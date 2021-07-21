Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210721/sobor-1742223705.html
Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России
Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России - РИА Новости, 21.07.2021
Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России
Воссозданный и освященный в среду в Казани собор Казанской иконы Божией Матери станет местом паломничества представителей всего православного мира и одним из... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:21
2021-07-21T15:21
республика татарстан
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156006/56/1560065663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d5c5d2cdae1e7fb0fd1965f51226cc.jpg
КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Воссозданный и освященный в среду в Казани собор Казанской иконы Божией Матери станет местом паломничества представителей всего православного мира и одним из символов духовного возрождения России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Собор был построен в 1808 году на месте обретения в 1579 году особо почитаемой во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 его разрушили. В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора. Работы велись с 2016 года, тогда же патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня.По ее мнению, место, на котором воссоздан собор, обладает особой силой: здесь была обретена святыня, которая сыграла судьбоносную роль в истории России."В годы смуты, когда само существование Российского государства было под угрозой, именно Казанская икона Божией Матери защитила нашу страну, укрепила дух воинов отечества, воинов ополчения, и с тех пор навеки стала символом истинной веры, беззаветной преданности и неугасимой нерушимой надежды", - подчеркнула спикер, напомнив, что именно к Казанской иконе еще не раз обращались за помощью в самые непростые моменты истории России.Матвиенко отметила, что спустя десятилетия после разрушения удалось всем миром, шаг за шагом восстановить храм на намоленном поколениями месте. Это, по ее словам, является главным доказательством того, что настоящую веру невозможно сломить, а глубокие, уходящие в века традиции страны никому не удастся уничтожить и предать забвению."Здесь, в Татарстане, мы постоянно видим пример трепетного, я бы сказала, сердечного отношения к истории России, к ее многовековому духовному наследию, созданному силами всех без исключения народов, издревле живущих на нашей земле", - сказала она, выразив уверенность, что освящение собора в самом сердце Казани станет очередным шагом для сохранения единства, доверия, взаимопонимания между народами.
https://ria.ru/20210721/sobor-1742197955.html
https://ria.ru/20210721/kazanskaya-1742091171.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/56/1560065663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9aa6110dab238b8bd10cb314b02f8947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань
15:21 21.07.2021
 
Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России

Председатель СФ Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом духовного возрождения России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтроительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань
Строительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Воссозданный и освященный в среду в Казани собор Казанской иконы Божией Матери станет местом паломничества представителей всего православного мира и одним из символов духовного возрождения России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Собор был построен в 1808 году на месте обретения в 1579 году особо почитаемой во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 его разрушили. В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора. Работы велись с 2016 года, тогда же патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня.
"Нет никаких сомнений в том, что возрожденный собор Казанской иконы Божией матери станет, как это было на протяжении ряда веков, местом паломничества верующих со всего православного мира. И станет одним из символов духовного возрождения России, возрождения нашего Отечества", - сказала Матвиенко на церемонии освящения храма.
По ее мнению, место, на котором воссоздан собор, обладает особой силой: здесь была обретена святыня, которая сыграла судьбоносную роль в истории России.
Строительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
13:41Религия и мировоззрение
Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани
"В годы смуты, когда само существование Российского государства было под угрозой, именно Казанская икона Божией Матери защитила нашу страну, укрепила дух воинов отечества, воинов ополчения, и с тех пор навеки стала символом истинной веры, беззаветной преданности и неугасимой нерушимой надежды", - подчеркнула спикер, напомнив, что именно к Казанской иконе еще не раз обращались за помощью в самые непростые моменты истории России.
Матвиенко отметила, что спустя десятилетия после разрушения удалось всем миром, шаг за шагом восстановить храм на намоленном поколениями месте. Это, по ее словам, является главным доказательством того, что настоящую веру невозможно сломить, а глубокие, уходящие в века традиции страны никому не удастся уничтожить и предать забвению.
"Здесь, в Татарстане, мы постоянно видим пример трепетного, я бы сказала, сердечного отношения к истории России, к ее многовековому духовному наследию, созданному силами всех без исключения народов, издревле живущих на нашей земле", - сказала она, выразив уверенность, что освящение собора в самом сердце Казани станет очередным шагом для сохранения единства, доверия, взаимопонимания между народами.
Икона Божией Матери Казанская - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
08:00Религия и мировоззрение
"Плохой знак для России". Куда исчезла самая почитаемая святыня
 
Республика ТатарстанРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В двух регионах ФРГ оценили застрахованный ущерб от наводнения
16:00В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
15:59В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
15:59Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
15:59Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
15:58Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
Лента новостейМолния