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СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области
СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области - РИА Новости, 21.07.2021
СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области
Бункер, найденный на территории Всеволожского района Ленинградской области, был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, рассказала РИА... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:51
2021-07-21T10:01
россия
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бункер, найденный на территории Всеволожского района Ленинградской области, был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.По ее словам, уголовное дело было возбуждено по факту убийства мужчины на трассе "Сортавала – Санкт-Петербург", тело с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другой машины, уехавшей затем в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.Земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, на котором нашли бункер, был оформлен на жителя Петербурга по просьбе его приятеля, также рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.По ее словам, земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, его неоднократно допрашивали в качестве свидетеля."Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад", - сказала Добрынина.Бункер с крематорием, скрытый под заброшенной дачей, как писали СМИ, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового строения - камеры с двухъярусными кроватями, закрывающиеся стальными дверями. По данным издания, владельцем "частной тюрьмы" оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар. В понедельник техника засыпала песком и землёй дом, под которым нашли бункер.
россия
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РИА Новости
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россия, всеволожский район, ленинградская область, происшествия
09:51 21.07.2021 (обновлено: 10:01 21.07.2021)
 
СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области

СК обнаружил бункер с крематорием при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОстатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бункер, найденный на территории Всеволожского района Ленинградской области, был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.
По ее словам, уголовное дело было возбуждено по факту убийства мужчины на трассе "Сортавала – Санкт-Петербург", тело с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другой машины, уехавшей затем в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.
"В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми", - сказала Добрынина.
Земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, на котором нашли бункер, был оформлен на жителя Петербурга по просьбе его приятеля, также рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОстатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
По ее словам, земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, его неоднократно допрашивали в качестве свидетеля.
"Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад", - сказала Добрынина.
Бункер с крематорием, скрытый под заброшенной дачей, как писали СМИ, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового строения - камеры с двухъярусными кроватями, закрывающиеся стальными дверями. По данным издания, владельцем "частной тюрьмы" оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар. В понедельник техника засыпала песком и землёй дом, под которым нашли бункер.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОстатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости
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Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
 
РоссияВсеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
 
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