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В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования - РИА Новости, 21.07.2021
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования
Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:11
2021-07-21T11:45
религия
гумвд
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."20 июля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что в церкви по проспекту Большой Сампсониевский 41 мужчина украл пожертвования. Прихожане самостоятельно задержали ранее неоднократно судимого мужчину 1975 года рождения и передали его полиции", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина похитил 3555 рублей. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
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религия, гумвд, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
10:11 21.07.2021 (обновлено: 11:45 21.07.2021)
 
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования

Жители Петербурга поймали и передали полиции мужчину, подозреваемого в краже цирковных пожертвований

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"20 июля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что в церкви по проспекту Большой Сампсониевский 41 мужчина украл пожертвования. Прихожане самостоятельно задержали ранее неоднократно судимого мужчину 1975 года рождения и передали его полиции", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина похитил 3555 рублей. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РелигияГУМВДВыборгский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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