Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/levashov-1741624651.html
Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы
Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.07.2021
Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы
Обвинение по делу российского гражданина Петра Левашова, который признался в хакерстве, предлагает приговорить обвиняемого к сроку от 12 лет одного месяца до 14 РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:40
2021-07-16T23:25
петр левашов
сша
испания
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151386/84/1513868443_5:0:1386:777_1920x0_80_0_0_0880be26b34c841d854bbc26256d82ab.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российского гражданина Петра Левашова, который признался в хакерстве, предлагает приговорить обвиняемого к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы, говорится в документах суда."Рекомендуемый диапазон приговора составляет от 145 до 175 месяцев тюрьмы", - заявил в докладе суду перед приговором и. о. федерального прокурора США Леонард Бойл.Он предложил суду в качестве отягчающих обстоятельств ущерб более чем в 3,5 миллиона долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения, а в смягчающие обстоятельства записал лишь признание вины.Приговор Левашову будет вынесен 20 июля.Россиянин был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. Левашов вину признал.Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.
https://ria.ru/20210616/koshkin-1737279485.html
https://ria.ru/20210706/ssha-1740182684.html
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151386/84/1513868443_178:0:1214:777_1920x0_80_0_0_c44734f193545c649feec3a965742c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр левашов, сша, испания, технологии, в мире
22:40 16.07.2021 (обновлено: 23:25 16.07.2021)
 
Прокуратура США потребовала для россиянина Левашова больше 14 лет тюрьмы

В США обвинение по делу Левашова, признавшегося в хакерстве, попросило для него больше 14 лет тюрьмы

© Фото : Policia NacionalАрест Петра Левашова
Арест Петра Левашова - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Policia Nacional
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российского гражданина Петра Левашова, который признался в хакерстве, предлагает приговорить обвиняемого к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы, говорится в документах суда.
"Рекомендуемый диапазон приговора составляет от 145 до 175 месяцев тюрьмы", - заявил в докладе суду перед приговором и. о. федерального прокурора США Леонард Бойл.
Он предложил суду в качестве отягчающих обстоятельств ущерб более чем в 3,5 миллиона долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения, а в смягчающие обстоятельства записал лишь признание вины.
Приговор Левашову будет вынесен 20 июля.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 18:11
В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях
Россиянин был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. Левашов вину признал.
Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 23:53
В США обвинили "русских хакеров" в атаке на сайт республиканцев
 
Петр ЛевашовСШАИспанияТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния