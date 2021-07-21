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Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - РИА Новости, 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:54
2021-07-21T18:50
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.Башкетова отметила, что в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне – ежедневно заболевает около 2 тысяч человек, часть из которых болеет в тяжелой форме. По ее словам, наиболее восприимчивыми к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля этого года №18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавиурсной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей", - сказала Башкетова.Ранее сообщалось, что параде 25 июля в Санкт-Петербурге будут задействованы более 50 кораблей, катеров и подлодок, в числе которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".Впервые примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".Кроме того, в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
https://ria.ru/20210718/vmf-1741779083.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), армия, общество, санкт-петербург
17:54 21.07.2021 (обновлено: 18:50 21.07.2021)
 
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Руководитель Роспотребнадзора Башкетова: военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДесантный катер "Алексей Баринов" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Десантный катер Алексей Баринов на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.
Ракетный катер Р-334 проекта 12411 Ивановец - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 23:57
В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.
Башкетова отметила, что в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне – ежедневно заболевает около 2 тысяч человек, часть из которых болеет в тяжелой форме. По ее словам, наиболее восприимчивыми к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет.
Президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 12:14
Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля этого года №18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавиурсной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей", - сказала Башкетова.
Ранее сообщалось, что параде 25 июля в Санкт-Петербурге будут задействованы более 50 кораблей, катеров и подлодок, в числе которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".
Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 10:58
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
Впервые примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".
Кроме того, в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.
В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
"Князь Владимир" и "Черная жемчужина": репетиция парада ко Дню ВМФ
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.

Большой ракетный катер проекта 12411 Димитровград на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
1 из 18

Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".

Подводная лодка Князь Владимир на Кронштадтском рейде
2 из 18

Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.

Образцы военной техники на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
3 из 18

По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.

Российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350 Адмирал флота Касатонов на репетиции ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
4 из 18

Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.

Вертолеты Ми-8 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
5 из 18

В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.

Противодиверсионный катер Нахимовец проекта 21980 Грачонок на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
6 из 18

Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.

Мужчина с ребенком на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота РФ, в Кронштадте
7 из 18

Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
8 из 18

Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.

Российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350 Адмирал флота Касатонов на репетиции ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
9 из 18

Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.

Малый ракетный корабль Зеленый Дол, большой ракетный катер Димитровград и базовый тральщик Павел Хенов после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
10 из 18

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

Дальний противолодочный самолёт Ту-142М Вологда на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
11 из 18

Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Для проведения тренировки на Неве развели мосты.

Репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
12 из 18

Для проведения тренировки на Неве развели мосты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота РФ, в Кронштадте
13 из 18

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.

Десантный катер Алексей Баринов на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
14 из 18

Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.

Малый ракетный корабль Град Свияжск на репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
15 из 18

Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.

Самолёты Ту-134УБЛ Черная жемчужина на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
16 из 18

Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.

Первая репетиция прохождения по Неве кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
17 из 18

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.

Первая репетиция прохождения по Неве кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
18 из 18

Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 18

Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 18

Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 18

По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 18

Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 18

В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
6 из 18

Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 18

Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 18

Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
9 из 18

Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 18

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 18

Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 18

Для проведения тренировки на Неве развели мосты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
13 из 18

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 18

Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 18

Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
16 из 18

Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
17 из 18

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
18 из 18

Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
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