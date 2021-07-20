Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.
По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.
В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.
Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.
Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.
Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.
Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.
Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.
В ванной комнате — непременная золотая раковина.
И, конечно, золотой унитаз.
Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.
Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.
Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.
Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.
Сейчас он полковник полиции.
Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.