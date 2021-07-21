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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210721/monastyr-1742237020.html
Минниханов надеется на возрождение комплекса Богородицкого монастыря
Минниханов надеется на возрождение комплекса Богородицкого монастыря - РИА Новости, 21.07.2021
Минниханов надеется на возрождение комплекса Богородицкого монастыря
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду на возрождение всего исторического комплекса Казанского Богородицкого монастыря, где в среду был освящён... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:31
2021-07-21T16:31
республика татарстан
сергий радонежский
русская православная церковь
минтимер шаймиев
рустам минниханов
казань
общество
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду на возрождение всего исторического комплекса Казанского Богородицкого монастыря, где в среду был освящён собор Казанской иконы Божией Матери, и превращение его в центр паломничества.В среду в Казани был освящён собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого велись с 2016 года. Собор был построен и освящён в 1808 году на месте обретения в 1579 году особо почитаемой во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 году центральный собор был разрушен, монастырь упразднен, здания национализированы. Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. На воссоздание объекта было привлечено 2,7 миллиарда рублей добровольных пожертвований и средств Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Татарстана."Обретенный на этом месте в 1579 году Казанский образ Божией Матери – державной заступницы государства российского – является великой святыней православного и всего христианского мира, культурным достоянием нашего Отечества и всего человечества… Надеюсь, при поддержке федеральных властей и московской патриархии нам удастся возродить весь исторический комплекс Казанского Богородицкого монастыря, вновь превратить его в центр всероссийского и международного паломничества", - сказал Минниханов на торжественной церемонии в честь освящения воссозданного собора.Глава республики подчеркнул, что воссоздание знаменитого православного собора, наравне с возрождением мусульманских святынь Древнего Булгара, стало для жителей Татарстана долгом памяти и чести. По его словам, это яркий пример восстановления исторической справедливости, наглядное воплощение проводимого в стране и республике курса на укрепление межрелигиозного и межнационального сотрудничества.Минниханов напомнил, что уникальный проект осуществлялся силами республиканского фонда "Возрождение", возглавляемого первым президентом Татарстана, госсоветником республики Минтимером Шаймиевым. Залогом его успешной реализации стало плодотворное сотрудничество представителей Русской православной церкви, органов власти, бизнес-сообщества, строителей, реставраторов, археологов, деятелей науки и культуры, всех жителей республики.В завершении церемонии за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Рустам Минниханов был награждён Орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени, Минтимер Шаймиев – Орденом преподобного Андрея Иконописца первой степени. Наград также были удостоены руководители компаний, внёсших неоценимый вклад в восстановление храма.
https://ria.ru/20210624/investitsii-1738485878.html
https://ria.ru/20210623/tovarooborot-1738304793.html
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сергий радонежский, русская православная церковь, минтимер шаймиев, рустам минниханов, казань, общество
16:31 21.07.2021
 
Минниханов надеется на возрождение комплекса Богородицкого монастыря

Глава Татарстана Минниханов надеется на возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Сагдеев / Казанский Богородицкий монастырь
Казанский Богородицкий монастырь - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Сагдеев /
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду на возрождение всего исторического комплекса Казанского Богородицкого монастыря, где в среду был освящён собор Казанской иконы Божией Матери, и превращение его в центр паломничества.
В среду в Казани был освящён собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого велись с 2016 года. Собор был построен и освящён в 1808 году на месте обретения в 1579 году особо почитаемой во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 году центральный собор был разрушен, монастырь упразднен, здания национализированы. Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. На воссоздание объекта было привлечено 2,7 миллиарда рублей добровольных пожертвований и средств Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Татарстана.
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"Обретенный на этом месте в 1579 году Казанский образ Божией Матери – державной заступницы государства российского – является великой святыней православного и всего христианского мира, культурным достоянием нашего Отечества и всего человечества… Надеюсь, при поддержке федеральных властей и московской патриархии нам удастся возродить весь исторический комплекс Казанского Богородицкого монастыря, вновь превратить его в центр всероссийского и международного паломничества", - сказал Минниханов на торжественной церемонии в честь освящения воссозданного собора.
Глава республики подчеркнул, что воссоздание знаменитого православного собора, наравне с возрождением мусульманских святынь Древнего Булгара, стало для жителей Татарстана долгом памяти и чести. По его словам, это яркий пример восстановления исторической справедливости, наглядное воплощение проводимого в стране и республике курса на укрепление межрелигиозного и межнационального сотрудничества.
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Минниханов напомнил, что уникальный проект осуществлялся силами республиканского фонда "Возрождение", возглавляемого первым президентом Татарстана, госсоветником республики Минтимером Шаймиевым. Залогом его успешной реализации стало плодотворное сотрудничество представителей Русской православной церкви, органов власти, бизнес-сообщества, строителей, реставраторов, археологов, деятелей науки и культуры, всех жителей республики.
В завершении церемонии за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Рустам Минниханов был награждён Орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени, Минтимер Шаймиев – Орденом преподобного Андрея Иконописца первой степени. Наград также были удостоены руководители компаний, внёсших неоценимый вклад в восстановление храма.
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