https://ria.ru/20210720/shugaev-1741881433.html

Дмитрий Шугаев: доля авиационных заказов в портфеле ФСВТС превышает 50%

Дмитрий Шугаев: доля авиационных заказов в портфеле ФСВТС превышает 50% - РИА Новости, 20.07.2021

Дмитрий Шугаев: доля авиационных заказов в портфеле ФСВТС превышает 50%

В подмосковном Жуковском во вторник начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, на котором в этом году будет представлен ряд... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:00

2021-07-20T09:00

2021-07-20T18:19

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

воздушно-космические силы россии

ростех

интервью

безопасность

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В подмосковном Жуковском во вторник начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, на котором в этом году будет представлен ряд перспективных новинок, включая новейший однодвигательный истребитель. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал в преддверии МАКС в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о текущей позиции России на международном рынке боевой авиации, запланированных на выставке переговорах, экспортном потенциале российских самолетов и беспилотников, а также о потенциальных контрактах.– Какая программа деловых встреч по линии ФСВСТ запланирована на авиасалоне МАКС, с каким количеством иностранных делегаций планируется провести переговоры? Есть ли среди запланированных встреч переговоры с новыми партнерами, из каких регионов?– К сожалению, как вы знаете, уже второй год подряд пандемия не позволяет всему миру полномасштабно проводить все запланированные массовые мероприятия, в том числе и международные выставки. Тем не менее, надеюсь, что нынешний МАКС пройдет на самом высоком уровне, а российские и зарубежные компании продемонстрируют все последние новинки своей продукции. Ведь за свою историю авиасалон в Жуковском заслужил статус одного из самых значимых событий среди мировых аэрокосмических выставок, и даже несмотря на ухудшение внешнеполитической обстановки в последние годы демонстрировал по многим показателям положительную динамику.Традиционно ФСВТС России, а также все наши субъекты военно-технического сотрудничества будут максимально использовать площадку МАКСа для организации переговоров. У нас составлен довольно плотный график презентаций, встреч и переговоров с руководителями силовых ведомств, сотрудниками иностранных министерств, дипломатических миссий. В частности, должны состоятся встречи с делегациями Китая, Индии, Мьянмы, Белоруссии. На авиасалоне мы также планируем провести ряд переговоров с нашими партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки и другими партнерами.– Запланировано ли на МАКС-2021 подписание новых контрактов на продукцию военного назначения? На какую примерно сумму?– Мы ведем постоянную работу по развитию военно-технического взаимодействия с нашими иностранными партнерами, сюда входят и мероприятия по подготовке и подписанию контрактов на поставку нашей продукции военного назначения, а также контрактов по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. В ходе салона у нас запланирован ряд переговоров с иностранными заказчиками, о конкретных результатах этой работы можно говорить по итогам выставки.– Общая доля российского экспорта авиатехники на сегодняшний день остается стабильной или падает?– Мы можем уверенно говорить о том, что Россия сохраняет одно из ведущих мест на мировом рынке продукции военного назначения. Наш ежегодный экспорт военной техники составляет порядка 15 миллиардов долларов, а авиационная техника традиционно преобладает в общем объеме экспорта продукции военного назначения.Если говорить более детально, в структуре российского оборонного экспорта доля авиационной техники в 2020 году составила 50%. Для сравнения: в 2019 доля насчитывала 45% и в 2018 году — 47%. Сегодня доля авиационных заказов в общем портфеле превышает 50%.– Главной и самой ожидаемой премьерой данного авиасалона МАКС со всей очевидностью станет прототип новейшего однодвигательного истребителя, который разработан госкорпорацией "Ростех". Можно ли уже сегодня дать оценку его экспортным перспективам?– Новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона,– это машина, ориентированная прежде всего на экспортные поставки. Самолет будет иметь, не побоюсь этого слова, прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау. При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной. По предварительным оценкам, с данной машиной мы сможем занять существенную долю рынка однодвигательных истребителей 5-го поколения.– Одним из активно продвигаемых на экспорт российских образцов авиатехники является истребитель МиГ-35. Сколько заявок получено на этот самолет на сегодняшний день и из каких регионов? Есть ли перспективы заключения контрактов на поставку этих истребителей с инозаказчиками в этом и следующем году?– МиГ-35 – это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них один – на показ и два – на поставку. В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС.– Будет ли МиГ-35 представлен в индийском тендере?– Данный самолет заявлен российской стороной для участия в тендере на поставку 110 средних истребителей в интересах ВВС Индии.– Планируется ли на МАКС провести переговоры с турецкой стороной по вероятному сотрудничеству в отношении поставок истребителей Су-35 или Су-57? По каким еще направлениям сотрудничества ведется диалог с Анкарой?– Россия подтверждает настрой развивать сотрудничество с Турецкой Республикой в указанной области и готова продолжить консультации с турецкими партнерами по обсуждению данного вопроса. Если Анкара примет решение о закупке этих самолетов, мы готовы провести с турецкими коллегами соответствующие переговоры.– Новые заявки на истребители Су-35 на сегодняшний день есть? Каковы перспективы подписания новых контрактов на эти самолёты?– Современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии. К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод изготовитель.– Продолжаются ли переговоры с китайской стороной о возможностях поставки новой партии Су-35?– В настоящее время заявок от наших китайских партнеров на приобретение дополнительных партий самолетов Су-35 не поступало, однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме.– С какого года могут начаться поставки на экспорт истребителей 5-го поколения Су-57? Будет ли версия на экспорт отличаться от самолетов, поставляемых в Вооруженные силы РФ?– Несмотря на то, что это новейший образец российской продукции военного назначения, с 2019 года нам поступают официальные обращения, и мы видим, что наши иностранные партнеры очень заинтересованы в этом самолете. Пока говорить о конкретных контрактах рано, но, тем не менее, мы видим, что к данному самолету приковано большое внимание. В то же время, и мы уже неоднократно об этом говорили, первостепенная задача – это удовлетворение потребностей в этом самолете российского госзаказчика.– Ранее было объявлено, что Россия начала продвигать на экспорт беспилотники "Орион-Э" в ударном варианте. Из каких регионов есть заявки на эти аппараты?– Касательно аппарата "Орион-Э" могу привести конкретные цифры. За период 2019-2021 годов в ФСВТС России поступили девять обращений со стороны иностранных заказчиков из различных регионов на этот аппарат, в том числе два – на показ и демонстрационные испытания и семь – на поставку.Кроме того, впервые на МАКС будет представлен экспортный "Орион-Э" в ударной версии. Ранее беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте.– На какую долю рынка вооружений в ближайшей перспективе рассчитывает РФ по линии поставок ударных беспилотников?– В настоящее время на международном рынке вооружений мы наблюдаем все больший интерес заказчиков к приобретению беспилотных летательных аппаратов. Россия уже ведет поставки комплексов с малыми разведывательными беспилотниками в ряд стран, и у нас заключены новые контракты на поставку следующих партий этих изделий. Также в ближайшей перспективе мы ожидаем первые контракты на поставку за рубеж наших ударных беспилотников. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки.– Насколько сегодня востребован на мировом рынке учебно-боевой самолет Як-130? Нет ли ощущения, что его популярность упала?– Спрос на Як-130 остается на высоком уровне, так как в определенном сегменте на сегодняшний день он является лучшим предложением по критерию "стоимость-эффективность", как для подготовки летчиков, так и для выполнения боевых задач. Сейчас выполняется ряд ранее подписанных контрактов на поставки этого самолета, в частности, с Вьетнамом. В целом Як-130 пользуется высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии. С 2019 года мы получили шесть обращений по Як-130.– На МАКС впервые в демонстрационный программе будет представлен серийный модернизированный вертолет Ми-28НМ. Ведутся ли переговоры о его поставках на экспорт? Когда может быть подписан первый твердый контракт?– Действительно, перспективный ударный вертолет российского производства Ми-28НМ в этом году будет представлен на МАКСе. Надеюсь, что по итогам демонстрации данной техники в ходе салона и ознакомления с его тактико-техническими возможностями к нам начнут поступать соответствующие обращения со стороны наших иностранных коллег.– Еще одна новинка МАКСа — легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Как оцениваете его экспортные перспективы?– На наш взгляд, Ил-112В — перспективная машина в плане экспорта в сегменте легкой военно-транспортной авиации. Однако в первую очередь нужно будет наладить серийное производство данных машин и закрыть потребности в этом самолете российского государственного заказчика. В то же время, анализируя потребности мирового рынка, мы видим перспективы для данного самолета, в том числе в странах ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20210713/samolet-1741019454.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741477880.html

https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html

https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html

https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/rostekh-1741677400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), макс-2021, россия, дмитрий шугаев, воздушно-космические силы россии, ростех, интервью, безопасность