https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

Зеленский нашел способ купить Байдена

Зеленский нашел способ купить Байдена - РИА Новости, 05.07.2021

Зеленский нашел способ купить Байдена

На прошедшей неделе Верховная рада Украины все же приняла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Это та самая так называемая судебная реформа,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

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На прошедшей неделе Верховная рада Украины все же приняла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Это та самая так называемая судебная реформа, которую Запад требовал от Киева провести в течение последних нескольких лет, а в нынешнем году сделал одним из необходимых (но не достаточных) условий предоставления дальнейших траншей кредита МВФ."Реформа" в основном сводится к возобновлению деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая с осени 2019 года остается недееспособной. Но деятельность она будет осуществлять по новым правилам. Агенты западного влияния, "соросята" и прочие грантоеды хором пели осанну, что новая ВККС будет добропорядочной и независимой и, соответственно, такими же будут и суды. Это особенно цинично, поскольку суть перезапуска ВККС — подчинение комиссии западным кураторам.В результате Украина лишилась еще одного из немногих остававшихся кусочков суверенитета и закрепила свой колониальный статус. Что же касается лозунгов об улучшении качества правосудия и доступа к нему со стороны аборигенов, то их даже комментировать сложно: на самом деле, речь идет лишь о перераспределении влияния между интересами непосредственно метрополии и местной колониальной администрации.ВККС появилась на Украине после судебной реформы 2010 года, которую проводил Андрей Портнов — тогда заместитель главы администрации президента Януковича, а теперь лицо, близкое к офису президента Зеленского. В то время функции ВККС сводились к организации конкурсов по отбору кандидатов на должности судей и подготовке рекомендаций о назначении. Разумеется, в основном в интересах Януковича и его вертикали власти.После событий 2014 года под лозунгом восстановления доверия к судебной системе была проведена новая судебная реформа, полномочия ВККС увеличились, а сама комиссия оказалась полностью подконтрольной президенту Порошенко. К ее функциям добавились проведение квалификационного оценивания судей, ведение судейского досье, внесение рекомендаций о переводе судей. В результате Порошенко выстроил всю судебную систему под себя — один шантаж непрохождением аттестации чего стоил.Это явно не способствовало восстановлению доверия к судебной системе. Но это мелочи. Куда важнее, что такая реформа пришлась не по вкусу западным кураторам Украины: без наличия подконтрольных судов оказалась бесполезной управляемая Западом антикоррупционная инфраструктура. Дергать за ниточки проявлявших вдруг нелояльность или недоговороспособность представителей колониальной администрации оказалось практически невозможно. Поэтому уже в 2017 году Запад стал требовать новой судебной реформы, согласно которой контрольный пакет в управлении судебной системой должен был оказаться у "международных экспертов", то есть внешних управляющих.Надо сказать, что Порошенко в этом направлении Западу подтолкнуть не удалось. Возможно, в том числе и поэтому в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине не имели ничего против замены Порошенко на Зеленского.Зеленский начал свою судебную реформу уже осенью 2019 года. Но сказав "а", не решился сказать "б". Деятельность старой "порошенковской" ВККС прекратилась осенью 2019 года, но вот новый состав комиссии назначен не был. Как не были внесены и требуемые Западом изменения в судебное законодательство. Убеждения продлились почти два года. И все же, даже несмотря на то, что не все хотелки Запада в принятом законе были удовлетворены, можно констатировать, что очередной бастион субъектности местных элит пал.Согласно новой редакции закона предусмотрены особые условия формирования состава конкурсной комиссии для отбора членов ВККС: "Состав Конкурсной комиссии формируется из трех лиц из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех лиц, предложенных международными и иностранными организациями, которые согласно международным или межгосударственным соглашениям на протяжении последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предупреждения и противодействия коррупции". Другими словами, половину конкурсной комиссии будет назначать "семипосольщина".Но это не все — унижение аборигенов должно быть полным. Ключевая норма в части назначения членов ВККС выглядит так: "В случае одинакового количества голосов "за" и "против" голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими". То есть голос "международного эксперта" по закону (!) весит больше голоса местного "аборигена"! Это ли не "гидность" и "незалежность"?В итоге назначенные, по сути, представителями Запада члены ВККС будут отвечать за отбор около двух тысяч судей на имеющиеся вакантные должности и за переаттестацию пяти тысяч действующих судей. То есть, мягко говоря, держать на поводке весь судейский корпус.Разумеется, этот закон существенно ослабляет влияние центральной киевской власти в стране. Да, сейчас в руках у Зеленского и Ко — дубина Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с его внесудебными решениями. Но фишка в том, что обжаловать внесудебные решения невозможно до тех пор, пока власть, которая в формате управления через СНБО имеет явные признаки хунты, контролирует суды. Как только она их контролировать перестанет, ей придется полагаться в этом вопросе на милость "западных партнеров". И уж точно не принимать в СНБО решений, которые хотя бы краем задевают их интересы. Разумеется, этот закон нарушает конституцию. И что с того? С 2014 года на ней топчутся беспрерывно, кстати, не забывая праздновать мифический День Конституции. Более того, Зеленским и Ко полностью заблокирована работа Конституционного суда, поэтому даже теоретически исключена вероятность признания этого закона неконституционным, несмотря на всю очевидность этого факта.Кстати, следует еще упомянуть, что "международные эксперты" наделены практически неограниченными возможностями по получению информации, якобы необходимой для проведения конкурса в ВККС. Они будут иметь доступ ко всем реестрам, они смогут обращаться в органы власти, компании и организации с запросами о претенденте и получать любую, даже конфиденциальную, информацию о нем. Плюс аналогичные права получат "эксперты и специалисты", которых имеет право привлечь конкурсная комиссия. Собственно, очевидно, о ком идет речь: опять же о местных агентах западного влияния, "соросятах" и прочих грантоедах. "Международные эксперты" без знаний языка, местных законов и реалий будут определять лишь стратегическую линию в интересах своих государств. Сидеть же на коррупционных потоках будут по большей части местные "активисты".Остается добавить, что внезапная сдача давно удерживаемых местной номенклатурой позиций явно связана с желанием Зеленского привезти в Вашингтон на встречу с Байденом как можно больше подарков (этот закон будет явно не единственным). И получить благодаря этому статус "хорошего мальчика", тогда ему, возможно, даже забудут поползновения расследовать деятельность Хантера Байдена на Украине во время президентства Дональда Трампа.Но сам факт принесения национальной судебной системы в виде дара с целью создания благоприятных предпосылок для встречи на высшем уровне очень много говорит и о Зеленском, и о нынешнем положении Украины.

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

https://ria.ru/20201105/ukraina-1583244156.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

владимир зеленский, джо байден, сша, украина, колумнисты - авторы, авторы