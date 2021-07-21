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Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку
Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку - РИА Новости, 21.07.2021
Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку
Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:56
2021-07-21T12:56
2021-07-21T12:56
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
госдума рф
александр хинштейн
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя громкое дело начальника УГИБДД Алексея Сафонова о взятках в регионе.Олдак возглавлял ГУМВД Ставрополья с 2011-го по декабрь 2020 года, ему на смену в марте пришел Сергей Щеткин, проработавший всего несколько месяцев – вчера на фоне скандала глава МВД его уволил. Сафонов возглавляет управление Госавтоинспекции Ставропольского края с конца 2012 года.Региональные СМИ сообщали, что Олдак в 2021 году стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Задержаны Сафонов и его шесть подельников.Хинштейн ранее опубликовал в своем Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
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РИА Новости
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задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), госдума рф, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия
Хинштейн предложил СК задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку
Депутат Госдумы Хинштейн предложил следствию задать вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Олдаку