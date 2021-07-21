https://ria.ru/20210721/tyurma-1742156429.html

СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области

СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области - РИА Новости, 21.07.2021

СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области

Бункер, найденный на территории Всеволожского района Ленинградской области, был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, рассказала РИА... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:51

2021-07-21T09:51

2021-07-21T10:01

россия

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бункер, найденный на территории Всеволожского района Ленинградской области, был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.По ее словам, уголовное дело было возбуждено по факту убийства мужчины на трассе "Сортавала – Санкт-Петербург", тело с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другой машины, уехавшей затем в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.Земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, на котором нашли бункер, был оформлен на жителя Петербурга по просьбе его приятеля, также рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.По ее словам, земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, его неоднократно допрашивали в качестве свидетеля."Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад", - сказала Добрынина.Бункер с крематорием, скрытый под заброшенной дачей, как писали СМИ, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового строения - камеры с двухъярусными кроватями, закрывающиеся стальными дверями. По данным издания, владельцем "частной тюрьмы" оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар. В понедельник техника засыпала песком и землёй дом, под которым нашли бункер.

россия

всеволожский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всеволожский район, ленинградская область, происшествия