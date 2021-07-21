https://ria.ru/20210721/krazha-1742159345.html
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования - РИА Новости, 21.07.2021
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования
Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:11
2021-07-21T10:11
2021-07-21T11:45
религия
гумвд
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."20 июля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что в церкви по проспекту Большой Сампсониевский 41 мужчина украл пожертвования. Прихожане самостоятельно задержали ранее неоднократно судимого мужчину 1975 года рождения и передали его полиции", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина похитил 3555 рублей. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, гумвд, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
10:11 21.07.2021 (обновлено: 11:45 21.07.2021)
В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования
Жители Петербурга поймали и передали полиции мужчину, подозреваемого в краже цирковных пожертвований