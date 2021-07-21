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Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина
Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина - РИА Новости, 21.07.2021
Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина
Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм. Об этом в интервью газете "Аргументы и Факты" рассказала... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:44
2021-07-21T08:44
2021-07-21T14:44
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм. Об этом в интервью газете "Аргументы и Факты" рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.Она посоветовала не увлекаться его приемом "для профилактики", так как гипервитаминоз в данном случае способствует повышению кальция и последующей тяжелой интоксикации организма."Для кого-то достаточно в качестве профилактики 500МЕ, кому-то нужно 5000МЕ, соответственно, и ожидаемого клинического эффекта человек не почувствует, а может, и ухудшит состояние", — заключила врач.По словам специалиста, многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо.Кроме того, сейчас у людей есть доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которых достаточно для поддержания здоровья, отметила медик."За тысячелетия организм людей приобрел способность самостоятельно синтезировать витамины. За исключением нескольких, таких как витамин С. Поэтому людям необходимо получать его с пищей", — добавила Паршина.Ранее врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева рассказала, что витамин D вырабатывается в человеческом организме только при движении, а "не лежа на солнцепеке".
https://rsport.ria.ru/20210705/b12-1739852348.html
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российская академия наук, общество
08:44 21.07.2021 (обновлено: 14:44 21.07.2021)
Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина
Врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм. Об этом в интервью газете "Аргументы и Факты"
рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН
Евгения Паршина.
Она посоветовала не увлекаться его приемом "для профилактики", так как гипервитаминоз в данном случае способствует повышению кальция и последующей тяжелой интоксикации организма.
"Для кого-то достаточно в качестве профилактики 500МЕ, кому-то нужно 5000МЕ, соответственно, и ожидаемого клинического эффекта человек не почувствует, а может, и ухудшит состояние", — заключила врач.
По словам специалиста, многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо.
"Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или усвоение витаминов из продуктов питания", — пояснила она.
Кроме того, сейчас у людей есть доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которых достаточно для поддержания здоровья, отметила медик.
"За тысячелетия организм людей приобрел способность самостоятельно синтезировать витамины. За исключением нескольких, таких как витамин С. Поэтому людям необходимо получать его с пищей", — добавила Паршина.
Ранее врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева рассказала, что витамин D вырабатывается в человеческом организме только при движении, а "не лежа на солнцепеке".