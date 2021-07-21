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Шоубиз
https://ria.ru/20210721/pekha-1742225632.html
Обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию произошедшего
Обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию произошедшего - РИА Новости, 21.07.2021
Обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию произошедшего
Ирина Безбородова, которую обвиняют в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи Пети, представила свою версию произошедшего, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:07
2021-07-21T16:07
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ирина Безбородова, которую обвиняют в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи Пети, представила свою версию произошедшего, сообщает Пятый канал. По данным СМИ, когда Безбородова заметила, что ее надувной бассейн спущен и опрокинут, она попыталась его накачать, однако ей не удалось этого сделать. Уже из окна своего дома она увидела, что сын Пьехи подошел к нему и отрывает шланги. Мальчик признался, что воткнул в него карандаш. После с Ириной общался дядя Пети. Он предложил заклеить бассейн, но та хотела получить деньги за испорченную вещь. Ей отказали. По словам Безбородовой, она пошла к администратору коттеджного поселка, чтобы уладить дело. Когда она возвращалась, то увидела, что из ее дома, в котором оставался спать годовалый ребенок, выходит сын Пьехи. Безбородова, пишет Пятый канал, испугалась, что мальчик мог причинить вред ее малышу. Она взяла ребенка за руку и повела к его маме. По дороге он якобы не смог устоять и упал. Из-за этого начался конфликт с его дядей. По словам Ирины, мужчина толкал ее, а она задела рукой бабушку Пети. Недавно стало известно, что после случившегося сына Стаса Пьехи госпитализировали.
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знаменитости, стас пьеха, дети
16:07 21.07.2021
 

Обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию произошедшего

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ирина Безбородова, которую обвиняют в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи Пети, представила свою версию произошедшего, сообщает Пятый канал.
По данным СМИ, когда Безбородова заметила, что ее надувной бассейн спущен и опрокинут, она попыталась его накачать, однако ей не удалось этого сделать. Уже из окна своего дома она увидела, что сын Пьехи подошел к нему и отрывает шланги. Мальчик признался, что воткнул в него карандаш.
После с Ириной общался дядя Пети. Он предложил заклеить бассейн, но та хотела получить деньги за испорченную вещь. Ей отказали. По словам Безбородовой, она пошла к администратору коттеджного поселка, чтобы уладить дело. Когда она возвращалась, то увидела, что из ее дома, в котором оставался спать годовалый ребенок, выходит сын Пьехи.
Безбородова, пишет Пятый канал, испугалась, что мальчик мог причинить вред ее малышу. Она взяла ребенка за руку и повела к его маме. По дороге он якобы не смог устоять и упал. Из-за этого начался конфликт с его дядей. По словам Ирины, мужчина толкал ее, а она задела рукой бабушку Пети.
Недавно стало известно, что после случившегося сына Стаса Пьехи госпитализировали.
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