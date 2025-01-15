Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги
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Оглавление
- Выписка из домовой книги
- Зачем нужна
- Кому нужна
- Kaкaя инфopмaция coдepжитcя в выпиcкe
- Образец выписки
- Виды выписок
- Как и где получить выписку
- Куда обращаться
- МФЦ
- Госуслуги
- Архив
- Необходимые документы
- Срок действия
- Стоимость
- Отказ в предоставлении выписки
- Что может заменить выписку из домовой книги
- Apxивнaя выпиcкa из дoмoвoй книги
- Законодательство
- Советы экспертов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С 2018 года жилищный учет стал полностью цифровым, выписку из домовой книги и картотеки отменили, а данные из них перенесли в архивы. Несмотря на это, документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении лица, остается востребованным при продаже недвижимости или получении наследства. Где взять текущую и расширенную выписку на квартиру в Москве, Московской области и регионах, где заказать и как получить через МФЦ или Госуслуги, сколько стоит услуга, альтернативные документы, — в материале РИА Новости.
Выписка из домовой книги
Выписка из домовой книги — документ жилищного учета, который содержит информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лицах, а также о его собственниках.
"До 2017 года ведение домовых книг входило в перечень обязанностей управляющих организаций. В частных домах этим занимались сами собственники. Однако сейчас жилищный учет полностью передан под контроль МВД. Домовые книги отменили, вся документация переведена в цифровой архив, а само понятие “домовая книга”, по сути, анахронизм. Тем не менее, выписку могут потребовать у собственников жилых помещений в определенных ситуациях", — рассказал Вадим Ушаков, генеральный директор ГК "КВС-Сервис".
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Минэкономразвития России в письме от 13.09.2018 №Д09и-716 рекомендовало властям субъектов РФ исключить из региональных нормативных правовых актов требования о представлении справок о составе семьи и подобных документов. Их заменит информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, и о его родственных связях (на основании декларированных им самим сведений), — рассказала Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.
Таким образом, домовую книгу как таковую упразднили, но архивную информацию можно получить.
Зачем нужна
Нередко госорганы при предоставлении муниципальных и государственных услуг запрашивают у граждан выписку из домовой книги, справку о составе семьи, поквартирную карточку, единый жилищный документ.
"Такая справка, например, требуется для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Напомним, что семья должна проживать и намеренно не ухудшать свои жилищные условия не менее пяти лет (в Москве 10 лет)", — прокомментировала Татьяна Трофименко.
Вадим Богач, владелец агентства недвижимости "Авеню-Москва" и управляющей компании "Ма-Трёшка", добавил: "Если говорить о недвижимости, то целевой причиной становится переход права собственности, в котором выписка является приложением к сделке. Она подтверждает, что в объекте никто не прописан, и все сняты с регистрационного учета. То, что объект юридически свободен, указывается в договоре купли-продажи. И когда регистратор в Росреестре получает пакет документов с приложенной выпиской, то убеждается, что квартира свободна".
При сделках купли-продажи выписка не является обязательным документом, однако риелторы советуют её заказать, чтобы знать, может ли кто-то выдвинуть свои претензии на недвижимость.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Кому нужна
Выписку могут получить собственники жилого помещения и лица, которые в нем зарегистрированы. Жильцам при этом нужно письменное разрешение от собственника. Сторонние лица также могут получить документ по нотариальной доверенности.
В каких случаях еще может понадобиться выписка
оформление ребенка в школу или в детский сад
подача заявления на пособия и льготы
оформление нового паспорта
постановка на воинский учет
приватизация жилья
развод и последующий раздел имущества
оформление наследства
получение жилой недвижимости в дар и ее оформление
Для этих целей также используют справку "О регистрации" по форме № 9, в которой указана актуальная информация о зарегистрированных в жилом помещении лицах.
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Kaкaя инфopмaция coдepжитcя в выпиcкe
В выписке отражена следующая информация:
- адрес жилой недвижимости;
- Ф.И.О. и паспортные данные собственников и всех зарегистрированных лиц;
- вид регистрации (временная или постоянная);
- семейные отношения между жителями;
- дата постановки на учёт;
- предыдущие прописки;
- дата документа — для некоторых ведомств требуется актуальная информация (не более месяца с момента получения);
- гражданство жильцов и для мужчин прописывают отношение к воинской обязанности;
- в расширенной выписке отражена вся история регистрации по конкретному адресу, данные всех ранее прописанных лиц, даты регистрации и снятия с учëта.
Образец выписки
Законом не утвержден единый образец бланка выписки из домовой книги. В документе указывают Ф.И.О. и данные проживающих, гражданство, дату рождения, регистрации. Форма выписки в Москве имеет вид Единого жилищного документа.
Виды выписок
Выписки бывают текущие и расширенные. Первые содержат информацию о собственниках жилого помещения и обо всех лицах, которые там зарегистрированы в данный момент. Во вторых (архивных) указаны более детальные сведения: данные обо всех жителях, которые когда-либо были прописаны и выписаны, а также о людях, имеющих право вновь получить регистрацию по этому адресу.
Как и где получить выписку
Текущую выписку из домовой книги обычно выдают в тот же день или через 24 часа после обращения. Архивную выписку — в течение недели. Получить документ вправе:
- собственник помещения в многоквартирном или частном доме;
- совершеннолетние родственники, зарегистрированные в жилом помещении;
- доверенное лицо (при наличии нотариально заверенной доверенности).
Куда обращаться
"В каждом регионе выдача выписок из домовой книги происходит через разные организации", — рассказал специалист в области банкротства и недвижимости, руководитель Etcenrt.ru Евгений Гудков. Если необходимо узнать информацию обо всех зарегистрированных лицах и собственниках в доме, который был построен после 2017 года, достаточно запросить справку по форме 9 в паспортном столе, в управляющей компании или через МФЦ. Однако если новостройке не присвоен кадастровый номер, в МФЦ услугу не предоставляют, а саму справку можно получить только в управляющей организации, — уточняет Вадим Ушаков.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
МФЦ
В большинстве регионов выписку можно заказать в МФЦ. Если в населенном пункте такой структуры нет, то о процессе получения выписки необходимо уточнять в администрации муниципального образования.
Госуслуги
В некоторых регионах можно получить выписку через сайт госуслуг. Для этого нужно: авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел администрации по месту жительства, выбрать из списка услуг "Получение выписки из домовой книги", ввести свои данные в электронный шаблон, составить по предлагаемой форме заявление на получение, выбрать пункт "Сформировать документ". Её можно получать как в электронном виде, так и в бумажном. Жители Москвы могут сделать это и в личном кабинете на mos.ru.
“Если в вашем регионе невозможно получить электронную версию, то в соответствии с п. 56 приказа МВД №752 вы можете записаться на прием в это ведомство через сайт госуслуг, чтобы лично забрать выписку", — посоветовал Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
Архив
В архив можно обратиться за выпиской с целью получения информации, относящейся к периоду до 2018 года, до того момента, когда домовые книги отменили. По ранее действовавшим правилам в домовые книги вносили все сведения о зарегистрированных жильцах с первого дня после сдачи жилья в эксплуатацию.
Сведения в домовых книгах отличаются в зависимости от периода. Например, с 2012 по 2018 год в ней указывали фамилию, имя, отчество, дату рождения, отметку о постановке на воинский учет, номер документа, удостоверяющего личность, и отметку о регистрации. В домовых книгах более раннего периода указывались подробные сведения: национальность, род занятий, откуда прибыл человек и цель его прибытия. Сведения из архивных выписок имеют историческую ценность для тех, кто занимается историей своей семьи.
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Необходимые документы
Для получения выписки необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на выдачу (формируется специалистом организации, в которую обращается заявитель, непосредственно на приеме);
- паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на представление интересов с правом на получение, если заявитель действует через другое лицо.
"Если архивную выписку получает владелец частного дома, то он может взять с собой личную домовую книгу, которую ведет он сам. Она передается новым собственникам при продаже объекта", — добавил Вадим Богач.
© iStock.com / fotostormПередача документов
© iStock.com / fotostorm
Передача документов
Срок действия
По закону период действия выписки не ограничен, но разные организации устанавливают свои сроки, максимальный составляет 30 дней. "Но здесь есть нюансы. Предположим, вы собственник, который в качестве подтверждения того, что выписан из квартиры, получает этот документ. На следующий день вы можете прописаться обратно, но полученная выписка, тот самый промежуточный документ, еще в течение месяца будет свидетельствовать о том, что вы в квартире не проживаете, хотя де факто уже на следующий день снова состоите на регистрационном учете", — подчеркнул Вадим Богач.
Стоимость
По закону за выписку из домовой книги платить не нужно, она выдается бесплатно.
Отказ в предоставлении выписки
"Раньше, когда домовая книга находилась в ведении управляющей организации, причиной отказа могли послужить долги за ЖКУ. Однако теперь, когда данные находятся под контролем МВД, долги не могут стать причиной отказа", — уточняет Вадим Ушаков.
"При отказе из-за долгов по коммунальным платежам рекомендуем обращаться с жалобой в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП "Самоуправство", — отметила Татьяна Трофименко.
Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", уточнила, что отказ можно получить, если запрос подан лицом, не имеющим на это полномочий, представленные документы и их копии не соответствуют установленным требованиям, комплект бумаг неполный или содержит противоречивые сведения.
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Что может заменить выписку из домовой книги
Если не получается оформить текущую выписку из домовой книги, то можно заменить ее другими документами жилищного учета, которые подтверждают количество людей, зарегистрированных в помещении, а также отсутствие (или наличие) долгов. Выдавать такие справки могут МФЦ, управляющие компании, жилищные организации. Например, это могут быть:
- сведения из единого жилищного документа (для Москвы);
- выписка из поквартирной карточки;
- справка по форме № 9;
- копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения;
- копия ордера на жилое помещение.
Apxивнaя выпиcкa из дoмoвoй книги
Если требуются данные о собственниках, например, с момента введения здания в эксплуатацию, можно запросить данные в архиве населенного пункта.
"Как правило, архивная выписка из домовой книги требуется, когда затрагивается вопрос имущественных отношений, и необходимо узнать всю информацию о лицах, потенциально имеющих право на эту жилплощадь", — отметил Вадим Ушаков.
Законодательство
С апреля 2018 года вступил в силу приказ МВД РФ № 984 “Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ”, в котором отменены поквартирные карточки и домовые книги. Закон уже не обязывает ведение домовой книги, но при сделках с недвижимостью в отдельных случаях она может потребоваться.
Госуслугу по регистрационному учёту предоставляет МВД, в ведомстве хранятся актуальные данные (приказ МВД РФ от 31.12.2017 № 984).
В п. 24 Регламента перечислены лица и организации, которые предоставляют данную услугу: многофункциональные центры (МФЦ), лица, отвечающие за прием и передачу документов в органы учета.
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Советы экспертов
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При оформлении ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке стоит требовать расширенную выписку из домовой книги с информацией о составе жильцов. Документ позволит выявить наличие третьих лиц, которые могут заявить свои права на недвижимость.