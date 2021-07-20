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Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности
Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности - РИА Новости, 20.07.2021
Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:24
2021-07-20T19:03
задержание главы угибдд ставрополья
россия
ирина волк
владимир колокольцев
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Решение было принято после задержания нескольких его подчиненных: главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, инспектора УГИБДД Виталия Мельчикова, экс-главы отдела УГИБДД Александра Аржанухина и еще четверых человек.Они проходят по делу о взятках на 19 миллионов рублей. По информации следствия, Сафонов возглавлял банду, которая за деньги выдавала перевозчикам зерна и инертных материалов специальные пропуска.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, у главы управления краевого ГИБДД. Изнутри его особняк отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры. В ванне — позолоченные раковина и унитаз.Щеткин возглавил главк МВД по Ставропольскому краю в марте 2021 года, до этого он около трех лет занимал аналогичную должность в Пензенской области. Ранее 50-летний генерал был замначальника УМВД России по Магаданской области и главой УМВД по Магадану.
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задержание главы угибдд ставрополья, россия, ирина волк, владимир колокольцев, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ставропольский край, происшествия
16:24 20.07.2021 (обновлено: 19:03 20.07.2021)
 
Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности

Глава МВД России Колокольцев отстранил главу полиции Ставрополья Щеткина из-за ситуации с Сафоновым

© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краюНачальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин
Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Решение было принято после задержания нескольких его подчиненных: главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, инспектора УГИБДД Виталия Мельчикова, экс-главы отдела УГИБДД Александра Аржанухина и еще четверых человек.
Они проходят по делу о взятках на 19 миллионов рублей.
По информации следствия, Сафонов возглавлял банду, которая за деньги выдавала перевозчикам зерна и инертных материалов специальные пропуска.
В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, у главы управления краевого ГИБДД. Изнутри его особняк отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры. В ванне — позолоченные раковина и унитаз.
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
Щеткин возглавил главк МВД по Ставропольскому краю в марте 2021 года, до этого он около трех лет занимал аналогичную должность в Пензенской области. Ранее 50-летний генерал был замначальника УМВД России по Магаданской области и главой УМВД по Магадану.
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Задержание главы УГИБДД СтавропольяРоссияИрина ВолкВладимир КолокольцевГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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