16:12 17.07.2021 (обновлено: 16:48 17.07.2021)
Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой
Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного самарского банкира Екатерины Пузиковой покончил с собой
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САМАРА, 17 июл — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.
Жительницу Самары 1988 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Садовой утром 3 июля. У нее была травма головы, нанесенная твердым тупым предметом.
Следователи возбудили уголовное дело. Как уточнял адвокат Андрей Соколов, убитая — Екатерина Пузикова, вдова отравленного девять лет назад банкира. По данным СМИ, юрист представлял ее интересы.
На следующий день, рассказывал источник агентства в силовых структурах региона, по подозрению в убийстве задержали бывшего любовника женщины — президента Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексея Ряскова.
Он признал вину в совершенном преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, 12 июля ему предъявили обвинение в убийстве, после ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.
Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, попали в больницу с признаками отравления. Банкир умер 20 марта. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в еду отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры отменяли.
В последний раз апелляционная инстанция оправдала женщину 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с ее родителями в 2017 году "заплатил" 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за оправдательный приговор.