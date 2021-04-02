https://ria.ru/20210402/ukraina-1603848067.html

МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег

МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег

Перспективы получения Украиной в этом году даже второго транша МВФ в рамках кредитной линии на пять миллиардов долларов, о которой Киев договорился с Фондом в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:00

2021-04-02T08:00

2021-04-02T09:27

мвф

сергей марченко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

артем сытник

g7

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Перспективы получения Украиной в этом году даже второго транша МВФ в рамках кредитной линии на пять миллиардов долларов, о которой Киев договорился с Фондом в июне прошлого года, остаются туманными. Хотя по графику Украина уже должна была освоить второй и третий транши на общую сумму 1,35 миллиарда долларов и вот-вот получить четвертый в размере 0,55 миллиарда, по факту первый июньский транш на 2,1 миллиарда пока остается единственным.Комментируя эту ситуацию телевидению, министр финансов Украины Сергей Марченко на этой неделе заявил: "МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, "скомкали" некоторые обязательства и должны их возобновить". После чего более акцентированно обозначил пять требований, без выполнения которых Фонд не готов предоставлять кредитование.Требования эти явно выходят за рамки экономических, а потому их выполнение в условиях нарастающего из-за падения доверия электората как к правящей партии, так и лично к президенту Зеленскому политического кризиса будет делом непростым.Пока бюджетные дыры удается латать за счет исторически рекордных заимствований декабря прошлого года (более шести миллиардов долларов) и увеличения процентных ставок по внутренним заимствованиям в нынешнем году. Но прошлогодних запасов и внутренних заимствований недостаточно ни для покрытия дефицита госбюджета в девять миллиардов долларов, ни для обслуживания внешнего государственного долга, которое в этом году будет стоить не менее 8,1 миллиарда долларов (без учета затрат на обеспечение новых кредитов).Вероятнее всего, поигравшись некоторое время во фрондирование и набравшись дорогих внутренних и внешних кредитов, украинская власть все же пойдет на поклон к МВФ и выполнит если не все, то большую часть требований Фонда.По словам упомянутого выше Сергея Марченко, МВФ выдвигает пять главных условий для возврата к рассмотрению вопроса выделения второго транша кредита.Во-первых, в Фонде требуют восстановления ответственности, включая уголовную, за декларирование недостоверной информации чиновниками и прочими лицами, для которых таковое предусмотрено в рамках антикоррупционных процедур. Этот вид ответственности был фактически отменен Конституционным судом Украины (КСУ) в октябре прошлого года в рамках признания неконституционными ряда норм закона о противодействии коррупции. Хотя Конституции противоречит едва ли не вся так называемая антикоррупционная инфраструктура в навязанном Западом формате, судьи озаботились этой проблемой по большей части из-за ущемления своих прав. С тех пор Зеленский фактически заблокировал работу КСУ, приняв ряд решений, явно выходящих за рамки его конституционных полномочий. А в декабре прошлого года Верховная рада даже восстановила ответственность за декларирование недостоверных данных. Но в рамках борьбы за контроль над антикоррупционной инфраструктурой "семипосольщине" (послам стран G7) даже факта восстановления ответственности показалось мало.Во-вторых, речь идет о восстановлении так называемой независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), то есть подотчетности органа западным кураторам, фактического назначения ими и подотчетности им главы НАБУ и т. д. Требования по НАБУ прямо связаны с требованиями по ответственности за недостоверное декларирование и подразумевают юридическое закрепление полного контроля Запада над всей антикоррупционной инфраструктурой, которая по своей сути является параллельной структурой управления в государстве. После внесения изменений в закон о НАБУ и признания неконституционным назначения главой НАБУ ставленника Запада Артема Сытника Зеленский так и не решился его уволить. Но даже такого проявления лояльности "семипосольщине" показалось мало.В-третьих, Фонд требует срочно "реформировать" Высший совет правосудия, то есть передать судебную ветвь власти под управление Запада — по аналогии с антикоррупционными органами. В этом вопросе Украина пока демонстрирует наибольшее сопротивление. Причем исходит оно как со стороны самих судей, так и со стороны представителей других ветвей власти. По понятным причинам: сдача судебной системы уничтожит даже жалкие остатки суверенитета, а главное — будет нести серьезные риски и для судей, и для разных чиновников верхнего звена.В-четвертых и в-пятых — вопросы рынка газа и рынка электроэнергии. В контексте этих рынков Фонд интересует отмена тарифов для населения с соответствующим повышением цен. На проблемы населения украинским, скажем так, элитам как раз плевать — именно поэтому отказ от регулирования цен на газ для населения стал в прошлом году одним из первых выполненных требований МВФ. Однако когда пришла зима, цены на газ стремительно рванули вверх и по всей стране вспыхнули социальные протесты, регулирование цен на газ пришлось срочно вернуть. Конечно, только на время — сначала до апреля, теперь до мая. Но Фонду и это пришлось не по нутру: буквально на днях глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман назвал возврат к контролю над ценами на газ неэффективным способом субсидирования домохозяйств. Ровно то же самое касается и цен на электроэнергию — тариф для населения зимой подняли, но в Фонде хотят, чтобы регулируемого тарифа совсем не стало. Идти навстречу МВФ в этих вопросах украинская власть, конечно, готова. Но так, чтобы социальные протесты не обнулили ее рейтинги окончательно.Пока же украинское правительство занимает на внутреннем рынке. С начала года таким образом было привлечено 122,3 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов), то есть по 9,4 миллиарда гривен (340 миллионов долларов) в неделю. За квартал привлечена примерно четверть от годового плана почти в 500 миллиардов гривен. Сумма облигаций внутреннего займа в обращении выросла на 24 миллиарда гривен — на столько заимствования превысили погашения ранее выпущенных облигаций. При этом за год планируется занять почти на 130 миллиардов больше, чем погасить. То есть в принципе по объемам заимствований на внутреннем рынке все идет по плану. Но вот стоимость заимствований растет. С минимального уровня июля прошлого года доходность облигаций увеличилась почти в полтора раза. Сейчас она близится к 12% при ключевой ставке Национального банка 6,5%. В случае наращивания объемов внутренних заимствований их стоимость, разумеется, вырастет еще больше.Что касается внешних заимствований, то в условиях трений с МВФ и наличия традиционно "мусорного" рейтинга у Украины как эмитента их просто нет. С начала года страна по внешним займам только платила: в первом квартале их погашение и обслуживание стоило Киеву два миллиарда долларов. Если предположить, что Украина решится на размещение евробондов в сложившихся условиях, то их доходность может оказаться космической — на уровне восьми-девяти процентов годовых в долларах США. Для сравнения: в декабре удавалось занимать под 6,2%, хотя и это было наибольшей в мире доходностью для суверенных заимствований.Собственно, из приведенных цифр напрашивается вывод, что Украина вынуждена будет идти за деньгами к МВФ в обмен на выполнение унизительных условий. Максимум, что ей светит, — попытаться отсрочить выполнение какого-либо из них. Отмена тарифов на газ и электроэнергию для населения летом произойдет почти наверняка — скорее всего, поэтапно. Ну а главным камнем преткновения будет контроль над судебной системой. И особая дикость ситуации в том, что Западу в случае успеха он будет стоить жалкие 600 миллионов долларов. Причем в форме кредита.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/mvf-1603368900.html

https://ria.ru/20210323/ukraina-1602490436.html

https://ria.ru/20210121/energokrizis-1593874135.html

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html

сша

украина

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

мвф, сергей марченко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), артем сытник, g7, верховная рада украины, сша, украина, авторы, мнение - авторы