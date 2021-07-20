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Дело гражданина России Петра Левашова в США

Дело гражданина России Петра Левашова в США - РИА Новости, 20.07.2021

Дело гражданина России Петра Левашова в США

7 апреля 2017 года российский программист Петр Юрьевич Левашов был задержан по запросу США испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Задержание... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T00:34

2021-07-20T00:34

2021-07-20T00:34

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7 апреля 2017 года российский программист Петр Юрьевич Левашов был задержан по запросу США испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Задержание произошло ночью – в апартаменты, которые арендовали супруги Левашовы, ворвались представители правоохранительных органов Испании. 10 апреля мужчина был переведен из Барселоны в Мадрид, где он должен был предстать перед судом по уголовным и административным делам.11 апреля 2017 года Минюст США объявил, что Левашов обвиняется в компьютерном мошенничестве. В заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте, говорилось, что Петр Юрьевич Левашов, известный так же под псевдонимами Petr Levashov, Peter Severa, и Sergey Astakhov, является спамером, против него уже выдвигались обвинения в совершении уголовно наказуемых преступлений в штате Мичиган несколько лет назад и в федеральном округе Колумбия в 2009 году. http://rapsinews.ru/international_news/20170411/278225088.html В Мичигане Левашова подозревали в распространении спама, связанного с махинациями по акциям. В суде округа Колумбия он обвинялся в управлении бот-сетью Storm Botnet, с помощью которой якобы рассылались спам-сообщения, способствовавшие махинациям с ценными бумагами. Это дело было закрыто в 2014 году без объяснения причин.В заявлении Минюста США говорилось, что Левашов примерно с 2010 года является оператором бот-сети по распространению спама Kelihos. Россиянин подозревается в использовании данных пользователей, полученных из зараженных Kelihos компьютеров, для продолжения своей незаконной деятельности по распространению нежелательных сообщений, во многих случаях, к тому же, содержащих мошенническую рекламу. Кроме того, бот-сеть использовалась также в целях прямого заражения компьютеров вредоносным ПО, в частности, для хищения банковских данных пользователей.В заявлении Минюста США подчеркивалось, что Левашов уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus.Расследование дела Петра Левашова велось в США с 2014 года. Ордер на арест был выдан американским судом в августе 2015 года. Американские правоохранители следили за российским программистом с мая 2016 года. Следователи обнаружили его аккаунт в iCloud, который был зарегистрирован с IP-адреса, часто соединяющегося с сервером в Люксембурге. Они обратились в Apple с просьбой предоставить информацию по аккаунту, полученные данные помогли обнаружить программиста. В конце марта 2017 года ФБР узнало, что Левашов покинул Санкт-Петербург и направился в Испанию, где был задержан.После задержания россиянина появились публикации в СМИ о том, что арест Левашова был связан с так называемым "вмешательством России" в выборы президента США. Однако тот факт, что арест россиянина не имеет отношения к американским выборам, был косвенно подтвержден представителем Минюста США, заявившем об отсутствии "явной связи" между задержанием россиянина и вопросами национальной безопасности. 20 апреля 2017 года суд в Коннектикуте (США) выдвинул против Левашова обвинения по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Программист также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам – мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Суд по экстрадиции в США гражданина России Петра Левашова должен был состояться 26 июля 2017 года, однако был перенесен. Вопрос об экстрадиции Левашова в США Национальная судебная палата в Мадриде начала рассматривать в сентябре. В ходе судебного заседания 22 сентября адвокаты программиста заявили, что требование американских властей выдать программиста может быть политически мотивировано. В этот же день стало известно, что 20 сентября Россия обратилась к властям Испании с запросом о выдаче ей программиста. В ходе судебного заседания 28 сентября Петр Левашов сообщил, что работал на "Единую Россию", тем не менее доказательств этому россиянин не представил, в партии его слова не подтвердили. Россиянин сообщил суду, что у него был доступ к конфиденциальной информации. "Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность, я давал подписку о неразглашении", – заявил Левашов, также не предоставив подтверждения своих слов. Также россиянин в ходе судебного заседания выступил против экстрадиции в Соединенные Штаты из-за опасений за свою жизнь.3 октября суд Испании постановил экстрадировать обвиняемого в хакерстве россиянина Петра Левашова в США. Это решение было обжаловано адвокатами, но суд подтвердил предыдущее решение. 20 октября 2017 года стало известно, что Левашов был заочно арестован в России судом после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. По данным следствия, с 15 мая 2014 года по 10 июня 2014 года программист, используя вредоносное программное обеспечение, предназначенное для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, действуя из корыстной заинтересованности, осуществил неправомерный доступ к информации, размещенной на сайте медицинского учреждения, что повлекло блокирование доступа к указанной информации. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". Обвинение было заочно предъявлено 14 августа 2017 года. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении Левашова под стражу, после чего 15 августа 2017 года программист был объявлен в международный розыск.Согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос на экстрадицию имеет приоритет, поскольку Петр Левашов – гражданин РФ. Однако, несмотря на все дипломатические усилия, 2 февраля 2018 года Мадрид выдал россиянина США, основываясь на том, что американский запрос поступил первым и в США программиста обвиняют в более серьезных преступлениях.3 февраля стало известно, что прокуроры в США подали ходатайство об аресте обвиняемого до суда из-за риска скрытия при освобождении. Во время проведения первого слушания в суде Коннектикута Петр Левашов заявил о своей невиновности. По данным посольства России, программиста содержали в изоляторе тюрьмы "Бриджпорт" в негуманных условиях. Его посадили в одиночную камеру размерами два на два метра практически без освещения, выдали тонкую подстилку вместо подушки и матраца, отказались оказывать медицинскую помощь, а также запретили разговаривать с другими заключенными, гулять на свежем воздухе и звонить родственникам в Россию. 8 февраля 2018 года, после вмешательства российских дипломатов, его перевели из изолятора в зону общего содержания. 12 сентября 2018 года в суде США Петр Левашов признал себя виновным по обвинению в хакерстве в одном преступном эпизоде по статье "нанесение ущерба защищенному персональному компьютеру", одном эпизоде по статье "о преступном сговоре", по одному пункту мошенничества и одному пункту "кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами". Приговор должен был быть вынесен 6 сентября 2019 года, но неоднократно переносился. Сейчас вынесение приговора назначено на 20 июля 2021 года. Обвинение предлагает приговорить обвиняемого к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы. Прокурор предложил суду в качестве отягчающих обстоятельств ущерб более чем в 3,5 миллиона долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения, а в смягчающие обстоятельства записал лишь признание вины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, петр левашов, хакеры, справки, в мире