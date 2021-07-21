Адвокат раскрыл подробности нападения на сына Стаса Пьехи

"Во-первых, от того, что на их ребенка напал взрослый человек, во-вторых, от того, что напавшая на Петю женщина считает свое поведение нормой. Она сама объясняет, что схватила ребенка за руку, бросила его на землю и ничего такого в этом не видит. Все это, мягко говоря, шокирует", — сказал Жорин.