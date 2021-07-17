https://ria.ru/20210717/smert-1741675482.html

Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой

Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой - РИА Новости, 17.07.2021

Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира покончил с собой

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:12

2021-07-17T16:12

2021-07-17T16:48

андрей соколов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 17 июл — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Жительницу Самары 1988 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Садовой утром 3 июля. У нее была травма головы, нанесенная твердым тупым предметом.Следователи возбудили уголовное дело. Как уточнял адвокат Андрей Соколов, убитая — Екатерина Пузикова, вдова отравленного девять лет назад банкира. По данным СМИ, юрист представлял ее интересы.На следующий день, рассказывал источник агентства в силовых структурах региона, по подозрению в убийстве задержали бывшего любовника женщины — президента Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексея Ряскова. Он признал вину в совершенном преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, 12 июля ему предъявили обвинение в убийстве, после ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.Как сообщал СК, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, попали в больницу с признаками отравления. Банкир умер 20 марта. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в еду отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры отменяли.В последний раз апелляционная инстанция оправдала женщину 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Рясков 2 июля заявил в Instagram, что вместе с ее родителями в 2017 году "заплатил" 15 миллионов рублей "одному из работников областного суда" за оправдательный приговор.

https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739754630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/ubiystvo-1739764929.html

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741577216.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей соколов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, происшествия