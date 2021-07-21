https://ria.ru/20210721/parad-1742255880.html

Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - РИА Новости, 21.07.2021

Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:54

2021-07-21T17:54

2021-07-21T18:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.Башкетова отметила, что в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне – ежедневно заболевает около 2 тысяч человек, часть из которых болеет в тяжелой форме. По ее словам, наиболее восприимчивыми к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля этого года №18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавиурсной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей", - сказала Башкетова.Ранее сообщалось, что параде 25 июля в Санкт-Петербурге будут задействованы более 50 кораблей, катеров и подлодок, в числе которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".Впервые примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".Кроме того, в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

https://ria.ru/20210718/vmf-1741779083.html

https://ria.ru/20210721/parad-1742180991.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), армия, общество, санкт-петербург