https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739748067.html

В Самаре убили вдову отравленного в 2012 году банкира

В Самаре убили вдову отравленного в 2012 году банкира - РИА Новости, 03.07.2021

В Самаре убили вдову отравленного в 2012 году банкира

В Самаре ищут подозреваемого в убийстве местной жительницы — сообщается, что это вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:42

2021-07-03T16:42

2021-07-03T23:12

следственный комитет россии (ск рф)

россельхозбанк

самара

происшествия

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САРАТОВ, 3 июл — РИА Новости. В Самаре ищут подозреваемого в убийстве местной жительницы — сообщается, что это вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.Как заявили в региональном управлении Следственного комитета, сегодня утром в одном из жилых домов по улице Садовой обнаружили тело женщины 1988 года рождения с повреждениями в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены твердым тупым предметом. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Самарский адвокат Андрей Соколов назвал имя убитой — по его словам, это Екатерина Пузикова, которую подозревали в убийстве ее мужа.Заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. Следствие предполагало, что банкира отравила его супруга, которая подмешала в пищу яд. Причиной назвалось "возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены".Суд первой инстанции дважды признавал Пузикову виновной, но оба раза приговоры отменили. В последний раз это случилось 31 октября 2017 года — обвиняемую признали непричастной к совершению преступления.Новый избранник Пузиковой, президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков, опубликовал в Instagram видео, в котором признался, что помог ей уйти от ответственности. По его словам, в 2017 году он и родители женщины собрали 15 миллионов рублей, которые передали одному из работников областного суда. После этого Екатерину Пузикову оправдали. Сейчас следствие устанавливает всех людей из окружения Пузиковой и планирует допросить всех членов ее семьи.

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из квартиры, где нашли убитую Екатерину Сокирскую. Съемка СК Жительница Самары найдена мертвой, следователи ищут подозреваемого в убийстве. По данным самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. 2021-07-03T16:42 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, самара, происшествия