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Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента
Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента - РИА Новости, 22.07.2021
Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента
Численность самозанятых граждан с начала 2021 года в Ленинградской области выросло на 64%, до 32292 человек, за счет чего выросло и количество налогов,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:35
2021-07-22T12:35
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Численность самозанятых граждан с начала 2021 года в Ленинградской области выросло на 64%, до 32292 человек, за счет чего выросло и количество налогов, поступаемых от данных граждан в казну, сообщила председатель регионального комитета развития малого и среднего бизнеса Светлана Нерушай на заседании правительства Ленобласти.По ее словам, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) по данным на 10 июня 2021 года составляет более 237 тысяч человек, что на 15 тысяч человек больше, чем в январе 2021 года."Прирост обеспечен, в том числе за счет введения на территории Ленинградской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Число плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) по состоянию на 1 июля 2021 – 32 292 человек (на конец 2020 года – 19 748 человек), что на 64% больше предыдущего года", — заметила она.Основными направлениями деятельности самозанятых являются перевозка грузов и пассажиров, доставка продуктов и непродовольственных товаров, производство и продажа продукции собственного производства и приготовления, предоставление услуг в сфере красоты и здоровья, консалтинг и репетиторство. За первое полугодие 2021 года плательщиками налога на профессиональный доход Ленинградской области перечислено в бюджет 77,2 миллиона рублей, что на 63% превышает годовой объем налоговых поступлений 2020 года (47,4 миллиона рублей).Нерушай также отметила, что поддержка самозанятых граждан оказывается в рамках регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".С 2021 года поддержка начинающих предпринимателей стала одним из основных направлений федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На 1 июля 2021 года в Ленинградской области осуществляют деятельность 12,7 тысячи субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных менее одного года.
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ленинградская область
12:35 22.07.2021
 

Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамозанятый, занимающийся ремонтом детских колясок у себя в гараже
Самозанятый, занимающийся ремонтом детских колясок у себя в гараже - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Численность самозанятых граждан с начала 2021 года в Ленинградской области выросло на 64%, до 32292 человек, за счет чего выросло и количество налогов, поступаемых от данных граждан в казну, сообщила председатель регионального комитета развития малого и среднего бизнеса Светлана Нерушай на заседании правительства Ленобласти.
По ее словам, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) по данным на 10 июня 2021 года составляет более 237 тысяч человек, что на 15 тысяч человек больше, чем в январе 2021 года.
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"Прирост обеспечен, в том числе за счет введения на территории Ленинградской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Число плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) по состоянию на 1 июля 2021 – 32 292 человек (на конец 2020 года – 19 748 человек), что на 64% больше предыдущего года", — заметила она.
Основными направлениями деятельности самозанятых являются перевозка грузов и пассажиров, доставка продуктов и непродовольственных товаров, производство и продажа продукции собственного производства и приготовления, предоставление услуг в сфере красоты и здоровья, консалтинг и репетиторство. За первое полугодие 2021 года плательщиками налога на профессиональный доход Ленинградской области перечислено в бюджет 77,2 миллиона рублей, что на 63% превышает годовой объем налоговых поступлений 2020 года (47,4 миллиона рублей).
Нерушай также отметила, что поддержка самозанятых граждан оказывается в рамках регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"С 2021 года комплекс мер поддержки расширен: добавлена возможность получения имущественной поддержки на региональном и муниципальном уровнях, а также получение финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств по кредитам. В 2021 году Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставлено восемь микрозаймов самозанятым гражданам", — добавила Нерушай.
С 2021 года поддержка начинающих предпринимателей стала одним из основных направлений федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На 1 июля 2021 года в Ленинградской области осуществляют деятельность 12,7 тысячи субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных менее одного года.
 
Ленинградская область
 
 
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