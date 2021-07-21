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В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования

В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования - РИА Новости, 21.07.2021

В Петербурге мужчина украл церковные пожертвования

Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:11

2021-07-21T10:11

2021-07-21T11:45

религия

гумвд

выборгский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Жители Петербурга задержали и передали полицейским судимого мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из церковной кружки в храме, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."20 июля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что в церкви по проспекту Большой Сампсониевский 41 мужчина украл пожертвования. Прихожане самостоятельно задержали ранее неоднократно судимого мужчину 1975 года рождения и передали его полиции", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина похитил 3555 рублей. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html

выборгский район

ленинградская область

санкт-петербург

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религия, гумвд, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия