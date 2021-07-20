https://ria.ru/20210720/mig-35-1741957753.html
Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35
Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35 - РИА Новости, 20.07.2021
Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила с 2019 года две заявки от иностранных партнеров на экспортные поставки... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:43
2021-07-20T03:43
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила с 2019 года две заявки от иностранных партнеров на экспортные поставки истребителей МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.МиГ-35 — новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Новый самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.Экипаж истребителя — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тонны, максимальная скорость — 2100 километров в час, практический потолок — 16 километров.Выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, миг-35, москва, технологии, безопасность
03:43 20.07.2021 (обновлено: 07:48 20.07.2021)
Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35
Директор ФСВТС Шугаев: Россия получила две заявки от иностранных партнеров на поставку МиГ-35
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила с 2019 года две заявки от иностранных партнеров на экспортные поставки истребителей МиГ-35
, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
.
"МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку", — сказал Шугаев.
МиГ-35 — новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Новый самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
Экипаж истребителя — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тонны, максимальная скорость — 2100 километров в час, практический потолок — 16 километров.
Выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.