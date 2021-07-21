https://ria.ru/20210721/mosgorduma-1742193258.html

Кандидатов от КПРФ, ЛДПР и ЕР зарегистрировали на довыборы в Мосгордуму

Кандидатов от КПРФ, ЛДПР и ЕР зарегистрировали на довыборы в Мосгордуму - РИА Новости, 21.07.2021

Кандидатов от КПРФ, ЛДПР и ЕР зарегистрировали на довыборы в Мосгордуму

Пять кандидатов, в частности от КПРФ, ЛДПР и "Единой России" зарегистрировали на дополнительные выборы депутатов Московской городской думы, следует из данных на РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:20

2021-07-21T13:20

2021-07-21T13:20

россия

юрий максимов

лдпр

кпрф

единая россия

московская городская дума

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пять кандидатов, в частности от КПРФ, ЛДПР и "Единой России" зарегистрировали на дополнительные выборы депутатов Московской городской думы, следует из данных на сайте ЦИК РФ.По данным сайта ЦИК, на довыборы в Мосгордуму по 19-ому и 37-ому округам зарегистрировали уже пять кандидатов.Среди них два кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ): Дарья Багина, которая выдвигается по 37 округу, и Максим Лапшин по 19 округу. Также уже зарегистрированы два кандидата от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) - это Юрий Максимов по 37 округу и Михаил Монахов по 19-му.От "Единой России" на данный момент зарегистрирована только главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац, которая ранее лидировала в праймериз. Она пойдет на выборы по 19 округу. Она также является депутатом на непостоянной основе в Совете депутатов муниципального округа Вешняки. Второй кандидат от ЕР - Екатерина Раззакова пока числится в списке выдвинувшихся.Всего на дополнительные выборы выдвинулось 29 человек.Ранее от партии "Яблоко" на эти выборы по 37 округу выдвинулся политик Владимир Рыжков. Также среди желающих стать депутатами по 37-му округу два муниципальных депутата: глава администрации муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, которая ранее не прошла в Мосгордуму на выборах в сентябре 2019 года, и депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на непостоянной основе Григорий Толкачев, они идут самовыдвиженцами.Довыборы в Мосгордуму пройдут по 37-му и 19-му округу, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741407243.html

https://ria.ru/20210706/moskva-1740099298.html

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россия, юрий максимов, лдпр, кпрф, единая россия, московская городская дума, политика