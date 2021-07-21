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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210721/izbienie-1742263644.html
Стас Пьеха процитировал напавшую на его сына женщину и согласился с ней
Стас Пьеха процитировал напавшую на его сына женщину и согласился с ней - РИА Новости, 21.07.2021
Стас Пьеха процитировал напавшую на его сына женщину и согласился с ней
Певец Стас Пьеха опубликовал в Instagram кадры с участием женщины, которую обвиняют в нападении на его семилетнего сына. На видеозаписи она заявляет о... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:23
2021-07-21T19:00
шоубиз
россия
знаменитости
стас пьеха
звезды
ленинградская область
соцсети
дети
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха опубликовал в Instagram кадры с участием женщины, которую обвиняют в нападении на его семилетнего сына. На видеозаписи она заявляет о неприкосновенности своих детей."Это единственный аспект, в котором я полностью согласен &lt;…&gt; только с одной поправкой: все дети неприкосновенны!" — написал артист в комментарии, подчеркнув, что чужих детей бить также недопустимо.Пьеха также поблагодарил главу СК Александра Бастрыкина, который пообещал проконтролировать проверку инцидента.Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что ее сына и мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке. Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.Адвокат семьи певца Сергей Жорин позже заявил в беседе с РИА Новости, что напавшая на семилетнего ребенка женщина отказалась извиняться и считает, что поступила правильно. Комментариями защиты противоположной стороны агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20210721/izbienie-1742139972.html
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россия, знаменитости, стас пьеха, звезды, ленинградская область, соцсети, дети, происшествия
18:23 21.07.2021 (обновлено: 19:00 21.07.2021)
 
Стас Пьеха процитировал напавшую на его сына женщину и согласился с ней

Певец Стас Пьеха заявил, что все дети являются неприкосновенными

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха опубликовал в Instagram кадры с участием женщины, которую обвиняют в нападении на его семилетнего сына. На видеозаписи она заявляет о неприкосновенности своих детей.
"Это единственный аспект, в котором я полностью согласен <…> только с одной поправкой: все дети неприкосновенны!" — написал артист в комментарии, подчеркнув, что чужих детей бить также недопустимо.
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Вчера, 05:42Шоубиз
Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
Пьеха также поблагодарил главу СК Александра Бастрыкина, который пообещал проконтролировать проверку инцидента.
Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что ее сына и мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке. Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".
В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.
Адвокат семьи певца Сергей Жорин позже заявил в беседе с РИА Новости, что напавшая на семилетнего ребенка женщина отказалась извиняться и считает, что поступила правильно. Комментариями защиты противоположной стороны агентство пока не располагает.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 03:58
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
 
ШоубизРоссияЗнаменитостиСтас ПьехазвездыЛенинградская областьСоцсетиДетиПроисшествия
 
 
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