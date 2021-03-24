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Экспроприация станет основой роста украинской экономики
Экспроприация станет основой роста украинской экономики
На Украине за последнюю неделю был обнародован ряд данных о состоянии экономики страны, довольно резко диссонирующих с общим благостным настроем в мировой... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:00
2021-03-24T10:43
наталия яресько
виктор медведчук
роснефть
национальный банк украины
мвф
украина
авторы
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На Украине за последнюю неделю был обнародован ряд данных о состоянии экономики страны, довольно резко диссонирующих с общим благостным настроем в мировой экспертной среде относительно перспектив мировой экономики, которой все подряд обещают небывалый рост в нынешнем году.Что же касается Украины, то почти одновременно вышли новости о том, что валовый внешний долг страны достиг абсолютного максимума, инфляция в годовом измерении уже вышла за пределы 7,5 процента и продолжает расти, индексы промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительства, транспортные перевозки продолжают падать, импорт растет опережающими темпами по отношению к экспорту и так далее.И все это на крайне негативном фоне:И это еще не полный набор фоновых новостей.Все идет к тому, что вне зависимости от перспектив реализации восхитительных прогнозов восстановления мировой экономики Украине на этом празднике места не найдется. Но это не означает, что ее ждет развал или что-то в этом духе. Скорее, мы станем свидетелями все большего числа рейдерств и других вариантов отъема и перераспределения активов в стране. Ввиду стремительного сокращения всех видов производства власти и иже с ними неизбежно придут к необходимости все энергичнее делить чужие активы и накопления.Валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на четыре миллиарда долларов и достиг рекордной величины в 125,7 миллиарда долларов — такими данными на днях поделился Национальный банк Украины (НБУ). Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6 до 83,4 процента. Основной прирост долга пришелся на четвертый квартал. При этом весь рост — в секторе государственного управления. Для сравнения, у России валовый внешний долг составляет менее 30 процентов ВВП.Но, в принципе, сам размер долга у Украины не критичен по сравнению с другими странами. Критична стоимость его обслуживания из-за дороговизны займов — Украина и ее экономические субъекты берут займы либо под самые высокие, либо под одни из самых высоких процентов на коммерческом рынке. Из-за нее только на выплату процентов по внешним долгам Украина в год вынуждена тратить более пяти процентов ВВП. И эта величина только растет. Часть из заимствований Украина берет у международных финансовых организаций под гораздо более щадящие проценты. Но такие займы обременены политическими и экономическими условиями, выполнение которых в итоге оказывается еще более дорогостоящим.Февральская инфляция на Украине в годовом измерении достигла 7,5 процента при целевом диапазоне НБУ в четыре-шесть. И не собирается останавливаться на этом — видимо, уже в ближайшее время она достигнет десяти процентов. Локомотивами роста выступают продовольствие и топливо. В отсутствие хоть какой-то внятной политики на рынке продовольствия и сельского хозяйства Украина просто не может влиять на соответствующие цены. И идет в фарватере общемирового повышения цен. Что же касается топливного рынка, то наряду с объективными причинами (ростом цен на углеводороды) есть и субъективные. В конце февраля украинские власти во внесудебном порядке де-факто экспроприировали нефтепродуктопровод, который они связывают с Виктором Медведчуком. А в марте руками Службы безопасности Украины была разгромлена крупная сеть АЗС Glusco, которую также связывают с Меведчуком. После чего об уходе с украинского рынка объявил и швейцарский трейдер Proton Energy Group S. A., который занимался поставками дизельного топлива и сжиженного газа "Роснефти" и контролировал до четверти рынка.Теперь "Роснефть" меняет трейдера, а цены на дизельное топливо и газ уже существенно выросли и, видимо, продолжат расти в апреле.Положение в ключевых сферах экономики остается плачевным. В начале года индекс промышленной продукции составил 96 процентов по отношению к прошлому году, индекс строительной продукции — 87 процентов, а индекс сельскохозяйственной продукции — 88 процентов. Положительное значение наблюдалось только у торгового индекса (104,6 процента). Но это было до введения в марте одного за другим региональных локдаунов — не в последнюю очередь из-за провала кампании по вакцинации. Провала очень жесткого, потому что привезенной из Индии вакцине доверяют лишь три процента жителей Украины. То есть ситуация с вакцинацией вряд ли существенно изменится.В получение Украиной нового транша МВФ в нынешнем году до конца не верят даже в экономическом блоке команды Зеленского. Для его получения нужно выполнить очередные крайне унизительные требования: фактически передать в западное управление судебную систему, смириться с полным контролем Запада над так называемой антикоррупционной инфраструктурой и НБУ. Но днях стало известно о движении в несколько ином направлении: прокуратура возбудила уголовное производство против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой по подозрению в растрате и государственной измене по факту передачи детективной компании Kroll Inc. информации о возможном расхищении через "Приватбанк" 5,5 миллиарда долларов. И хотя на госпоже Рожковой клейма ставить негде, в МВФ этот наезд наверняка будет воспринят негативно — как вторжение в вотчину Фонда.Примечательно, кстати, что на днях стало известно, сколько Украина заплатит по ВВП-варрантам — бумагам, выпущенным в рамках успешной реструктуризации внешнего долга Украины, проведенной министром финансов Украины и гражданкой США Натальей Яресько в 2015 году. Успешной, разумеется, для кредиторов. Предполагалось, что Украина будет платить по этим бумагам в течение 40 лет, если будет как сыр в масле кататься: выплаты по ним привязаны к росту ВВП свыше трех процентов. И вот в ближайшее время Украина заплатит за рост ВВП на 3,2 процента в 2019 году. Пусть всего 38 миллионов долларов, но и это символично, учитывая состояние ее экономики.Во всей этой ситуации украинская власть не нашла ничего лучшего, чем пойти по пути "грабь награбленное". И если в январе санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) имели явный политический подтекст — первыми под санкции попали китайские инвесторы компании "Мотор Сич" по велению Вашингтона, а также телеканалы и, чуть позже, другие активы, связываемые с Виктором Медвечуком, — то теперь украинская власть вошла во вкус и штампует такие решения в еженедельном режиме, накладывая во внесудебном порядке руку на все, до чего может дотянуться. Например, на последнем (на данный момент) заседании СНБО были введены санкции по отношению сразу к 19 компаниям, вся вина которых состоит в том, что они имеют лицензии и доступ к украинским недрам. Которые теперь, надо думать, вернут "народу". И есть все основания предполагать, что рейдерство и экспроприация во внесудебном порядке через инструмент СНБО в обозримом будущем будут не только продолжаться, но и расширяться. Это явно не станет способствовать росту инвестиций. Но этот вопрос нынешнюю украинскую власть волнует далеко не в первую очередь.
https://ria.ru/20210323/ukraina-1602490436.html
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Валерий Михайлов
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наталия яресько, виктор медведчук, роснефть, национальный банк украины, мвф, украина, авторы

Экспроприация станет основой роста украинской экономики

08:00 24.03.2021 (обновлено: 10:43 24.03.2021)
 
© AFP 2021 / Sergei SupinskyУличный торговец в Киеве
Уличный торговец в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На Украине за последнюю неделю был обнародован ряд данных о состоянии экономики страны, довольно резко диссонирующих с общим благостным настроем в мировой экспертной среде относительно перспектив мировой экономики, которой все подряд обещают небывалый рост в нынешнем году.
Что же касается Украины, то почти одновременно вышли новости о том, что валовый внешний долг страны достиг абсолютного максимума, инфляция в годовом измерении уже вышла за пределы 7,5 процента и продолжает расти, индексы промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительства, транспортные перевозки продолжают падать, импорт растет опережающими темпами по отношению к экспорту и так далее.
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 15:11
В Нацбанке Украины рассказали, чем грозит отказ от сотрудничества с МВФ
И все это на крайне негативном фоне:
  • полностью провалившейся кампании вакцинации и рекордного количества болеющих коронавирусом;
  • фактического отказа МВФ предоставлять Украине новые транши кредита, согласованного сторонами в июне прошлого года;
  • открытия офисом генерального прокурора уголовного производства против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой;
  • инициированного украинской властью конфликта вокруг якобы имеющих отношение к Виктору Медведчуку компаний, связанных с оптовыми поставками на Украину и реализацией в розницу дизельного топлива и сжиженного газа;
  • экспроприации у китайских инвесторов и миноритарных акционеров 100 процентов акций компании "Мотор Сич".
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 14:01
Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"
И это еще не полный набор фоновых новостей.
Все идет к тому, что вне зависимости от перспектив реализации восхитительных прогнозов восстановления мировой экономики Украине на этом празднике места не найдется. Но это не означает, что ее ждет развал или что-то в этом духе. Скорее, мы станем свидетелями все большего числа рейдерств и других вариантов отъема и перераспределения активов в стране. Ввиду стремительного сокращения всех видов производства власти и иже с ними неизбежно придут к необходимости все энергичнее делить чужие активы и накопления.
Валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на четыре миллиарда долларов и достиг рекордной величины в 125,7 миллиарда долларов — такими данными на днях поделился Национальный банк Украины (НБУ). Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6 до 83,4 процента. Основной прирост долга пришелся на четвертый квартал. При этом весь рост — в секторе государственного управления. Для сравнения, у России валовый внешний долг составляет менее 30 процентов ВВП.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 15:11
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Но, в принципе, сам размер долга у Украины не критичен по сравнению с другими странами. Критична стоимость его обслуживания из-за дороговизны займов — Украина и ее экономические субъекты берут займы либо под самые высокие, либо под одни из самых высоких процентов на коммерческом рынке. Из-за нее только на выплату процентов по внешним долгам Украина в год вынуждена тратить более пяти процентов ВВП. И эта величина только растет. Часть из заимствований Украина берет у международных финансовых организаций под гораздо более щадящие проценты. Но такие займы обременены политическими и экономическими условиями, выполнение которых в итоге оказывается еще более дорогостоящим.
Февральская инфляция на Украине в годовом измерении достигла 7,5 процента при целевом диапазоне НБУ в четыре-шесть. И не собирается останавливаться на этом — видимо, уже в ближайшее время она достигнет десяти процентов. Локомотивами роста выступают продовольствие и топливо. В отсутствие хоть какой-то внятной политики на рынке продовольствия и сельского хозяйства Украина просто не может влиять на соответствующие цены. И идет в фарватере общемирового повышения цен. Что же касается топливного рынка, то наряду с объективными причинами (ростом цен на углеводороды) есть и субъективные. В конце февраля украинские власти во внесудебном порядке де-факто экспроприировали нефтепродуктопровод, который они связывают с Виктором Медведчуком. А в марте руками Службы безопасности Украины была разгромлена крупная сеть АЗС Glusco, которую также связывают с Меведчуком. После чего об уходе с украинского рынка объявил и швейцарский трейдер Proton Energy Group S. A., который занимался поставками дизельного топлива и сжиженного газа "Роснефти" и контролировал до четверти рынка.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 09:48
Эксперт: Украина использовала "виртуальный реверс" при покупке газа из РФ
Теперь "Роснефть" меняет трейдера, а цены на дизельное топливо и газ уже существенно выросли и, видимо, продолжат расти в апреле.
Положение в ключевых сферах экономики остается плачевным. В начале года индекс промышленной продукции составил 96 процентов по отношению к прошлому году, индекс строительной продукции — 87 процентов, а индекс сельскохозяйственной продукции — 88 процентов. Положительное значение наблюдалось только у торгового индекса (104,6 процента). Но это было до введения в марте одного за другим региональных локдаунов — не в последнюю очередь из-за провала кампании по вакцинации. Провала очень жесткого, потому что привезенной из Индии вакцине доверяют лишь три процента жителей Украины. То есть ситуация с вакцинацией вряд ли существенно изменится.
Медик и пациент у автомобиля скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 04:03Распространение коронавируса
На Украине начался жесткий локдаун
В получение Украиной нового транша МВФ в нынешнем году до конца не верят даже в экономическом блоке команды Зеленского. Для его получения нужно выполнить очередные крайне унизительные требования: фактически передать в западное управление судебную систему, смириться с полным контролем Запада над так называемой антикоррупционной инфраструктурой и НБУ. Но днях стало известно о движении в несколько ином направлении: прокуратура возбудила уголовное производство против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой по подозрению в растрате и государственной измене по факту передачи детективной компании Kroll Inc. информации о возможном расхищении через "Приватбанк" 5,5 миллиарда долларов. И хотя на госпоже Рожковой клейма ставить негде, в МВФ этот наезд наверняка будет воспринят негативно — как вторжение в вотчину Фонда.
Примечательно, кстати, что на днях стало известно, сколько Украина заплатит по ВВП-варрантам — бумагам, выпущенным в рамках успешной реструктуризации внешнего долга Украины, проведенной министром финансов Украины и гражданкой США Натальей Яресько в 2015 году. Успешной, разумеется, для кредиторов. Предполагалось, что Украина будет платить по этим бумагам в течение 40 лет, если будет как сыр в масле кататься: выплаты по ним привязаны к росту ВВП свыше трех процентов. И вот в ближайшее время Украина заплатит за рост ВВП на 3,2 процента в 2019 году. Пусть всего 38 миллионов долларов, но и это символично, учитывая состояние ее экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:57
Зеленский рассказал о "мечтах" Украины на "сложном пути" в Евросоюз
Во всей этой ситуации украинская власть не нашла ничего лучшего, чем пойти по пути "грабь награбленное". И если в январе санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) имели явный политический подтекст — первыми под санкции попали китайские инвесторы компании "Мотор Сич" по велению Вашингтона, а также телеканалы и, чуть позже, другие активы, связываемые с Виктором Медвечуком, — то теперь украинская власть вошла во вкус и штампует такие решения в еженедельном режиме, накладывая во внесудебном порядке руку на все, до чего может дотянуться. Например, на последнем (на данный момент) заседании СНБО были введены санкции по отношению сразу к 19 компаниям, вся вина которых состоит в том, что они имеют лицензии и доступ к украинским недрам. Которые теперь, надо думать, вернут "народу". И есть все основания предполагать, что рейдерство и экспроприация во внесудебном порядке через инструмент СНБО в обозримом будущем будут не только продолжаться, но и расширяться. Это явно не станет способствовать росту инвестиций. Но этот вопрос нынешнюю украинскую власть волнует далеко не в первую очередь.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 15:05
Раскрыт худший сценарий для Украины
 
Наталия ЯреськоВиктор МедведчукРоснефтьНациональный банк УкраиныМВФУкраинаАвторы
 
 
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