https://ria.ru/20210721/pasport-1742290281.html
Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом
Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом - РИА Новости, 21.07.2021
Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом
Ряд печатей в российском паспорте отменили за ненадобностью, эти отметки теряют правовое значение, а для подтверждения прописки или брака в судах уже необходимо РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:56
2021-07-21T21:56
2021-07-21T21:56
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ряд печатей в российском паспорте отменили за ненадобностью, эти отметки теряют правовое значение, а для подтверждения прописки или брака в судах уже необходимо предоставить официальный документ, заявила РИА Новости юрист Мария Ярмуш.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста."Без документа печать ничего не доказывает. Вот за ненадобностью премьер-министр ее и отменил. Это отживший элемент, никому он не нужен", - рассказала Ярмуш.По ее словам, в судах уже давно отметка в паспорте не имеет правового значения. В случае с браком необходимо предоставить свидетельство о его заключении, и даже в случае с пропиской, штамп о которой остается обязательным, суд потребует выписку из домовой книги."Сколько раз бывало: человек регистрирует брак, но теряет или в связи с возрастом меняет паспорт. Он может не предоставить при получении паспорта свидетельство о заключении брака - ему не поставят печать", - пояснила юрист.
https://ria.ru/20210721/pasport-1742271837.html
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россия, михаил мишустин, общество
Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом
Юрист Ярмуш назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ряд печатей в российском паспорте отменили за ненадобностью, эти отметки теряют правовое значение, а для подтверждения прописки или брака в судах уже необходимо предоставить официальный документ, заявила РИА Новости юрист Мария Ярмуш.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.
"Без документа печать ничего не доказывает. Вот за ненадобностью премьер-министр ее и отменил. Это отживший элемент, никому он не нужен", - рассказала Ярмуш.
По ее словам, в судах уже давно отметка в паспорте не имеет правового значения. В случае с браком необходимо предоставить свидетельство о его заключении, и даже в случае с пропиской, штамп о которой остается обязательным, суд потребует выписку из домовой книги.
"Сколько раз бывало: человек регистрирует брак, но теряет или в связи с возрастом меняет паспорт. Он может не предоставить при получении паспорта свидетельство о заключении брака - ему не поставят печать", - пояснила юрист.