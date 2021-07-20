https://ria.ru/20210720/umer-1742096137.html

Умер ученый Василий Глухих

Умер ученый Василий Глухих - РИА Новости, 20.07.2021

Умер ученый Василий Глухих

Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:10

2021-07-20T19:10

2021-07-20T19:10

россия

космос - риа наука

томский политехнический институт

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выдающийся российский ученый, специалист в области термоядерной энергетики, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург) академик Российской академии наук Василий Глухих скончался в понедельник на 93-м году жизни, сообщил НИИЭФА."Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине Василия Андреевича Глухих", - говорится в сообщении.Вся трудовая деятельность Василия Глухих была неразрывно связана с НИИЭФА. Он устроился туда инженером-исследователем в 1953 году после окончания Томского политехнического института и прошел путь до руководителя предприятия (с 1974 по 2003 годы).Основные направления научной деятельности Глухих - управляемый термоядерный синтез, лазерная и радиационная технология, магнитная гидродинамика жидких металлов. Он внес выдающийся научный и научно-организационный вклад в развитие импульсной электроэнергетики, электрофизического аппаратостроения, создание инженерно-физической базы термоядерной энергетики.Глухих - один из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом. Работы Глухих и созданной им научной школы нашли воплощение при организации серийного производства оборудования для ядерных реакторов на быстрых нейтронах и космических ядерно-энергетических установок.Глухих возглавлял группу инженеров и ученых НИИЭФА, разработавших первую отечественную тороидальную термоядерную установку "Альфа" и выполнивших на ней пионерские физические исследования по физике плазмы. Под его научным руководством были разработаны крупнейшие отечественные токамаки Т-15 и ТСП, комплекс "Ангара-5", достигнуты результаты мирового уровня в развитии технологии магнитного удержания термоядерной плазмы, индуктивных методов накопления и преобразования энергии, создании уникальных сверхпроводящих электромагнитов.Академик Глухих в разные годы был удостоен многочисленных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госпремии РФ по науке и техники, премии правительства РФ в области образования. Награжден различными орденами, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, томский политехнический институт, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"