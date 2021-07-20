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Названа причина смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира
Названа причина смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира - РИА Новости, 20.07.2021
Названа причина смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира
Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира, скончался в результате асфиксии, сообщил во вторник РИА Новости его... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:56
2021-07-20T10:56
2021-07-20T10:56
следственный комитет россии (ск рф)
самара
происшествия
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира, скончался в результате асфиксии, сообщил во вторник РИА Новости его адвокат Александр Пименов.Утром 3 июля в квартире на улице Садовой была найдена убитой вдова отравленного девять лет назад банкира Екатерина Пузикова, следователи возбудили уголовное дело. На следующий день по подозрению в убийстве был задержан бывший любовник Пузиковой - президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Он признал вину и был арестован судом, после чего находился в медицинском учреждении ФСИН.В минувшую субботу, как сообщали агентству в СУСК РФ по Самарской области, обвиняемый был найден мертвым. По информации источника РИА Новости, Рясков покончил с собой. Криминального состава в смерти обвиняемого нет, уточнили агентству в пресс-службе УФСИН по региону. По словам Пименова, рядом с телом была найдена записка, написанная на туалетной бумаге. Он также сообщал РИА Новости, что в понедельник комиссия должна провести вскрытие и осмотр тела, после чего будет официальное заключение судмедэкспертов о причинах смерти.Он добавил, что в настоящее время следователи проводят проверку, в рамках которой установят, насколько "это было самостоятельным решением".Ранее Пименов пояснял агентству, что пока остается открытым вопрос, была ли смерть Ряскова самоубийством, по результатам проверки следствию предстоит принять решение либо о возбуждении дела, либо об отказе в возбуждении дела по данному факту.Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта банкир скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.В последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года. Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году якобы заплатил 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за ее оправдательный приговор.
https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739762169.html
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия
Названа причина смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира
Адвокат: причиной смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира Пузикова стала асфиксия
САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира, скончался в результате асфиксии, сообщил во вторник РИА Новости его адвокат Александр Пименов.
Утром 3 июля в квартире на улице Садовой была найдена убитой
вдова отравленного девять лет назад банкира Екатерина Пузикова, следователи возбудили уголовное дело. На следующий день по подозрению в убийстве был задержан бывший любовник Пузиковой - президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Он признал вину и был арестован судом, после чего находился в медицинском учреждении ФСИН
.
В минувшую субботу, как сообщали агентству в СУСК РФ по Самарской области
, обвиняемый был найден мертвым. По информации источника РИА Новости, Рясков покончил с собой
. Криминального состава в смерти обвиняемого нет, уточнили агентству в пресс-службе УФСИН по региону. По словам Пименова, рядом с телом была найдена записка, написанная на туалетной бумаге. Он также сообщал РИА Новости, что в понедельник комиссия должна провести вскрытие и осмотр тела, после чего будет официальное заключение судмедэкспертов о причинах смерти.
"Все, что нам пока дали, что это была асфиксия", - сказал Пименов.
Он добавил, что в настоящее время следователи проводят проверку, в рамках которой установят, насколько "это было самостоятельным решением".
Ранее Пименов пояснял агентству, что пока остается открытым вопрос, была ли смерть Ряскова самоубийством, по результатам проверки следствию предстоит принять решение либо о возбуждении дела, либо об отказе в возбуждении дела по данному факту.
Как сообщал СК
, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта банкир скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.
В последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года. Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году якобы заплатил 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за ее оправдательный приговор.