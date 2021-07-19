https://ria.ru/20210719/biochip-1741786557.html

Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:45

2021-07-19T03:45

2021-07-19T11:05

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.Разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

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