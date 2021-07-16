https://ria.ru/20210716/levashov-1741624651.html

Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы

Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.07.2021

Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы

Обвинение по делу российского гражданина Петра Левашова, который признался в хакерстве, предлагает приговорить обвиняемого к сроку от 12 лет одного месяца до 14 РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T22:40

2021-07-16T22:40

2021-07-16T23:25

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российского гражданина Петра Левашова, который признался в хакерстве, предлагает приговорить обвиняемого к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы, говорится в документах суда."Рекомендуемый диапазон приговора составляет от 145 до 175 месяцев тюрьмы", - заявил в докладе суду перед приговором и. о. федерального прокурора США Леонард Бойл.Он предложил суду в качестве отягчающих обстоятельств ущерб более чем в 3,5 миллиона долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения, а в смягчающие обстоятельства записал лишь признание вины.Приговор Левашову будет вынесен 20 июля.Россиянин был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. Левашов вину признал.Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.

https://ria.ru/20210616/koshkin-1737279485.html

https://ria.ru/20210706/ssha-1740182684.html

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петр левашов, сша, испания, технологии, в мире