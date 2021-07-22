https://ria.ru/20210722/lenoblast-1742354580.html

Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента

Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента - РИА Новости, 22.07.2021

Численность самозанятых в Ленобласти в этом году выросло на 64 процента

Численность самозанятых граждан с начала 2021 года в Ленинградской области выросло на 64%, до 32292 человек, за счет чего выросло и количество налогов,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:35

2021-07-22T12:35

2021-07-22T12:35

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Численность самозанятых граждан с начала 2021 года в Ленинградской области выросло на 64%, до 32292 человек, за счет чего выросло и количество налогов, поступаемых от данных граждан в казну, сообщила председатель регионального комитета развития малого и среднего бизнеса Светлана Нерушай на заседании правительства Ленобласти.По ее словам, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) по данным на 10 июня 2021 года составляет более 237 тысяч человек, что на 15 тысяч человек больше, чем в январе 2021 года."Прирост обеспечен, в том числе за счет введения на территории Ленинградской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Число плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) по состоянию на 1 июля 2021 – 32 292 человек (на конец 2020 года – 19 748 человек), что на 64% больше предыдущего года", — заметила она.Основными направлениями деятельности самозанятых являются перевозка грузов и пассажиров, доставка продуктов и непродовольственных товаров, производство и продажа продукции собственного производства и приготовления, предоставление услуг в сфере красоты и здоровья, консалтинг и репетиторство. За первое полугодие 2021 года плательщиками налога на профессиональный доход Ленинградской области перечислено в бюджет 77,2 миллиона рублей, что на 63% превышает годовой объем налоговых поступлений 2020 года (47,4 миллиона рублей).Нерушай также отметила, что поддержка самозанятых граждан оказывается в рамках регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".С 2021 года поддержка начинающих предпринимателей стала одним из основных направлений федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На 1 июля 2021 года в Ленинградской области осуществляют деятельность 12,7 тысячи субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных менее одного года.

https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html

ленинградская область

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ленинградская область