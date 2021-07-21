https://ria.ru/20210721/parad-1742180991.html

Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ

Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ - РИА Новости, 21.07.2021

Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что президент посетит парад Военно-морского флота, который пройдет в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:14

2021-07-21T12:14

2021-07-21T13:18

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

вмф рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152560/11/1525601102_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29a7a370208efbeaf975993f049e1e98.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что президент посетит парад Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге.Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, безопасность