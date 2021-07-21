https://ria.ru/20210721/parad-1742255880.html
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - РИА Новости, 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:54
2021-07-21T17:54
2021-07-21T18:50
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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армия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.Башкетова отметила, что в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне – ежедневно заболевает около 2 тысяч человек, часть из которых болеет в тяжелой форме. По ее словам, наиболее восприимчивыми к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля этого года №18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавиурсной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей", - сказала Башкетова.Ранее сообщалось, что параде 25 июля в Санкт-Петербурге будут задействованы более 50 кораблей, катеров и подлодок, в числе которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".Впервые примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".Кроме того, в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
https://ria.ru/20210718/vmf-1741779083.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), армия, общество, санкт-петербург
17:54 21.07.2021 (обновлено: 18:50 21.07.2021)
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Руководитель Роспотребнадзора Башкетова: военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора
Наталия Башкетова.
"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.
Башкетова отметила, что в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне – ежедневно заболевает около 2 тысяч человек, часть из которых болеет в тяжелой форме. По ее словам, наиболее восприимчивыми к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет.
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 7 июля этого года №18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавиурсной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей", - сказала Башкетова.
Ранее сообщалось, что параде 25 июля в Санкт-Петербурге будут задействованы более 50 кораблей, катеров и подлодок, в числе которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".
Впервые примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в линии статического показа в Кронштадте
примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".
Кроме того, в параде будут задействованы корабли ВМС Индии
, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.
В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
"Князь Владимир" и "Черная жемчужина": репетиция парада ко Дню ВМФ
1 из 18
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
2 из 18
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
3 из 18
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
4 из 18
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
5 из 18
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
6 из 18
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
7 из 18
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
8 из 18
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
9 из 18
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
10 из 18
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
11 из 18
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
12 из 18
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
13 из 18
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
14 из 18
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
15 из 18
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
16 из 18
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
17 из 18
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
18 из 18
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
1 из 18
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
2 из 18
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
3 из 18
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
4 из 18
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
5 из 18
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
6 из 18
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
7 из 18
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
8 из 18
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
9 из 18
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
10 из 18
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
11 из 18
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
12 из 18
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
13 из 18
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
14 из 18
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
15 из 18
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
16 из 18
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
17 из 18
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
18 из 18
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.