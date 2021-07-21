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Адвокат раскрыл подробности нападения на сына Стаса Пьехи
Адвокат раскрыл подробности нападения на сына Стаса Пьехи - РИА Новости, 21.07.2021
Адвокат раскрыл подробности нападения на сына Стаса Пьехи
Адвокат Сергей Жорин в беседе с МК рассказал об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T01:36
2021-07-21T01:36
2021-07-21T03:28
сергей жорин
владислав безбородов
стас пьеха
санкт-петербург
происшествия
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Адвокат раскрыл подробности избиения сына Стаса Пьехи
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с МК рассказал об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи.Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке Рощино под Петербургом на ребенка напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Кроме того, пострадала бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом.По словам юриста, родители ребенка шокированы случившимся.Защитник подчеркнул, что "пока о каком-либо примирении речь идти не может".Он также предположил, что супруг напавшей на ребенка женщины может оказать некое противодействия расследованию инцидента, пользуясь свои положением.
https://ria.ru/20190224/1551311444.html
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сергей жорин, владислав безбородов, стас пьеха, санкт-петербург, происшествия
01:36 21.07.2021 (обновлено: 03:28 21.07.2021)
Адвокат раскрыл подробности нападения на сына Стаса Пьехи
Адвокат Жорин раскрыл подробности избиения сына Стаса Пьехи