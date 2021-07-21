https://ria.ru/20210721/vitamin-1742148138.html

Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина

Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина - РИА Новости, 21.07.2021

Врач рассказала об опасности интоксикации от популярного витамина

Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм. Об этом в интервью газете "Аргументы и Факты" рассказала... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:44

2021-07-21T08:44

2021-07-21T14:44

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм. Об этом в интервью газете "Аргументы и Факты" рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.Она посоветовала не увлекаться его приемом "для профилактики", так как гипервитаминоз в данном случае способствует повышению кальция и последующей тяжелой интоксикации организма."Для кого-то достаточно в качестве профилактики 500МЕ, кому-то нужно 5000МЕ, соответственно, и ожидаемого клинического эффекта человек не почувствует, а может, и ухудшит состояние", — заключила врач.По словам специалиста, многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо.Кроме того, сейчас у людей есть доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которых достаточно для поддержания здоровья, отметила медик."За тысячелетия организм людей приобрел способность самостоятельно синтезировать витамины. За исключением нескольких, таких как витамин С. Поэтому людям необходимо получать его с пищей", — добавила Паршина.Ранее врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева рассказала, что витамин D вырабатывается в человеческом организме только при движении, а "не лежа на солнцепеке".

https://rsport.ria.ru/20210705/b12-1739852348.html

https://ria.ru/20210705/kompot-1739929837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, общество