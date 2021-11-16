20:41 16.11.2021 (обновлено: 20:52 16.11.2021)
Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выписка из домовой книги — документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении люди. Где его получить, каков срок действия, сколько стоит услуга - в материале РИА Новости.
Выписка из домовой книги
Выписка из домовой книги — это документ жилищного учета, который содержит информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лицах, а также о его собственниках.
"До 2017 года ведение домовых книг входило в перечень обязанностей управляющих организаций. В частных домах этим занимались сами собственники. Однако сейчас жилищный учет полностью передан под контроль МВД. Домовые книги отменили, вся документация переведена в цифровой архив, а само понятие “домовая книга”, по сути, анахронизм. Тем не менее выписку могут потребовать у собственников жилых помещений в определенных ситуациях", — рассказал Вадим Ушаков, генеральный директор ГК "КВС-Сервис".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
В выписке указывается следующая информация:
- —адрес жилой недвижимости;
- —Ф.И.О. и паспортные данные собственников и всех зарегистрированных лиц;
- —предыдущие регистрации жителей;
- —вид регистрации (временная или постоянная);
- —семейные отношения между жителями.
Минэкономразвития России в письме от 13.09.2018 №Д09и-716 рекомендовало властям субъектов РФ исключить из региональных нормативных правовых актов требования о представлении справок о составе семьи и подобных документов. Их предполагается заменить информацией о лицах, проживающих совместно с заявителем, и о его родственных связях (на основании декларированных им самим сведений), рассказала Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.
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Виды
Выписки бывают текущие и расширенные. Первые содержат информацию о собственниках жилого помещения и обо всех лицах, которые там зарегистрированы в данный момент. Во вторых (архивных) указаны более детальные сведения: данные обо всех жителях, которые когда-либо были прописаны и выписаны, а также о людях, имеющих право вновь получить регистрацию по этому адресу.
"Как правило, архивная выписка из домовой книги требуется, когда затрагивается вопрос имущественных отношений, и необходимо узнать всю информацию о лицах, потенциально имеющих право на эту жилплощадь", — отметил Вадим Ушаков.
Срок действия
По закону период действия выписки не ограничен, но разные организации
устанавливают свои сроки, максимальный составляет 30 дней.
"Но здесь есть нюансы. Предположим, вы собственник, который в качестве подтверждения того, что выписан из квартиры, получает этот документ. На следующий день вы можете прописаться обратно, но полученная выписка, тот самый промежуточный документ, еще в течение месяца будет свидетельствовать о том, что вы в квартире не проживаете, хотя де факто уже на следующий день снова состоите на регистрационном учете", — подчеркнул Вадим Богач, владелец агентства недвижимости "Авеню-Москва" и управляющей компании "Ма-Трёшка".
Кто может получить
Выписку могут получить собственники жилого помещения и лица, которые в нем зарегистрированы. Жильцам при этом нужно письменное разрешение от собственника. Сторонние лица также могут получить документ по нотариальной доверенности.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Посетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Зачем нужна выписка из домовой книги
Нередко госорганы при предоставлении муниципальных и государственных услуг запрашивают у граждан выписку из домовой книги, справку о составе семьи, поквартирную карточку, единый жилищный документ.
"Такая справка, например, требуется для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Напомним, что семья должна проживать и намеренно не ухудшать свои жилищные условия не менее пяти лет (в Москве 10 лет)", — прокомментировала Татьяна Трофименко.
Вадим Богач добавил: "Если говорить о недвижимости, то целевой причиной становится переход права собственности, в котором выписка является приложением к сделке. Она подтверждает, что в объекте никто не прописан, и все сняты с регистрационного учета. То, что объект юридически свободен, указывается в договоре купли-продажи. И когда регистратор в Росреестре получает пакет документов с приложенной выпиской, то убеждается, что квартира свободна".
При сделках купли-продажи выписка не является обязательным документом, однако риелторы советуют ее заказать, чтобы знать, может ли кто-то выдвинуть свои претензии на недвижимость.
В каких случаях еще может понадобиться выписка:
- —оформление ребенка в школу или в детский сад;
- —подача заявления на пособия и льготы;
- —оформление нового паспорта;
- —постановка на воинский учет;
- —приватизация жилья;
- —развод и последующий раздел имущества;
- —оформление наследства;
- —получение жилой недвижимости в дар и ее оформление.
Для этих целей также используют справку "О регистрации" по форме № 9, в которой указана актуальная информация о всех зарегистрированных в жилом помещении лицах.
Как и где получить выписку
"В каждом регионе выдача выписок из домовой книги происходит через разные организации", — рассказал специалист в области банкротства и недвижимости, руководитель Etcenrt.ru Евгений Гудков.
В большинстве регионов выписку можно заказать в МФЦ. Если в населенном пункте такой структуры нет, то о процессе получения выписки необходимо уточнять в администрации муниципального образования.
Проще всего получить выписку через сайт госуслуг. Для этого нужно: авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел администрации по месту вашего жительства, выбрать из списка услуг "Получение выписки из домовой книги", ввести свои данные в электронный шаблон, составить по предлагаемой форме заявление на получение, выбрать пункт "Сформировать документ". Её можно получать как в электронном виде, так и в бумажном.
“Если в вашем регионе невозможно получить электронную версию, то в соответствии с п. 56 приказа МВД №752 вы можете записаться на прием в это ведомство через сайт госуслуг, чтобы лично забрать выписку", — посоветовал Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Но если необходимо узнать информацию обо всех зарегистрированных лицах и собственниках в доме, который был построен после 2017 года, достаточно запросить справку по форме 9 в паспортном столе, в управляющей компании или через МФЦ. Однако если новостройке не присвоен кадастровый номер, в МФЦ услугу не предоставляют, а саму справку можно получить только в управляющей организации, уточняет Вадим Ушаков.
Цена
По закону за выписку из домовой книги платить не нужно, она выдается бесплатно.
Сроки
Текущую выписку из домовой книги обычно выдают в тот же день или через 24 часа после обращения. Архивную выписку — в течение недели.
Документы
Для получения выписки необходимо предоставить следующие документы:
- —заявление на выдачу (формируется специалистом организации, в которую обращается заявитель, непосредственно на приеме);
- —паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность;
- —доверенность на представление интересов с правом на получение, если заявитель действует через другое лицо.
"Если архивную выписку получает владелец частного дома, то он может взять с собой личную домовую книгу, которую ведет он сам. Она передается новым собственникам при продаже объекта", — добавил Вадим Богач.
Причины отказа выдачи
"Раньше, когда домовая книга находилась в ведении управляющей организации, причиной отказа могли послужить долги за ЖКУ. Однако теперь, когда данные находятся под контролем МВД, долги не могут стать причиной отказа", - уточняет Вадим Ушаков.
"При отказе из-за долгов по коммунальным платежам рекомендуем обращаться с жалобой в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП "Самоуправство"", - отметила Татьяна Трофименко.
Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", уточнила, что отказ можно получить, если запрос подан лицом, не имеющим на это полномочий, представленные документы и их копии не соответствуют установленным требованиям, комплект бумаг неполный или содержит противоречивые сведения.