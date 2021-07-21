https://ria.ru/20210721/pasport-1742290281.html

Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом

Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом - РИА Новости, 21.07.2021

Юрист назвала обязательные печати в паспортах отжившим элементом

Ряд печатей в российском паспорте отменили за ненадобностью, эти отметки теряют правовое значение, а для подтверждения прописки или брака в судах уже необходимо РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:56

2021-07-21T21:56

2021-07-21T21:56

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ряд печатей в российском паспорте отменили за ненадобностью, эти отметки теряют правовое значение, а для подтверждения прописки или брака в судах уже необходимо предоставить официальный документ, заявила РИА Новости юрист Мария Ярмуш.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста."Без документа печать ничего не доказывает. Вот за ненадобностью премьер-министр ее и отменил. Это отживший элемент, никому он не нужен", - рассказала Ярмуш.По ее словам, в судах уже давно отметка в паспорте не имеет правового значения. В случае с браком необходимо предоставить свидетельство о его заключении, и даже в случае с пропиской, штамп о которой остается обязательным, суд потребует выписку из домовой книги."Сколько раз бывало: человек регистрирует брак, но теряет или в связи с возрастом меняет паспорт. Он может не предоставить при получении паспорта свидетельство о заключении брака - ему не поставят печать", - пояснила юрист.

https://ria.ru/20210721/pasport-1742271837.html

https://ria.ru/20210721/pasport-1742283671.html

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россия, михаил мишустин, общество