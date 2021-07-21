https://ria.ru/20210721/immunitet-1742250802.html
Голикова назвала регионы, наиболее близкие к коллективному иммунитету
Голикова назвала регионы, наиболее близкие к коллективному иммунитету - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова назвала регионы, наиболее близкие к коллективному иммунитету
Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:33
2021-07-21T17:33
2021-07-21T18:01
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наиболее близкие к достижению коллективного иммунитета или показателя 60% ... 17 регионов страны", - заявила Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Она уточнила, что это: Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области. Кроме того, близки к достижению коллективного иммунитета - Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа."Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", - сообщила Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.Она уточнила, что имеется в виду в том числе необходимость повторной вакцинации и вакцинации переболевших спустя 6 месяцев.
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17:33 21.07.2021 (обновлено: 18:01 21.07.2021)
Голикова назвала регионы, наиболее близкие к коллективному иммунитету
Вице-премьер Голикова: 17 регионов наиболее близи к коллективному иммунитету, в том числе Москва