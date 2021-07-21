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Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ
Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ - РИА Новости, 21.07.2021
Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что президент посетит парад Военно-морского флота, который пройдет в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:14
2021-07-21T13:18
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что президент посетит парад Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге.Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.
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дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, безопасность
12:14 21.07.2021 (обновлено: 13:18 21.07.2021)
 
Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ

Президент Путин примет участие в военно-морском параде в Петербурге в честь Дня ВМФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что президент посетит парад Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге.

"Да, президент будет на параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли присутствовать Владимир Путин на параде ВМФ.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.
"Князь Владимир" и "Черная жемчужина": репетиция парада ко Дню ВМФ
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.

Большой ракетный катер проекта 12411 Димитровград на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
1 из 18

Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".

Подводная лодка Князь Владимир на Кронштадтском рейде
2 из 18

Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.

Образцы военной техники на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
3 из 18

По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.

Российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350 Адмирал флота Касатонов на репетиции ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
4 из 18

Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.

Вертолеты Ми-8 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
5 из 18

В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.

Противодиверсионный катер Нахимовец проекта 21980 Грачонок на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
6 из 18

Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.

Мужчина с ребенком на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота РФ, в Кронштадте
7 из 18

Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
8 из 18

Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.

© РИА Новости / Ирина Мотина
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.

Российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350 Адмирал флота Касатонов на репетиции ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
9 из 18

Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.

Малый ракетный корабль Зеленый Дол, большой ракетный катер Димитровград и базовый тральщик Павел Хенов после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
10 из 18

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

Дальний противолодочный самолёт Ту-142М Вологда на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
11 из 18

Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Для проведения тренировки на Неве развели мосты.

Репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
12 из 18

Для проведения тренировки на Неве развели мосты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота РФ, в Кронштадте
13 из 18

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.

Десантный катер Алексей Баринов на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
14 из 18

Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.

Малый ракетный корабль Град Свияжск на репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
15 из 18

Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.

Самолёты Ту-134УБЛ Черная жемчужина на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
16 из 18

Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.

Первая репетиция прохождения по Неве кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
17 из 18

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.

Первая репетиция прохождения по Неве кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге
18 из 18

Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 18

Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 18

Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 18

По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 18

Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 18

В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
6 из 18

Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 18

Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 18

Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
9 из 18

Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 18

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 18

Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 18

Для проведения тренировки на Неве развели мосты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
13 из 18

Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 18

Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 18

Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
16 из 18

Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
17 из 18

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
18 из 18

Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-ПетербургВМФ РФБезопасность
 
 
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