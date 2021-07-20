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Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности

Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности - РИА Новости, 20.07.2021

Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:24

2021-07-20T16:24

2021-07-20T19:03

задержание главы угибдд ставрополья

россия

ирина волк

владимир колокольцев

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Решение было принято после задержания нескольких его подчиненных: главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, инспектора УГИБДД Виталия Мельчикова, экс-главы отдела УГИБДД Александра Аржанухина и еще четверых человек.Они проходят по делу о взятках на 19 миллионов рублей. По информации следствия, Сафонов возглавлял банду, которая за деньги выдавала перевозчикам зерна и инертных материалов специальные пропуска.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, у главы управления краевого ГИБДД. Изнутри его особняк отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры. В ванне — позолоченные раковина и унитаз.Щеткин возглавил главк МВД по Ставропольскому краю в марте 2021 года, до этого он около трех лет занимал аналогичную должность в Пензенской области. Ранее 50-летний генерал был замначальника УМВД России по Магаданской области и главой УМВД по Магадану.

https://ria.ru/20210720/dvorets-1742040278.html

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ставропольский край

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