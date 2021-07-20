Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/umer-1742096137.html
Умер ученый Василий Глухих
Умер ученый Василий Глухих - РИА Новости, 20.07.2021
Умер ученый Василий Глухих
Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:10
2021-07-20T19:10
россия
космос - риа наука
томский политехнический институт
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742095687_0:151:3130:1911_1920x0_80_0_0_a14d6a1376824ef6b0d3b2aa24eadc60.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург) академик Российской академии наук Василий Глухих скончался в понедельник на 93-м году жизни, сообщил НИИЭФА."Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине Василия Андреевича Глухих", - говорится в сообщении.Вся трудовая деятельность Василия Глухих была неразрывно связана с НИИЭФА. Он устроился туда инженером-исследователем в 1953 году после окончания Томского политехнического института и прошел путь до руководителя предприятия (с 1974 по 2003 годы).Основные направления научной деятельности Глухих - управляемый термоядерный синтез, лазерная и радиационная технология, магнитная гидродинамика жидких металлов. Он внес выдающийся научный и научно-организационный вклад в развитие импульсной электроэнергетики, электрофизического аппаратостроения, создание инженерно-физической базы термоядерной энергетики.Глухих - один из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом. Работы Глухих и созданной им научной школы нашли воплощение при организации серийного производства оборудования для ядерных реакторов на быстрых нейтронах и космических ядерно-энергетических установок.Глухих возглавлял группу инженеров и ученых НИИЭФА, разработавших первую отечественную тороидальную термоядерную установку "Альфа" и выполнивших на ней пионерские физические исследования по физике плазмы. Под его научным руководством были разработаны крупнейшие отечественные токамаки Т-15 и ТСП, комплекс "Ангара-5", достигнуты результаты мирового уровня в развитии технологии магнитного удержания термоядерной плазмы, индуктивных методов накопления и преобразования энергии, создании уникальных сверхпроводящих электромагнитов.Академик Глухих в разные годы был удостоен многочисленных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госпремии РФ по науке и техники, премии правительства РФ в области образования. Награжден различными орденами, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742095687_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_57b61b3a1e035429f8239a29d67bdc8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, томский политехнический институт, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
19:10 20.07.2021
 
Умер ученый Василий Глухих

Умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих

© NASA / НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, ОИТДоктор технических наук, профессор, академик РАН, Почетный научный руководитель АО "НИИЭФА" Василий Андреевич Глухих
Доктор технических наук, профессор, академик РАН, Почетный научный руководитель АО НИИЭФА Василий Андреевич Глухих - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© NASA / НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, ОИТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург) академик Российской академии наук Василий Глухих скончался в понедельник на 93-м году жизни, сообщил НИИЭФА.
"Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине Василия Андреевича Глухих", - говорится в сообщении.
Вся трудовая деятельность Василия Глухих была неразрывно связана с НИИЭФА. Он устроился туда инженером-исследователем в 1953 году после окончания Томского политехнического института и прошел путь до руководителя предприятия (с 1974 по 2003 годы).
Основные направления научной деятельности Глухих - управляемый термоядерный синтез, лазерная и радиационная технология, магнитная гидродинамика жидких металлов. Он внес выдающийся научный и научно-организационный вклад в развитие импульсной электроэнергетики, электрофизического аппаратостроения, создание инженерно-физической базы термоядерной энергетики.
Глухих - один из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом. Работы Глухих и созданной им научной школы нашли воплощение при организации серийного производства оборудования для ядерных реакторов на быстрых нейтронах и космических ядерно-энергетических установок.
Глухих возглавлял группу инженеров и ученых НИИЭФА, разработавших первую отечественную тороидальную термоядерную установку "Альфа" и выполнивших на ней пионерские физические исследования по физике плазмы. Под его научным руководством были разработаны крупнейшие отечественные токамаки Т-15 и ТСП, комплекс "Ангара-5", достигнуты результаты мирового уровня в развитии технологии магнитного удержания термоядерной плазмы, индуктивных методов накопления и преобразования энергии, создании уникальных сверхпроводящих электромагнитов.
Академик Глухих в разные годы был удостоен многочисленных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госпремии РФ по науке и техники, премии правительства РФ в области образования. Награжден различными орденами, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
 
РоссияКосмос - РИА НаукаТомский политехнический институтРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
Лента новостейМолния