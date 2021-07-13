https://ria.ru/20210713/bankir-1741092293.html

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного банкира попал в больницу

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного банкира попал в больницу - РИА Новости, 13.07.2021

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного банкира попал в больницу

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира находится в медицинском учреждении ФСИН, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:44

2021-07-13T14:44

2021-07-13T14:44

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россельхозбанк

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира находится в медицинском учреждении ФСИН, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Утром 3 июля в квартире на улице Садовой найдена мертвой жительница Самары 1988 года рождения с травмой головы, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Следователи возбудили уголовное дело. Как уточнял адвокат Андрей Соколов, убитая – Екатерина Пузикова, вдова отравленного девять лет назад банкира (по данным СМИ, Соколов был ее адвокатом).На следующий день, рассказывал источник агентства в силовых структурах региона, по подозрению в убийстве был задержан бывший любовник Пузиковой - президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Он признал вину в совершенном преступлении, Самарский районный суд арестовал его на два месяца. Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, 12 июля ему было предъявлено обвинение в убийстве."Обвиняемый находится в медицинском учреждении ФСИН", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что решение было принято администрацией учреждения после медосмотра. В УФСИН по Самарской области РИА Новости в комментариях отказали.Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта банкир скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.Как следует из материалов на сайте Самарского областного суда, в последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году якобы заплатил 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за ее оправдательный приговор.

https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739762169.html

https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739754630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, самара, самарская область, происшествия