https://ria.ru/20210721/paratetis-1742014685.html

Катастрофа Паратетиса. Как погибло самое большое озеро в истории планеты

Катастрофа Паратетиса. Как погибло самое большое озеро в истории планеты - РИА Новости, 21.07.2021

Катастрофа Паратетиса. Как погибло самое большое озеро в истории планеты

Ученые в деталях восстановили историю самого крупного озера Земли — Паратетиса, покрывавшего Среднюю Азию, юг России и достигавшего Альп. В нем водились... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:00

2021-07-21T08:00

2021-07-21T09:11

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геология

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые в деталях восстановили историю самого крупного озера Земли — Паратетиса, покрывавшего Среднюю Азию, юг России и достигавшего Альп. В нем водились карликовые дельфины и киты, а на побережье царила удивительная мегафауна, перебравшаяся позднее в Африку. Несколько миллионов лет назад гигантский водоем исчез, что вызвало экологическую катастрофу.Наследие океана ТетисВ мезозое, 200 миллионов лет назад все материки объединялись в два гигантских суперконтинента: Гондвану в Южном полушарии и Лавразию — в Северном. Между ними плескался палеоокеан, который австрийский геолог Эдуард Зюсс в 1893 году назвал Тетис в честь греческой богини Тефиды.По мере распада Гондваны Тетис сжимался, пока не превратился в узкое внутреннее море, простиравшееся от атлантического побережья современных Испании и Марокко до Центральной Азии. В среднем миоцене, примерно 12 миллионов лет назад, плиты столкнулись, что привело к подъему гор в Центральной Европе и разделению океана Тетис на два водоема. На западе образовалось Средиземное море, на востоке — огромное озеро — Паратетис.Величие и упадок ПаратетисаНедавно геологи в деталях восстановили историю Паратетиса за 12 миллионов лет. Оказалось, что мегаозеро несколько раз то разливалось, то почти полностью исчезало. Уровень воды в замкнутом водоеме полностью зависел от впадающих в него рек, а их полноводность менялась вместе с климатом.В периоды максимального разлива озеро занимало территорию от Карпат до Казахстана с островами Крым и Кавказ посредине. Было больше современного Средиземного моря — около 2,8 миллиона квадратных километров — и на 80 метров выше современного уровня океана. Вмещало до 1,77 миллиона кубических километров воды, что более чем в десять раз превышает объем всех сегодняшних пресноводных и соленых озер мира вместе взятых. Когда вода отступала, оставались лишь два водоема — на месте центральной котловины Черного моря и южной части Каспийского.Ученые выяснили, что 7,65-7,9 миллиона лет назад, в так называемую Великую Херсонскую засуху, уровень Паратетиса упал на 250 метров, из-под воды вышли юг Украины, степной Крым, Северный Кавказ и Ставропольская возвышенность, пересох Терский пролив на Северном Кавказе, соединявший Черное и Каспийское моря. В результате первое превратилось в пресноводное Понтическое озеро-море, а на месте южного Каспия образовалось Балаханское озеро.Четыре миллиона лет назад вода опять поднялась, Черное море вновь слилось с Каспийским. Единый бассейн, охватывающий Черноморье, Каспий, нижнее Поволжье и территорию между Каспийским и Аральским морями, просуществовал довольно долго и распался только 500-300 тысяч лет назад.Родина слоновВ мегаозере сложился уникальный животный мир. Там водились самые маленькие на планете усатые киты — цетотерии, длиной около двух метров. Интересно, что многие киты, дельфины и тюлени, обитавшие в Паратетисе, были миниатюрными. По мнению биологов, так животные адаптировались к постоянно меняющимся размерам водоема.Особенные условия сложились и на берегах Паратетиса. По мере того как уровень воды мегаозера падал, береговые линии превращались в богатые растительной пищей луга — "горячие точки" эволюции.Недавно опубликованная статья, посвященная формированию современной африканской фауны, доказывает, что многие виды млекопитающих, населяющих сегодня африканские саванны, в том числе антилопы, слоны и жирафы, зародились на южном побережье Паратетиса, в районе нынешнего западного Ирана.Озеро, наполнившее мореКлючевое событие в истории самого большого озера Земли произошло примерно шесть миллионов лет назад. Продолжающиеся движения плит подняли горы в западной части Средиземноморья. В это же время резко, на 100-120 метров, из-за роста ледников в Северном полушарии, упал уровень Мирового океана. В итоге Средиземное море оказалось отрезанным от Атлантики и за несколько тысячелетий практически полностью пересохло — остались лишь три-четыре сильносоленых озера, в которые впадали крупные реки. В палеогеографии это называют Мессинским кризисом солености.В соседнем же Паратетисе, наоборот, вода поднималась из-за того, что росли Кавказские горы. В какой-то момент озеро прорвало перемычку в районе Босфора и с высоты 200-250 метров обрушилось в сухую котловину Средиземного моря. И остались от Паратетиса лишь отдельные фрагменты — Черное, Азовское, Каспийское моря, уже высохшее Аральское, а также несколько озер, таких как Урмия и Дерьячейе-Немек в Иране.Прикаспийские степи и территория между Каспийским и Аральским морями — это дно древнего водоема, почти не изменившееся. Особенно хорошо это видно на плато Устюрт, на западе Средней Азии: абсолютно плоская, покрытая трещинами равнина с возвышающимися останцами бывших островов.

https://ria.ru/20210623/okean-1737953646.html

каспийское море

черное море

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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биология, геология, каспийское море, черное море, средиземное море, земля - риа наука, география, экология