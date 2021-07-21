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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/biochip-1742166780.html
В Петербурге рассказали о разработке биочипа для диагностики COVID-19
В Петербурге рассказали о разработке биочипа для диагностики COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В Петербурге рассказали о разработке биочипа для диагностики COVID-19
Биочип для выявления коронавируса, который разрабатывается в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ", сможет проводить... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:02
2021-07-21T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербургский электротехнический университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Биочип для выявления коронавируса, который разрабатывается в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ", сможет проводить диагностику за 5-10 минут, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ, кандидат физико-математических наук Татьяна Зимина.Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на коронавирус, отметив, что еще одну разработку в этой области ведет ЛЭТИ, где на протяжении ряда лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.Как рассказала Зимина, работа над созданием методов диагностики на основе пептидных биочипов ведется в СПбГЭТУ с 2005 года. В январе 2020 года начались работы по исследованию цифровых двойников к S-белку (шипу) коронавируса SARS-Cov-2, к марту 2020 методом компьютерного моделирования разработаны два пептида, комплементарные к S-белку."К лету 2020 партнерами созданы два пептида на основе принципов комбинаторной химии и анализа баз данных. Все пептиды синтезированы. В настоящее время разработаны лабораторные макеты проточных миниатюрных биочипов и компактного ридера. Основное внимание в настоящее время уделяется отработке топологии и химической модификации рабочих участков биочипов", - добавила Зимина.По ее словам, предполагается, что к концу 2021 года образец биочипа будет готов. Она уточнила, что поддержка Роспотребнадзора и выделение финансирования, а также обеспечение сотрудничества с организациями, имеющими разрешение на работу с культурами коронавируса для испытаний, могут существенно ускорить внедрение биочипов в клиническую практику."Разрабатываемый нами биочип позволит проводить диагностику в течение 5-10 минут", - отметила Зимина.
https://ria.ru/20210719/chip-1741878833.html
https://ria.ru/20210628/pnevmoniya-1738852525.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербургский электротехнический университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
11:02 21.07.2021
 
В Петербурге рассказали о разработке биочипа для диагностики COVID-19

Ученый СПбГЭТУ Зимина: разрабатываемый ЛЭТИ биочип сможет диагностировать COVID за 5-10 минут

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Биочип для выявления коронавируса, который разрабатывается в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ", сможет проводить диагностику за 5-10 минут, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ, кандидат физико-математических наук Татьяна Зимина.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на коронавирус, отметив, что еще одну разработку в этой области ведет ЛЭТИ, где на протяжении ряда лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.
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Как рассказала Зимина, работа над созданием методов диагностики на основе пептидных биочипов ведется в СПбГЭТУ с 2005 года. В январе 2020 года начались работы по исследованию цифровых двойников к S-белку (шипу) коронавируса SARS-Cov-2, к марту 2020 методом компьютерного моделирования разработаны два пептида, комплементарные к S-белку.
"К лету 2020 партнерами созданы два пептида на основе принципов комбинаторной химии и анализа баз данных. Все пептиды синтезированы. В настоящее время разработаны лабораторные макеты проточных миниатюрных биочипов и компактного ридера. Основное внимание в настоящее время уделяется отработке топологии и химической модификации рабочих участков биочипов", - добавила Зимина.
По ее словам, предполагается, что к концу 2021 года образец биочипа будет готов. Она уточнила, что поддержка Роспотребнадзора и выделение финансирования, а также обеспечение сотрудничества с организациями, имеющими разрешение на работу с культурами коронавируса для испытаний, могут существенно ускорить внедрение биочипов в клиническую практику.
"Разрабатываемый нами биочип позволит проводить диагностику в течение 5-10 минут", - отметила Зимина.
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