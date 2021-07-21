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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210721/sobor-1742197955.html
Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани
Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани - РИА Новости, 21.07.2021
Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду освятил собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого на месте обретения иконы в Казани... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:41
2021-07-21T13:41
религия и мировоззрение
рустам минниханов
справки
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду освятил собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого на месте обретения иконы в Казани велись с 2016 года, передаёт корреспондент РИА Новости.Утром перед торжеством несколько тысяч верующих прошли крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля к Казанскому собору. В воссозданный храм по приглашениям были допущены около 300 человек (в связи с антиковидными мерами количество ограничено), остальные верующие наблюдали за церемонией на двух видеоэкранах на площади перед собором."Сегодня великий, значительный день. Сегодня мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на том месте, где была обретена икона чудотворная, ставшая во всем мире известной как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие", - сказал патриарх Кирилл на освящении собора.По его словам, уничтожавшие в своё время святыни на этом историческом месте были глубоко убеждены в том, что они делают доброе дело, освобождают людей от предрассудков, которые мешают построить светлое будущее."Но мы с вами стоим в величественном храме, построенном на народные средства, построенном именно потому, что люди того желали. Значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождавшаяся смертями, заключением, страданием людей. Невозможно было заглушить ростки духовной жизни", - подчеркнул патриарх.Собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря был построен в 1808 году и освящён 30 мая того же года на месте обретения в 1579 году особо почитаемой в православном и во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 году центральный собор был разрушен, монастырь упразднен, здания национализированы и переданы для размещения различных учреждений (табачная фабрика, учебный корпус педагогического института и др.)В 1995 году верующим возвращена Софийская надвратная церковь, а с конца 2004 года началось возрождение монастырского комплекса. Президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году в день празднования обретения чудотворного образа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте воссоздаваемого собора.С 2016 по 2021 годы храм воссоздан в первоначальном виде. Завершены строительные работы, внутренняя отделка и монтаж декора, благоустройство территории. Собраны иконостасы, изготовлены церковная утварь и мебель. Закончены работы по ремонту фасадов зданий, входящих в комплекс монастыря. Проектантом объекта выступило предприятие "Татинвестгражданпроект", генеральный подрядчик – ООО "Евростройхолдинг+". Сбор добровольных пожертвований, отчислений осуществляется Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана. На воссоздание объекта привлечено 2,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210721/kazanskaya-1742091171.html
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рустам минниханов, справки
13:41 21.07.2021
 

Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтроительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань
Строительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду освятил собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого на месте обретения иконы в Казани велись с 2016 года, передаёт корреспондент РИА Новости.
Утром перед торжеством несколько тысяч верующих прошли крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля к Казанскому собору. В воссозданный храм по приглашениям были допущены около 300 человек (в связи с антиковидными мерами количество ограничено), остальные верующие наблюдали за церемонией на двух видеоэкранах на площади перед собором.
"Сегодня великий, значительный день. Сегодня мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на том месте, где была обретена икона чудотворная, ставшая во всем мире известной как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие", - сказал патриарх Кирилл на освящении собора.
По его словам, уничтожавшие в своё время святыни на этом историческом месте были глубоко убеждены в том, что они делают доброе дело, освобождают людей от предрассудков, которые мешают построить светлое будущее.
"Но мы с вами стоим в величественном храме, построенном на народные средства, построенном именно потому, что люди того желали. Значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождавшаяся смертями, заключением, страданием людей. Невозможно было заглушить ростки духовной жизни", - подчеркнул патриарх.
Икона Божией Матери Казанская - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
08:00Религия и мировоззрение
"Плохой знак для России". Куда исчезла самая почитаемая святыня
Собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря был построен в 1808 году и освящён 30 мая того же года на месте обретения в 1579 году особо почитаемой в православном и во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 году центральный собор был разрушен, монастырь упразднен, здания национализированы и переданы для размещения различных учреждений (табачная фабрика, учебный корпус педагогического института и др.)
В 1995 году верующим возвращена Софийская надвратная церковь, а с конца 2004 года началось возрождение монастырского комплекса. Президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году в день празднования обретения чудотворного образа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте воссоздаваемого собора.
С 2016 по 2021 годы храм воссоздан в первоначальном виде. Завершены строительные работы, внутренняя отделка и монтаж декора, благоустройство территории. Собраны иконостасы, изготовлены церковная утварь и мебель. Закончены работы по ремонту фасадов зданий, входящих в комплекс монастыря. Проектантом объекта выступило предприятие "Татинвестгражданпроект", генеральный подрядчик – ООО "Евростройхолдинг+". Сбор добровольных пожертвований, отчислений осуществляется Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана. На воссоздание объекта привлечено 2,7 миллиарда рублей.
Строительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 22:36Республика Татарстан
Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор в Казани
 
Религия и мировоззрениеРустам МиннихановСправки
 
 
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