https://ria.ru/20211116/vypiska-1759365936.html

Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги

Выписка из домовой книги: как и где получить, зачем нужна, срок действия

Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги

Выписка из домовой книги — документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении люди. Где его получить, каков срок действия, сколько стоит услуга - в РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:41

2021-11-16T20:41

2021-11-16T20:52

общество

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выписка из домовой книги — документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении люди. Где его получить, каков срок действия, сколько стоит услуга - в материале РИА Новости.Выписка из домовой книгиВыписка из домовой книги — это документ жилищного учета, который содержит информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лицах, а также о его собственниках."До 2017 года ведение домовых книг входило в перечень обязанностей управляющих организаций. В частных домах этим занимались сами собственники. Однако сейчас жилищный учет полностью передан под контроль МВД. Домовые книги отменили, вся документация переведена в цифровой архив, а само понятие “домовая книга”, по сути, анахронизм. Тем не менее выписку могут потребовать у собственников жилых помещений в определенных ситуациях", — рассказал Вадим Ушаков, генеральный директор ГК "КВС-Сервис".В выписке указывается следующая информация:Минэкономразвития России в письме от 13.09.2018 №Д09и-716 рекомендовало властям субъектов РФ исключить из региональных нормативных правовых актов требования о представлении справок о составе семьи и подобных документов. Их предполагается заменить информацией о лицах, проживающих совместно с заявителем, и о его родственных связях (на основании декларированных им самим сведений), рассказала Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.ВидыВыписки бывают текущие и расширенные. Первые содержат информацию о собственниках жилого помещения и обо всех лицах, которые там зарегистрированы в данный момент. Во вторых (архивных) указаны более детальные сведения: данные обо всех жителях, которые когда-либо были прописаны и выписаны, а также о людях, имеющих право вновь получить регистрацию по этому адресу.Срок действияПо закону период действия выписки не ограничен, но разные организацииустанавливают свои сроки, максимальный составляет 30 дней.Кто может получитьВыписку могут получить собственники жилого помещения и лица, которые в нем зарегистрированы. Жильцам при этом нужно письменное разрешение от собственника. Сторонние лица также могут получить документ по нотариальной доверенности.Зачем нужна выписка из домовой книгиНередко госорганы при предоставлении муниципальных и государственных услуг запрашивают у граждан выписку из домовой книги, справку о составе семьи, поквартирную карточку, единый жилищный документ.Вадим Богач добавил: "Если говорить о недвижимости, то целевой причиной становится переход права собственности, в котором выписка является приложением к сделке. Она подтверждает, что в объекте никто не прописан, и все сняты с регистрационного учета. То, что объект юридически свободен, указывается в договоре купли-продажи. И когда регистратор в Росреестре получает пакет документов с приложенной выпиской, то убеждается, что квартира свободна".При сделках купли-продажи выписка не является обязательным документом, однако риелторы советуют ее заказать, чтобы знать, может ли кто-то выдвинуть свои претензии на недвижимость.В каких случаях еще может понадобиться выписка:Для этих целей также используют справку "О регистрации" по форме № 9, в которой указана актуальная информация о всех зарегистрированных в жилом помещении лицах.Как и где получить выписку"В каждом регионе выдача выписок из домовой книги происходит через разные организации", — рассказал специалист в области банкротства и недвижимости, руководитель Etcenrt.ru Евгений Гудков.В большинстве регионов выписку можно заказать в МФЦ. Если в населенном пункте такой структуры нет, то о процессе получения выписки необходимо уточнять в администрации муниципального образования.Проще всего получить выписку через сайт госуслуг. Для этого нужно: авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел администрации по месту вашего жительства, выбрать из списка услуг "Получение выписки из домовой книги", ввести свои данные в электронный шаблон, составить по предлагаемой форме заявление на получение, выбрать пункт "Сформировать документ". Её можно получать как в электронном виде, так и в бумажном.“Если в вашем регионе невозможно получить электронную версию, то в соответствии с п. 56 приказа МВД №752 вы можете записаться на прием в это ведомство через сайт госуслуг, чтобы лично забрать выписку", — посоветовал Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".Но если необходимо узнать информацию обо всех зарегистрированных лицах и собственниках в доме, который был построен после 2017 года, достаточно запросить справку по форме 9 в паспортном столе, в управляющей компании или через МФЦ. Однако если новостройке не присвоен кадастровый номер, в МФЦ услугу не предоставляют, а саму справку можно получить только в управляющей организации, уточняет Вадим Ушаков.ЦенаПо закону за выписку из домовой книги платить не нужно, она выдается бесплатно.СрокиТекущую выписку из домовой книги обычно выдают в тот же день или через 24 часа после обращения. Архивную выписку — в течение недели.ДокументыДля получения выписки необходимо предоставить следующие документы:Причины отказа выдачи"При отказе из-за долгов по коммунальным платежам рекомендуем обращаться с жалобой в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП "Самоуправство"", - отметила Татьяна Трофименко.Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", уточнила, что отказ можно получить, если запрос подан лицом, не имеющим на это полномочий, представленные документы и их копии не соответствуют установленным требованиям, комплект бумаг неполный или содержит противоречивые сведения.

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20211111/nasledstvo-1758587258.html

https://ria.ru/20211102/doverennost-1757390314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, европейская юридическая служба