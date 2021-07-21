Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ

Президент Путин примет участие в военно-морском параде в Петербурге в честь Дня ВМФ
"Да, президент будет на параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли присутствовать Владимир Путин на параде ВМФ.
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.