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Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей

Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей - РИА Новости, 22.07.2021

Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей

На днях Министерство экономики Украины обнародовало аналитическую записку "Теневая экономика. Общие тенденции 2020". Приведенные в документе расчеты поражают... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

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верховная рада украины

мвф

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На днях Министерство экономики Украины обнародовало аналитическую записку "Теневая экономика. Общие тенденции 2020". Приведенные в документе расчеты поражают воображение темпами, которыми Украина движется к своему светлому европейскому будущему.Выяснилось, что в прошлом году уровень теневой экономики на Украине уже составлял "всего лишь" 30 процентов от объема ВВП страны. И это притом что на старте движения в Европу, когда на Украине произошел Евромайдан, нацеленный на борьбу с олигархами, коррупцией и, конечно же, серыми финансовыми потоками, теневая экономика составляла целых… 30 процентов.Удивительно, не правда ли? И это не цифры вражеской пропаганды — они взяты из рассматриваемого исследования.Кстати, они довольно много говорят об "успехе" Майдана и содержат намек на реальную цель государственного переворота.Стоит напомнить, что с 2014 года Украину просто наводнили всевозможные советники, эксперты и прочие специалисты, которые якобы должны были помочь с проведением реформ, в том числе направленных на детенизацию экономики, снижение уровня коррупции и прочее в том же духе. Одних только министров-иностранцев было четверо, причем возглавляли они ключевые министерства — экономики, финансов и здравоохранения (дважды). Если же учитывать заместителей министров, руководителей государственных компаний и прочие подобные должности, то счет пойдет уже на десятки. А если к ним добавить еще и назначенцев с украинскими паспортами (или несколькими гражданствами), выращенных в "пробирках Сороса", то подсчитать их количество будет крайне сложно.К этому стоит добавить:Каков же итог всех этих титанически усилий?Рост уровня теневой экономики в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на четыре процентных пункта в Министерстве экономики связывают, конечно, с пандемией и внедрением противоэпидемических мер. Что, в общем-то, логично — в трудные времена тень растет.В министерстве пришли к выводу, что наибольшего уровня тенизация достигла в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (48%), секторе операций с недвижимым имуществом (41%) и добывающей промышленности (41%). Что касается тенизации добывающей промышленности, которую преимущественно контролируют олигархи, то здесь следует передать особый привет борцам с ними.Авторы исследования намекают, что реальный уровень теневой экономики на Украине даже выше того, что показало их исследование, поскольку "в условиях коронакризиса изменились каналы тенизации на неохватываемые существующими методами расчетов". При этом в документе не содержится объяснения причин того, почему масштабы теневой экономики так и не сократились за семь лет реформ. Зато, описывая причины ее высокого уровня, авторы продолжают указывать по преимуществу те же самые, о которых говорилось во времена "кровавого" Януковича:Правда, появился и совершенно новый фактор: наличие неподконтрольных территорий. Правда, с учетом экономической блокады Украиной неподконтрольного Донбасса эта причина выглядит странно.Упоминание в этом перечне высокого уровня коррупции через семь лет после госпереворота, при наличии целого сонма антикоррупционных органов, управляемых Западом, и на фоне неоднократной похвалы западных партнеров в отношении успехов в борьбе с ней выглядит особенно вдохновляюще.На самом деле уровень теневой экономики на Украине с 2013 года скорее вырос. В тень ушли значительные сегменты высоколиквидных рынков — прежде всего алкогольного, а в некоторой степени и табачного. Добавилось и такое явление, как "крышевание" нелегально действующих в разных секторах экономики субъектов хозяйствования со стороны парамилитарных формирований, чего до 2014 года просто не могло быть. За постмайданные годы в страну нелегально было ввезено более трех миллионов подержанных легковых автомобилей, что создало еще один теневой рынок с нуля. Точно не стали меньше доли теневых сегментов в сельском и лесном хозяйстве, а также на рынке нефтепродуктов.Если же ориентироваться на данные Министерства экономики о сохранении теневой экономики на уровне 30 процентов от объема ВВП с 2013 по 2020 год, то физически размер тени должен был сократиться. Поскольку украинская экономика за семь лет сильно уменьшилась, как ни считай. Скажем, если ориентироваться на данные Государственной службы статистики Украины по изменению реального ВВП, то за эти годы он сократился на 9,4%. При всех прекрасных и успешных реформах, а также при той бесконечной помощи, которую оказывал Украине "весь мир".Для сравнения: в России за тот же период реальный ВВП вырос на 2,9%. Не густо, но произошло это на фоне санкций со стороны того же "всего мира". Еще показательнее дело обстоит с промышленным производством, которое в России за семь лет выросло на 12,1%, а на Украине сократилось на 18,9%. Причем наибольший обвал произошел в перерабатывающей промышленности с наиболее высоким уровнем добавленной стоимости.Собственно, уничтожение производств с относительно высокой добавленной стоимостью, окончательное превращение страны в аграрно-сырьевой придаток, а также институциональное закрепление нового положения дел путем установления внешнего управления и было настоящей целью и результатом Евромайдана, которые скрывались за дымовой завесой лозунгов о детенизации, деолигархизации и борьбе с коррупцией.

https://ria.ru/20210721/ukraina-1742061536.html

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993208.html

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство экономики украины, верховная рада украины, мвф, европа, украина, авторы