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Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги
Выписка из домовой книги: как и где получить, зачем нужна, срок действия
Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги
Выписка из домовой книги — документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении люди. Где его получить, каков срок действия, сколько стоит услуга - в РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:41
2021-11-16T20:52
общество
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выписка из домовой книги — документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении люди. Где его получить, каков срок действия, сколько стоит услуга - в материале РИА Новости.Выписка из домовой книгиВыписка из домовой книги — это документ жилищного учета, который содержит информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лицах, а также о его собственниках."До 2017 года ведение домовых книг входило в перечень обязанностей управляющих организаций. В частных домах этим занимались сами собственники. Однако сейчас жилищный учет полностью передан под контроль МВД. Домовые книги отменили, вся документация переведена в цифровой архив, а само понятие “домовая книга”, по сути, анахронизм. Тем не менее выписку могут потребовать у собственников жилых помещений в определенных ситуациях", — рассказал Вадим Ушаков, генеральный директор ГК "КВС-Сервис".В выписке указывается следующая информация:Минэкономразвития России в письме от 13.09.2018 №Д09и-716 рекомендовало властям субъектов РФ исключить из региональных нормативных правовых актов требования о представлении справок о составе семьи и подобных документов. Их предполагается заменить информацией о лицах, проживающих совместно с заявителем, и о его родственных связях (на основании декларированных им самим сведений), рассказала Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.ВидыВыписки бывают текущие и расширенные. Первые содержат информацию о собственниках жилого помещения и обо всех лицах, которые там зарегистрированы в данный момент. Во вторых (архивных) указаны более детальные сведения: данные обо всех жителях, которые когда-либо были прописаны и выписаны, а также о людях, имеющих право вновь получить регистрацию по этому адресу.Срок действияПо закону период действия выписки не ограничен, но разные организацииустанавливают свои сроки, максимальный составляет 30 дней.Кто может получитьВыписку могут получить собственники жилого помещения и лица, которые в нем зарегистрированы. Жильцам при этом нужно письменное разрешение от собственника. Сторонние лица также могут получить документ по нотариальной доверенности.Зачем нужна выписка из домовой книгиНередко госорганы при предоставлении муниципальных и государственных услуг запрашивают у граждан выписку из домовой книги, справку о составе семьи, поквартирную карточку, единый жилищный документ.Вадим Богач добавил: "Если говорить о недвижимости, то целевой причиной становится переход права собственности, в котором выписка является приложением к сделке. Она подтверждает, что в объекте никто не прописан, и все сняты с регистрационного учета. То, что объект юридически свободен, указывается в договоре купли-продажи. И когда регистратор в Росреестре получает пакет документов с приложенной выпиской, то убеждается, что квартира свободна".При сделках купли-продажи выписка не является обязательным документом, однако риелторы советуют ее заказать, чтобы знать, может ли кто-то выдвинуть свои претензии на недвижимость.В каких случаях еще может понадобиться выписка:Для этих целей также используют справку "О регистрации" по форме № 9, в которой указана актуальная информация о всех зарегистрированных в жилом помещении лицах.Как и где получить выписку"В каждом регионе выдача выписок из домовой книги происходит через разные организации", — рассказал специалист в области банкротства и недвижимости, руководитель Etcenrt.ru Евгений Гудков.В большинстве регионов выписку можно заказать в МФЦ. Если в населенном пункте такой структуры нет, то о процессе получения выписки необходимо уточнять в администрации муниципального образования.Проще всего получить выписку через сайт госуслуг. Для этого нужно: авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел администрации по месту вашего жительства, выбрать из списка услуг "Получение выписки из домовой книги", ввести свои данные в электронный шаблон, составить по предлагаемой форме заявление на получение, выбрать пункт "Сформировать документ". Её можно получать как в электронном виде, так и в бумажном.“Если в вашем регионе невозможно получить электронную версию, то в соответствии с п. 56 приказа МВД №752 вы можете записаться на прием в это ведомство через сайт госуслуг, чтобы лично забрать выписку", — посоветовал Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".Но если необходимо узнать информацию обо всех зарегистрированных лицах и собственниках в доме, который был построен после 2017 года, достаточно запросить справку по форме 9 в паспортном столе, в управляющей компании или через МФЦ. Однако если новостройке не присвоен кадастровый номер, в МФЦ услугу не предоставляют, а саму справку можно получить только в управляющей организации, уточняет Вадим Ушаков.ЦенаПо закону за выписку из домовой книги платить не нужно, она выдается бесплатно.СрокиТекущую выписку из домовой книги обычно выдают в тот же день или через 24 часа после обращения. Архивную выписку — в течение недели.ДокументыДля получения выписки необходимо предоставить следующие документы:Причины отказа выдачи"При отказе из-за долгов по коммунальным платежам рекомендуем обращаться с жалобой в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП "Самоуправство"", - отметила Татьяна Трофименко.Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", уточнила, что отказ можно получить, если запрос подан лицом, не имеющим на это полномочий, представленные документы и их копии не соответствуют установленным требованиям, комплект бумаг неполный или содержит противоречивые сведения.
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общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, европейская юридическая служба
20:41 16.11.2021 (обновлено: 20:52 16.11.2021)
 

Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выписка из домовой книги — документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении люди. Где его получить, каков срок действия, сколько стоит услуга - в материале РИА Новости.

Выписка из домовой книги

Выписка из домовой книги — это документ жилищного учета, который содержит информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лицах, а также о его собственниках.
"До 2017 года ведение домовых книг входило в перечень обязанностей управляющих организаций. В частных домах этим занимались сами собственники. Однако сейчас жилищный учет полностью передан под контроль МВД. Домовые книги отменили, вся документация переведена в цифровой архив, а само понятие “домовая книга”, по сути, анахронизм. Тем не менее выписку могут потребовать у собственников жилых помещений в определенных ситуациях", — рассказал Вадим Ушаков, генеральный директор ГК "КВС-Сервис".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
В выписке указывается следующая информация:
  • адрес жилой недвижимости;
  • Ф.И.О. и паспортные данные собственников и всех зарегистрированных лиц;
  • предыдущие регистрации жителей;
  • вид регистрации (временная или постоянная);
  • семейные отношения между жителями.
Минэкономразвития России в письме от 13.09.2018 №Д09и-716 рекомендовало властям субъектов РФ исключить из региональных нормативных правовых актов требования о представлении справок о составе семьи и подобных документов. Их предполагается заменить информацией о лицах, проживающих совместно с заявителем, и о его родственных связях (на основании декларированных им самим сведений), рассказала Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.
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Виды

Выписки бывают текущие и расширенные. Первые содержат информацию о собственниках жилого помещения и обо всех лицах, которые там зарегистрированы в данный момент. Во вторых (архивных) указаны более детальные сведения: данные обо всех жителях, которые когда-либо были прописаны и выписаны, а также о людях, имеющих право вновь получить регистрацию по этому адресу.
"Как правило, архивная выписка из домовой книги требуется, когда затрагивается вопрос имущественных отношений, и необходимо узнать всю информацию о лицах, потенциально имеющих право на эту жилплощадь", — отметил Вадим Ушаков.

Срок действия

По закону период действия выписки не ограничен, но разные организации
устанавливают свои сроки, максимальный составляет 30 дней.
"Но здесь есть нюансы. Предположим, вы собственник, который в качестве подтверждения того, что выписан из квартиры, получает этот документ. На следующий день вы можете прописаться обратно, но полученная выписка, тот самый промежуточный документ, еще в течение месяца будет свидетельствовать о том, что вы в квартире не проживаете, хотя де факто уже на следующий день снова состоите на регистрационном учете", — подчеркнул Вадим Богач, владелец агентства недвижимости "Авеню-Москва" и управляющей компании "Ма-Трёшка".

Кто может получить

Выписку могут получить собственники жилого помещения и лица, которые в нем зарегистрированы. Жильцам при этом нужно письменное разрешение от собственника. Сторонние лица также могут получить документ по нотариальной доверенности.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Посетитель во флагманском центре государственных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"

Зачем нужна выписка из домовой книги

Нередко госорганы при предоставлении муниципальных и государственных услуг запрашивают у граждан выписку из домовой книги, справку о составе семьи, поквартирную карточку, единый жилищный документ.
"Такая справка, например, требуется для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Напомним, что семья должна проживать и намеренно не ухудшать свои жилищные условия не менее пяти лет (в Москве 10 лет)", — прокомментировала Татьяна Трофименко.
Вадим Богач добавил: "Если говорить о недвижимости, то целевой причиной становится переход права собственности, в котором выписка является приложением к сделке. Она подтверждает, что в объекте никто не прописан, и все сняты с регистрационного учета. То, что объект юридически свободен, указывается в договоре купли-продажи. И когда регистратор в Росреестре получает пакет документов с приложенной выпиской, то убеждается, что квартира свободна".
При сделках купли-продажи выписка не является обязательным документом, однако риелторы советуют ее заказать, чтобы знать, может ли кто-то выдвинуть свои претензии на недвижимость.
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В каких случаях еще может понадобиться выписка:
  • оформление ребенка в школу или в детский сад;
  • подача заявления на пособия и льготы;
  • оформление нового паспорта;
  • постановка на воинский учет;
  • приватизация жилья;
  • развод и последующий раздел имущества;
  • оформление наследства;
  • получение жилой недвижимости в дар и ее оформление.
Для этих целей также используют справку "О регистрации" по форме № 9, в которой указана актуальная информация о всех зарегистрированных в жилом помещении лицах.

Как и где получить выписку

"В каждом регионе выдача выписок из домовой книги происходит через разные организации", — рассказал специалист в области банкротства и недвижимости, руководитель Etcenrt.ru Евгений Гудков.
В большинстве регионов выписку можно заказать в МФЦ. Если в населенном пункте такой структуры нет, то о процессе получения выписки необходимо уточнять в администрации муниципального образования.
Проще всего получить выписку через сайт госуслуг. Для этого нужно: авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел администрации по месту вашего жительства, выбрать из списка услуг "Получение выписки из домовой книги", ввести свои данные в электронный шаблон, составить по предлагаемой форме заявление на получение, выбрать пункт "Сформировать документ". Её можно получать как в электронном виде, так и в бумажном.
“Если в вашем регионе невозможно получить электронную версию, то в соответствии с п. 56 приказа МВД №752 вы можете записаться на прием в это ведомство через сайт госуслуг, чтобы лично забрать выписку", — посоветовал Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Но если необходимо узнать информацию обо всех зарегистрированных лицах и собственниках в доме, который был построен после 2017 года, достаточно запросить справку по форме 9 в паспортном столе, в управляющей компании или через МФЦ. Однако если новостройке не присвоен кадастровый номер, в МФЦ услугу не предоставляют, а саму справку можно получить только в управляющей организации, уточняет Вадим Ушаков.

Цена

По закону за выписку из домовой книги платить не нужно, она выдается бесплатно.

Сроки

Текущую выписку из домовой книги обычно выдают в тот же день или через 24 часа после обращения. Архивную выписку — в течение недели.

Документы

Для получения выписки необходимо предоставить следующие документы:
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  • заявление на выдачу (формируется специалистом организации, в которую обращается заявитель, непосредственно на приеме);
  • паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность;
  • доверенность на представление интересов с правом на получение, если заявитель действует через другое лицо.
"Если архивную выписку получает владелец частного дома, то он может взять с собой личную домовую книгу, которую ведет он сам. Она передается новым собственникам при продаже объекта", — добавил Вадим Богач.

Причины отказа выдачи

"Раньше, когда домовая книга находилась в ведении управляющей организации, причиной отказа могли послужить долги за ЖКУ. Однако теперь, когда данные находятся под контролем МВД, долги не могут стать причиной отказа", - уточняет Вадим Ушаков.
"При отказе из-за долгов по коммунальным платежам рекомендуем обращаться с жалобой в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП "Самоуправство"", - отметила Татьяна Трофименко.
Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", уточнила, что отказ можно получить, если запрос подан лицом, не имеющим на это полномочий, представленные документы и их копии не соответствуют установленным требованиям, комплект бумаг неполный или содержит противоречивые сведения.
 
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