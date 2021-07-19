03:45 19.07.2021 (обновлено: 11:05 19.07.2021)
Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
Научный институт Роспотребнадзора приступил к разработке биочипа для тестирования на COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", — говорится в сообщении.
Разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.
Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.