https://ria.ru/20210721/spasenie-1742276274.html

В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста

В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста - РИА Новости, 21.07.2021

В Санкт-Петербурге росгвардейцы спасли тонущего серфингиста

В Санкт-Петербурге бойцы ОМОНа, патрулировавшие на катере Большую Невку, спасли серфингиста, который упал в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:23

2021-07-21T19:23

2021-07-21T20:04

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге бойцы ОМОНа, патрулировавшие на катере Большую Невку, спасли серфингиста, который упал в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.Инцидент произошел напротив Елагина острова. Сотрудники Росгвардии вытащили мужчину на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь. Затем его отвезли на берег и передали скорой помощи. Серфингист получил серьезные повреждения пальцев обеих рук.

https://ria.ru/20210715/spasateli-1741439491.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия