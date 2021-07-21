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В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста
В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста - РИА Новости, 21.07.2021
В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста
В Санкт-Петербурге бойцы ОМОНа, патрулировавшие на катере Большую Невку, спасли серфингиста, который упал в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:23
2021-07-21T20:04
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге бойцы ОМОНа, патрулировавшие на катере Большую Невку, спасли серфингиста, который упал в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.Инцидент произошел напротив Елагина острова. Сотрудники Росгвардии вытащили мужчину на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь. Затем его отвезли на берег и передали скорой помощи. Серфингист получил серьезные повреждения пальцев обеих рук.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
19:23 21.07.2021 (обновлено: 20:04 21.07.2021)
 
В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста

В Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста во время патрулирования реки Большая Невка

© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге бойцы ОМОНа, патрулировавшие на катере Большую Невку, спасли серфингиста, который упал в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел напротив Елагина острова.
"Молодой человек упал во время катания с электрической доски для серфинга. При попытке схватиться за доску он повредил обе руки об винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега", — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии вытащили мужчину на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь. Затем его отвезли на берег и передали скорой помощи. Серфингист получил серьезные повреждения пальцев обеих рук.
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