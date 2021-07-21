https://ria.ru/20210721/stavropole-1742188103.html

Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку

Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку - РИА Новости, 21.07.2021

Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку

Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:56

2021-07-21T12:56

2021-07-21T12:56

задержание главы угибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

госдума рф

александр хинштейн

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя громкое дело начальника УГИБДД Алексея Сафонова о взятках в регионе.Олдак возглавлял ГУМВД Ставрополья с 2011-го по декабрь 2020 года, ему на смену в марте пришел Сергей Щеткин, проработавший всего несколько месяцев – вчера на фоне скандала глава МВД его уволил. Сафонов возглавляет управление Госавтоинспекции Ставропольского края с конца 2012 года.Региональные СМИ сообщали, что Олдак в 2021 году стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Задержаны Сафонов и его шесть подельников.Хинштейн ранее опубликовал в своем Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), госдума рф, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия