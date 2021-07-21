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Шоубиз
https://ria.ru/20210721/pekha-1742169187.html
Прокуратура заинтересовалась инцидентом с сыном Стаса Пьехи
Прокуратура заинтересовалась инцидентом с сыном Стаса Пьехи - РИА Новости, 21.07.2021
Прокуратура заинтересовалась инцидентом с сыном Стаса Пьехи
Прокуратура взяла на контроль проверку данных об избиении ребенка в поселке Рощино Ленинградской области - по данным СМИ, пострадал семилетний сын известного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:17
2021-07-21T11:21
шоубиз
стас пьеха
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку данных об избиении ребенка в поселке Рощино Ленинградской области - по данным СМИ, пострадал семилетний сын известного артиста Стаса Пьехи.Бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают.Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".После этого, написала девушка, 53-летняя мать семейства с соседнего участка "пришла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю", а прибежавшая на его крики бабушка получила от незваной гостьи по руке, которой закрывала шею, "удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить".На выложенном Наталией видео предполагаемая участница конфликта признается, что схватила ребенка рукой и "толкнула его на пол", добавляя: "Я за своего ребенка ударю кого угодно". После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки (у бабушки), заявила бывшая жена певца."Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле Выборгской городской прокуратуры", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ленинградской области.Поселок Рощино - традиционное место летнего отдыха жителей Петербурга, где помимо деревянных дач советского периода есть и элитные коттеджные поселки.
https://ria.ru/20210721/izbienie-1742139972.html
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стас пьеха, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
11:17 21.07.2021 (обновлено: 11:21 21.07.2021)
 
Прокуратура заинтересовалась инцидентом с сыном Стаса Пьехи

Прокуратура взяла на контроль проверку данных об избиении сына Стаса Пьехи в поселке Рощино

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку данных об избиении ребенка в поселке Рощино Ленинградской области - по данным СМИ, пострадал семилетний сын известного артиста Стаса Пьехи.
Бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают.
© @knyaginyaСкриншот сторис Наталии Горчаковой в Instagram
Скриншот сторис Наталии Горчаковой в Instagram
© @knyaginya
Скриншот сторис Наталии Горчаковой в Instagram
Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".
После этого, написала девушка, 53-летняя мать семейства с соседнего участка "пришла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю", а прибежавшая на его крики бабушка получила от незваной гостьи по руке, которой закрывала шею, "удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить".
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05:42Шоубиз
Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
На выложенном Наталией видео предполагаемая участница конфликта признается, что схватила ребенка рукой и "толкнула его на пол", добавляя: "Я за своего ребенка ударю кого угодно". После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки (у бабушки), заявила бывшая жена певца.
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле Выборгской городской прокуратуры", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ленинградской области.
Поселок Рощино - традиционное место летнего отдыха жителей Петербурга, где помимо деревянных дач советского периода есть и элитные коттеджные поселки.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
03:58
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
 
ШоубизСтас ПьехаЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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