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Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой
Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой - РИА Новости, 17.07.2021
Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой
Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:12
2021-07-17T16:48
андрей соколов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 17 июл — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Жительницу Самары 1988 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Садовой утром 3 июля. У нее была травма головы, нанесенная твердым тупым предметом.Следователи возбудили уголовное дело. Как уточнял адвокат Андрей Соколов, убитая — Екатерина Пузикова, вдова отравленного девять лет назад банкира. По данным СМИ, юрист представлял ее интересы.На следующий день, рассказывал источник агентства в силовых структурах региона, по подозрению в убийстве задержали бывшего любовника женщины — президента Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексея Ряскова. Он признал вину в совершенном преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, 12 июля ему предъявили обвинение в убийстве, после ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, попали в больницу с признаками отравления. Банкир умер 20 марта. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в еду отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры отменяли.В последний раз апелляционная инстанция оправдала женщину 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с ее родителями в 2017 году "заплатил" 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за оправдательный приговор.
https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739754630.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/ubiystvo-1739764929.html
https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741577216.html
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андрей соколов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, происшествия
16:12 17.07.2021 (обновлено: 16:48 17.07.2021)
 
Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного самарского банкира Екатерины Пузиковой покончил с собой

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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САМАРА, 17 июл — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.
Жительницу Самары 1988 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Садовой утром 3 июля. У нее была травма головы, нанесенная твердым тупым предметом.
Следователи возбудили уголовное дело. Как уточнял адвокат Андрей Соколов, убитая — Екатерина Пузикова, вдова отравленного девять лет назад банкира. По данным СМИ, юрист представлял ее интересы.
Кадры из квартиры, где нашли убитую Екатерину Сокирскую. Съемка СК
3 июля, 17:57
СК показал кадры с места убийства вдовы самарского банкира
На следующий день, рассказывал источник агентства в силовых структурах региона, по подозрению в убийстве задержали бывшего любовника женщины — президента Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексея Ряскова.
Он признал вину в совершенном преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, 12 июля ему предъявили обвинение в убийстве, после ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.
Следователи на месте убийства девушки в Самаре. Кадр видео
3 июля, 21:00В России
Стали известны подробности убийства вдовы отравленного банкира
Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, попали в больницу с признаками отравления. Банкир умер 20 марта. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в еду отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры отменяли.
В последний раз апелляционная инстанция оправдала женщину 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с ее родителями в 2017 году "заплатил" 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за оправдательный приговор.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:48
Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя
 
Андрей СоколовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)СамараСамарская областьПроисшествия
 
 
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