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https://ria.ru/20210719/biochip-1741786557.html
Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:45
2021-07-19T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.Разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
03:45 19.07.2021 (обновлено: 11:05 19.07.2021)
 
Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19

Научный институт Роспотребнадзора приступил к разработке биочипа для тестирования на COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", — говорится в сообщении.

Разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.
Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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