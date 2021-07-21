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Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку
Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку - РИА Новости, 21.07.2021
Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку
Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:56
2021-07-21T12:56
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
госдума рф
александр хинштейн
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя громкое дело начальника УГИБДД Алексея Сафонова о взятках в регионе.Олдак возглавлял ГУМВД Ставрополья с 2011-го по декабрь 2020 года, ему на смену в марте пришел Сергей Щеткин, проработавший всего несколько месяцев – вчера на фоне скандала глава МВД его уволил. Сафонов возглавляет управление Госавтоинспекции Ставропольского края с конца 2012 года.Региональные СМИ сообщали, что Олдак в 2021 году стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Задержаны Сафонов и его шесть подельников.Хинштейн ранее опубликовал в своем Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
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задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), госдума рф, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия
12:56 21.07.2021
 
Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку

Депутат Госдумы Хинштейн предложил следствию задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя громкое дело начальника УГИБДД Алексея Сафонова о взятках в регионе.
"Я полагаю, что должны быть заданы вопросы и предыдущему начальнику ставропольского ГУМВД генерал-лейтенанту полиции Александру Олдаку - он продолжает свою службу в органах внутренних дел, уже на другом участке, в другом регионе", - сказал Хинштейн в эфире YouTube-программы "Соловьев LIVE".
Олдак возглавлял ГУМВД Ставрополья с 2011-го по декабрь 2020 года, ему на смену в марте пришел Сергей Щеткин, проработавший всего несколько месяцев – вчера на фоне скандала глава МВД его уволил. Сафонов возглавляет управление Госавтоинспекции Ставропольского края с конца 2012 года.
Региональные СМИ сообщали, что Олдак в 2021 году стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Задержаны Сафонов и его шесть подельников.
Хинштейн ранее опубликовал в своем Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
 
Задержание главы УГИБДД СтавропольяАлексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)Госдума РФАлександр ХинштейнСтавропольский крайПроисшествия
 
 
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