морской парад пройдет 25 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. Это пятый по счету парад, который проводится в год празднования 325-летия основания Российского регулярного флота.Парад будет включать морскую, воздушную и наземную составляющие, что позволит представить современный облик ВМФ РФ.

https://ria.ru/20210713/parad-1741043522.html

https://ria.ru/20210718/vmf-1741779083.html

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Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Петербурге Генеральная репетиция Главного военно-морского парада состоялась в четверг в Санкт-Петербурге и Кронштадте. 2021-07-22T12:07 true PT0M47S

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россия, кронштадт, нева (река), финский залив, санкт-петербург, вмф рф, безопасность