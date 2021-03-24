https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

Экспроприация станет основой роста украинской экономики

Экспроприация станет основой роста украинской экономики

На Украине за последнюю неделю был обнародован ряд данных о состоянии экономики страны, довольно резко диссонирующих с общим благостным настроем в мировой... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T10:43

наталия яресько

виктор медведчук

роснефть

национальный банк украины

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На Украине за последнюю неделю был обнародован ряд данных о состоянии экономики страны, довольно резко диссонирующих с общим благостным настроем в мировой экспертной среде относительно перспектив мировой экономики, которой все подряд обещают небывалый рост в нынешнем году.Что же касается Украины, то почти одновременно вышли новости о том, что валовый внешний долг страны достиг абсолютного максимума, инфляция в годовом измерении уже вышла за пределы 7,5 процента и продолжает расти, индексы промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительства, транспортные перевозки продолжают падать, импорт растет опережающими темпами по отношению к экспорту и так далее.И все это на крайне негативном фоне:И это еще не полный набор фоновых новостей.Все идет к тому, что вне зависимости от перспектив реализации восхитительных прогнозов восстановления мировой экономики Украине на этом празднике места не найдется. Но это не означает, что ее ждет развал или что-то в этом духе. Скорее, мы станем свидетелями все большего числа рейдерств и других вариантов отъема и перераспределения активов в стране. Ввиду стремительного сокращения всех видов производства власти и иже с ними неизбежно придут к необходимости все энергичнее делить чужие активы и накопления.Валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на четыре миллиарда долларов и достиг рекордной величины в 125,7 миллиарда долларов — такими данными на днях поделился Национальный банк Украины (НБУ). Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6 до 83,4 процента. Основной прирост долга пришелся на четвертый квартал. При этом весь рост — в секторе государственного управления. Для сравнения, у России валовый внешний долг составляет менее 30 процентов ВВП.Но, в принципе, сам размер долга у Украины не критичен по сравнению с другими странами. Критична стоимость его обслуживания из-за дороговизны займов — Украина и ее экономические субъекты берут займы либо под самые высокие, либо под одни из самых высоких процентов на коммерческом рынке. Из-за нее только на выплату процентов по внешним долгам Украина в год вынуждена тратить более пяти процентов ВВП. И эта величина только растет. Часть из заимствований Украина берет у международных финансовых организаций под гораздо более щадящие проценты. Но такие займы обременены политическими и экономическими условиями, выполнение которых в итоге оказывается еще более дорогостоящим.Февральская инфляция на Украине в годовом измерении достигла 7,5 процента при целевом диапазоне НБУ в четыре-шесть. И не собирается останавливаться на этом — видимо, уже в ближайшее время она достигнет десяти процентов. Локомотивами роста выступают продовольствие и топливо. В отсутствие хоть какой-то внятной политики на рынке продовольствия и сельского хозяйства Украина просто не может влиять на соответствующие цены. И идет в фарватере общемирового повышения цен. Что же касается топливного рынка, то наряду с объективными причинами (ростом цен на углеводороды) есть и субъективные. В конце февраля украинские власти во внесудебном порядке де-факто экспроприировали нефтепродуктопровод, который они связывают с Виктором Медведчуком. А в марте руками Службы безопасности Украины была разгромлена крупная сеть АЗС Glusco, которую также связывают с Меведчуком. После чего об уходе с украинского рынка объявил и швейцарский трейдер Proton Energy Group S. A., который занимался поставками дизельного топлива и сжиженного газа "Роснефти" и контролировал до четверти рынка.Теперь "Роснефть" меняет трейдера, а цены на дизельное топливо и газ уже существенно выросли и, видимо, продолжат расти в апреле.Положение в ключевых сферах экономики остается плачевным. В начале года индекс промышленной продукции составил 96 процентов по отношению к прошлому году, индекс строительной продукции — 87 процентов, а индекс сельскохозяйственной продукции — 88 процентов. Положительное значение наблюдалось только у торгового индекса (104,6 процента). Но это было до введения в марте одного за другим региональных локдаунов — не в последнюю очередь из-за провала кампании по вакцинации. Провала очень жесткого, потому что привезенной из Индии вакцине доверяют лишь три процента жителей Украины. То есть ситуация с вакцинацией вряд ли существенно изменится.В получение Украиной нового транша МВФ в нынешнем году до конца не верят даже в экономическом блоке команды Зеленского. Для его получения нужно выполнить очередные крайне унизительные требования: фактически передать в западное управление судебную систему, смириться с полным контролем Запада над так называемой антикоррупционной инфраструктурой и НБУ. Но днях стало известно о движении в несколько ином направлении: прокуратура возбудила уголовное производство против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой по подозрению в растрате и государственной измене по факту передачи детективной компании Kroll Inc. информации о возможном расхищении через "Приватбанк" 5,5 миллиарда долларов. И хотя на госпоже Рожковой клейма ставить негде, в МВФ этот наезд наверняка будет воспринят негативно — как вторжение в вотчину Фонда.Примечательно, кстати, что на днях стало известно, сколько Украина заплатит по ВВП-варрантам — бумагам, выпущенным в рамках успешной реструктуризации внешнего долга Украины, проведенной министром финансов Украины и гражданкой США Натальей Яресько в 2015 году. Успешной, разумеется, для кредиторов. Предполагалось, что Украина будет платить по этим бумагам в течение 40 лет, если будет как сыр в масле кататься: выплаты по ним привязаны к росту ВВП свыше трех процентов. И вот в ближайшее время Украина заплатит за рост ВВП на 3,2 процента в 2019 году. Пусть всего 38 миллионов долларов, но и это символично, учитывая состояние ее экономики.Во всей этой ситуации украинская власть не нашла ничего лучшего, чем пойти по пути "грабь награбленное". И если в январе санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) имели явный политический подтекст — первыми под санкции попали китайские инвесторы компании "Мотор Сич" по велению Вашингтона, а также телеканалы и, чуть позже, другие активы, связываемые с Виктором Медвечуком, — то теперь украинская власть вошла во вкус и штампует такие решения в еженедельном режиме, накладывая во внесудебном порядке руку на все, до чего может дотянуться. Например, на последнем (на данный момент) заседании СНБО были введены санкции по отношению сразу к 19 компаниям, вся вина которых состоит в том, что они имеют лицензии и доступ к украинским недрам. Которые теперь, надо думать, вернут "народу". И есть все основания предполагать, что рейдерство и экспроприация во внесудебном порядке через инструмент СНБО в обозримом будущем будут не только продолжаться, но и расширяться. Это явно не станет способствовать росту инвестиций. Но этот вопрос нынешнюю украинскую власть волнует далеко не в первую очередь.

https://ria.ru/20210323/ukraina-1602490436.html

https://ria.ru/20210320/problemy-1602116811.html

https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/toplivo-1601127012.html

https://ria.ru/20210108/lockdown-1592291350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/ukraina-1601859916.html

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

наталия яресько, виктор медведчук, роснефть, национальный банк украины, мвф, украина, авторы