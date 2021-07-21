https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742256176.html
В РПСЦ рассказали об отношении старообрядцев к вакцинации от COVID-19
В РПСЦ рассказали об отношении старообрядцев к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В РПСЦ рассказали об отношении старообрядцев к вакцинации от COVID-19
В Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) поддерживают вакцинацию от коронавируса по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:55
2021-07-21T17:55
2021-07-21T17:55
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
религия
россия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) поддерживают вакцинацию от коронавируса по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РПСЦ Роман Аторин, отметив, что процедура должна быть добровольной."Мы полностью поддерживаем политику государства и доверяем медицине. То есть если медики рекомендуют вакцинироваться, мы придерживаемся той же позиции. У Русской православной старообрядческой церкви нет оснований не доверять современной медицине", - сказал Аторин.Вместе с тем он отметил, что в РПСЦ выступают за добровольную вакцинацию, поскольку "это выбор каждого человека"."Вакцинация – вопрос медицинский, а не духовный. Хотя тема здоровья тоже может быть объектом богословского спора. Здоровье – дар Божий и нельзя им пренебрегать", - заключил представитель РПСЦ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html
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вакцинация россиян от covid-19, религия, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)