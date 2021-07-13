Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного банкира попал в больницу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного самарского банкира попал в медучреждение ФСИН
САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира находится в медицинском учреждении ФСИН, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Утром 3 июля в квартире на улице Садовой найдена мертвой жительница Самары 1988 года рождения с травмой головы, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Следователи возбудили уголовное дело. Как уточнял адвокат Андрей Соколов, убитая – Екатерина Пузикова, вдова отравленного девять лет назад банкира (по данным СМИ, Соколов был ее адвокатом).
На следующий день, рассказывал источник агентства в силовых структурах региона, по подозрению в убийстве был задержан бывший любовник Пузиковой - президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Он признал вину в совершенном преступлении, Самарский районный суд арестовал его на два месяца. Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, 12 июля ему было предъявлено обвинение в убийстве.
"Обвиняемый находится в медицинском учреждении ФСИН", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что решение было принято администрацией учреждения после медосмотра. В УФСИН по Самарской области РИА Новости в комментариях отказали.
Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта банкир скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.
Как следует из материалов на сайте Самарского областного суда, в последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году якобы заплатил 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за ее оправдательный приговор.