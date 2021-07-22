https://ria.ru/20210722/ldpr-1742381602.html

Жириновский рассказал о возможных кадровых перестановках в ЛДПР

Жириновский рассказал о возможных кадровых перестановках в ЛДПР - РИА Новости, 22.07.2021

Жириновский рассказал о возможных кадровых перестановках в ЛДПР

ЛДПР хотелось бы предложить губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину место в Госдуме, а депутат Ярослав Нилов, по мнению партии, мог бы стать... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:39

2021-07-22T14:39

2021-07-22T14:39

владимир сипягин

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

владимир

владимирская область

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЛДПР хотелось бы предложить губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину место в Госдуме, а депутат Ярослав Нилов, по мнению партии, мог бы стать министром труда, заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.Лидер ЛДПР в ходе поездки во Владимир посетил местный хлебозавод, трансляция велась в Instagram политика."Нам бы хотелось предложить Сипягину, человеку с опытом губернатора, место в Госдуме. Но пока он здесь. По показателям тут все улучшается. Чем хорош Сипягин? Мы всю партию мобилизовали, мы содействуем ему", - ответил Жириновский на вопрос журналиста о возможном уходе губернатора в Госдуму.Глава ЛДПР отметил, что если Сипягин уйдет с поста губернатора, то "будет работать в федеральном масштабе". Жириновский также обратил внимание, что следующий глава Владимирской области не обязательно будет из его партии.Говоря о будущем главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилова, Жириновский заявил, что он мог бы возглавить министерство труда. "Нилов станет министром труда, если (премьер-министр Михаил) Мишустин созреет (для работы с ним)", - заявил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210719/ldpr-1741815441.html

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владимир сипягин, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, владимир, владимирская область, политика