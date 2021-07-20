https://ria.ru/20210720/osobnyak-1742032144.html

Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника

Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника - РИА Новости, 20.07.2021

Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника

На Ставрополье по подозрению в злоупотреблениях и взятках задержали руководителя краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова. Он оказался весьма зажиточным... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:06

2021-07-20T16:06

2021-07-20T16:56

задержание главы угибдд ставрополья

особняки

александр сафонов

ставропольский край

коррупция

фото

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На Ставрополье по подозрению в злоупотреблениях и взятках задержали руководителя краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова. Он оказался весьма зажиточным домовладельцем. Экскурсия по особняку полковника — в фотоленте Ria.ru.

ставропольский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание главы угибдд ставрополья, особняки, александр сафонов, ставропольский край, коррупция, фото, фото