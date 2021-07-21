https://ria.ru/20210721/stavropole-1742176506.html

Хинштейн: экс-глава ГУМВД Ставрополья прикрывал главу УГИБДД Сафонова

Хинштейн: экс-глава ГУМВД Ставрополья прикрывал главу УГИБДД Сафонова - РИА Новости, 21.07.2021

Хинштейн: экс-глава ГУМВД Ставрополья прикрывал главу УГИБДД Сафонова

Экс-начальник ГУМВД РФ по Ставрополью Сергей Щеткин прикрывал главу краевого УГИБДД Алексея Сафонова, и не исключено, что он был с ним заодно в преступной... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:52

2021-07-21T11:52

2021-07-21T11:52

задержание главы угибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

александр хинштейн

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-начальник ГУМВД РФ по Ставрополью Сергей Щеткин прикрывал главу краевого УГИБДД Алексея Сафонова, и не исключено, что он был с ним заодно в преступной схеме, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Выступая в эфире YouTube-программы "Соловьев LIVE", Хинштейн обратил внимание на то, что сравнительно недавно на Ставрополье было проведено задержание сразу трех начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток, и в связи с этим встал вопрос о судьбе полковника Сафонова, который в должности начальника управления Госавтоинспекции края находился с 2012 года.По его словам, в данном случае он рассматривает только два варианта. "Или генерал-майор полиции Щеткин - ротозей и раззява, но тогда ему надо работать не в полиции, а торговать леденцами на кубанском рынке, или он находился с ним (Сафоновым – ред.) в схеме, третьего варианта быть не может", - заявил депутат."Я с высокой вероятностью могу предположить, хотя доказать пока это будет невозможно, что дальше собранные деньги шли куда-то еще, почему на это все закрывалось глаза", - добавил Хинштейн.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.Сафонов и шесть участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - были задержаны.Вскоре глава МВД РФ Владимир Колокольцев уволил Сергея Щеткина, который возглавлял ставропольский главк ведомства всего несколько месяцев – с марта 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 2021-07-21T11:52 true PT0M49S

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задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), александр хинштейн, происшествия