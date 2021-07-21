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https://ria.ru/20210721/karabakh-1742178632.html
Песков рассказал о ходе урегулирования ситуации в Карабахе
Песков рассказал о ходе урегулирования ситуации в Карабахе - РИА Новости, 21.07.2021
Песков рассказал о ходе урегулирования ситуации в Карабахе
Процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном идет неплохо, президент РФ Владимир Путин находится в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:03
2021-07-21T12:46
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном идет неплохо, президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В целом работа в этом направлении идет неплохо. Вы знаете, что сами трехсторонние договоренности были заключены при весьма энергичном участии президента Путина, и они реализуются также при весьма энергичном участии президента Путина. Он в постоянном контакте и с и.о. премьера Пашиняном, и с президентом Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты", - сказал Песков.На вопрос, как Россия относится к намерению Франции включиться в урегулирование в Карабахе, Песков ответил, что если усилия посредников несут мир, то это можно только приветствовать."Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, как Россия относится к тому, что Франция якобы высказывает намерения попасть в формат переговоров Россия-Армения-Азербайджан, в том числе выступить в качестве посредников.Франция наряду с РФ и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Карабаху.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы и часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
https://ria.ru/20210702/razgovor-1739683529.html
азербайджан
армения
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин
12:03 21.07.2021 (обновлено: 12:46 21.07.2021)
 
Песков рассказал о ходе урегулирования ситуации в Карабахе

Пресс-секретарь президента Песков рассказал о процессе урегулирования ситуации в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный город Физули
Разрушенный город Физули - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном идет неплохо, президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом работа в этом направлении идет неплохо. Вы знаете, что сами трехсторонние договоренности были заключены при весьма энергичном участии президента Путина, и они реализуются также при весьма энергичном участии президента Путина. Он в постоянном контакте и с и.о. премьера Пашиняном, и с президентом Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты", - сказал Песков.
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На вопрос, как Россия относится к намерению Франции включиться в урегулирование в Карабахе, Песков ответил, что если усилия посредников несут мир, то это можно только приветствовать.
"Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, как Россия относится к тому, что Франция якобы высказывает намерения попасть в формат переговоров Россия-Армения-Азербайджан, в том числе выступить в качестве посредников.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы и часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ миреНагорный КарабахДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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