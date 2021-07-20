https://ria.ru/20210720/umer-1742096137.html
Умер ученый Василий Глухих
Умер ученый Василий Глухих - РИА Новости, 20.07.2021
Умер ученый Василий Глухих
Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:10
2021-07-20T19:10
2021-07-20T19:10
россия
космос - риа наука
томский политехнический институт
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742095687_0:151:3130:1911_1920x0_80_0_0_a14d6a1376824ef6b0d3b2aa24eadc60.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург) академик Российской академии наук Василий Глухих скончался в понедельник на 93-м году жизни, сообщил НИИЭФА."Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине Василия Андреевича Глухих", - говорится в сообщении.Вся трудовая деятельность Василия Глухих была неразрывно связана с НИИЭФА. Он устроился туда инженером-исследователем в 1953 году после окончания Томского политехнического института и прошел путь до руководителя предприятия (с 1974 по 2003 годы).Основные направления научной деятельности Глухих - управляемый термоядерный синтез, лазерная и радиационная технология, магнитная гидродинамика жидких металлов. Он внес выдающийся научный и научно-организационный вклад в развитие импульсной электроэнергетики, электрофизического аппаратостроения, создание инженерно-физической базы термоядерной энергетики.Глухих - один из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом. Работы Глухих и созданной им научной школы нашли воплощение при организации серийного производства оборудования для ядерных реакторов на быстрых нейтронах и космических ядерно-энергетических установок.Глухих возглавлял группу инженеров и ученых НИИЭФА, разработавших первую отечественную тороидальную термоядерную установку "Альфа" и выполнивших на ней пионерские физические исследования по физике плазмы. Под его научным руководством были разработаны крупнейшие отечественные токамаки Т-15 и ТСП, комплекс "Ангара-5", достигнуты результаты мирового уровня в развитии технологии магнитного удержания термоядерной плазмы, индуктивных методов накопления и преобразования энергии, создании уникальных сверхпроводящих электромагнитов.Академик Глухих в разные годы был удостоен многочисленных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госпремии РФ по науке и техники, премии правительства РФ в области образования. Награжден различными орденами, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742095687_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_57b61b3a1e035429f8239a29d67bdc8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, томский политехнический институт, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Умер ученый Василий Глухих
Умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом
" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург
) академик Российской академии наук
Василий Глухих скончался в понедельник на 93-м году жизни, сообщил НИИЭФА.
"Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине Василия Андреевича Глухих", - говорится в сообщении.
Вся трудовая деятельность Василия Глухих была неразрывно связана с НИИЭФА. Он устроился туда инженером-исследователем в 1953 году после окончания Томского политехнического института
и прошел путь до руководителя предприятия (с 1974 по 2003 годы).
Основные направления научной деятельности Глухих - управляемый термоядерный синтез, лазерная и радиационная технология, магнитная гидродинамика жидких металлов. Он внес выдающийся научный и научно-организационный вклад в развитие импульсной электроэнергетики, электрофизического аппаратостроения, создание инженерно-физической базы термоядерной энергетики.
Глухих - один из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом. Работы Глухих и созданной им научной школы нашли воплощение при организации серийного производства оборудования для ядерных реакторов на быстрых нейтронах и космических ядерно-энергетических установок.
Глухих возглавлял группу инженеров и ученых НИИЭФА, разработавших первую отечественную тороидальную термоядерную установку "Альфа" и выполнивших на ней пионерские физические исследования по физике плазмы. Под его научным руководством были разработаны крупнейшие отечественные токамаки Т-15 и ТСП, комплекс "Ангара-5", достигнуты результаты мирового уровня в развитии технологии магнитного удержания термоядерной плазмы, индуктивных методов накопления и преобразования энергии, создании уникальных сверхпроводящих электромагнитов.
Академик Глухих в разные годы был удостоен многочисленных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР
и Госпремии РФ
по науке и техники, премии правительства РФ в области образования. Награжден различными орденами, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.