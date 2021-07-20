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Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности
Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности - РИА Новости, 20.07.2021
Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:24
2021-07-20T16:24
2021-07-20T19:03
задержание главы угибдд ставрополья
россия
ирина волк
владимир колокольцев
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Решение было принято после задержания нескольких его подчиненных: главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, инспектора УГИБДД Виталия Мельчикова, экс-главы отдела УГИБДД Александра Аржанухина и еще четверых человек.Они проходят по делу о взятках на 19 миллионов рублей. По информации следствия, Сафонов возглавлял банду, которая за деньги выдавала перевозчикам зерна и инертных материалов специальные пропуска.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, у главы управления краевого ГИБДД. Изнутри его особняк отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры. В ванне — позолоченные раковина и унитаз.Щеткин возглавил главк МВД по Ставропольскому краю в марте 2021 года, до этого он около трех лет занимал аналогичную должность в Пензенской области. Ранее 50-летний генерал был замначальника УМВД России по Магаданской области и главой УМВД по Магадану.
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задержание главы угибдд ставрополья, россия, ирина волк, владимир колокольцев, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ставропольский край, происшествия
16:24 20.07.2021 (обновлено: 19:03 20.07.2021)
Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности
Глава МВД России Колокольцев отстранил главу полиции Ставрополья Щеткина из-за ситуации с Сафоновым