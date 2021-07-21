https://ria.ru/20210721/sobor-1742223705.html

Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России

Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России - РИА Новости, 21.07.2021

Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет символом возрождения России

Воссозданный и освященный в среду в Казани собор Казанской иконы Божией Матери станет местом паломничества представителей всего православного мира и одним из... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:21

2021-07-21T15:21

2021-07-21T15:21

республика татарстан

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Воссозданный и освященный в среду в Казани собор Казанской иконы Божией Матери станет местом паломничества представителей всего православного мира и одним из символов духовного возрождения России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Собор был построен в 1808 году на месте обретения в 1579 году особо почитаемой во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 его разрушили. В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора. Работы велись с 2016 года, тогда же патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня.По ее мнению, место, на котором воссоздан собор, обладает особой силой: здесь была обретена святыня, которая сыграла судьбоносную роль в истории России."В годы смуты, когда само существование Российского государства было под угрозой, именно Казанская икона Божией Матери защитила нашу страну, укрепила дух воинов отечества, воинов ополчения, и с тех пор навеки стала символом истинной веры, беззаветной преданности и неугасимой нерушимой надежды", - подчеркнула спикер, напомнив, что именно к Казанской иконе еще не раз обращались за помощью в самые непростые моменты истории России.Матвиенко отметила, что спустя десятилетия после разрушения удалось всем миром, шаг за шагом восстановить храм на намоленном поколениями месте. Это, по ее словам, является главным доказательством того, что настоящую веру невозможно сломить, а глубокие, уходящие в века традиции страны никому не удастся уничтожить и предать забвению."Здесь, в Татарстане, мы постоянно видим пример трепетного, я бы сказала, сердечного отношения к истории России, к ее многовековому духовному наследию, созданному силами всех без исключения народов, издревле живущих на нашей земле", - сказала она, выразив уверенность, что освящение собора в самом сердце Казани станет очередным шагом для сохранения единства, доверия, взаимопонимания между народами.

https://ria.ru/20210721/sobor-1742197955.html

https://ria.ru/20210721/kazanskaya-1742091171.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань