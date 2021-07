Космический корабль New Shepard

https://ria.ru/20210720/korabl-1741832422.html

New Shepard – космический корабль многоразового использования, предназначенный для суборбитальных коммерческих полетов – выше 100 километров, считающихся

New Shepard – космический корабль многоразового использования, предназначенный для суборбитальных коммерческих полетов – выше 100 километров, считающихся границей, за которой начинается космос. Разрабатывается частной американской космической компанией Blue Origin, созданной в 2000 году миллиардером Джеффом Безосом, основателем онлайн-ритейлера Amazon.com. Blue Origin участвует в программе НАСА по созданию космических кораблей силами частных фирм. Основным предназначением корабля New Shepard является космический туризм. Он назван в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего суборбитальный полет. Впоследствии астронавт был командиром корабля "Аполлон-14", модуль которого осуществил посадку на Луну. Аппарат состоит из ракетного модуля и капсулы, которые можно использовать повторно. Капсула снабжена большими трапецевидными иллюминаторами, чтобы туристы могли лучше насладиться своим космическим путешествием. Она может вместить шесть человек. Все места расположены около иллюминаторов. Капсула полностью автономна, на ее борту нет пилотов. Она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.Ракетный модуль представляет собой одноступенчатую многоразовую ракету и имеет жидкостный ракетный двигатель BE-3, работающий на водороде (горючее) и кислороде (окислитель). Тяга двигателя около 50 тонн-сил (490 килоньютонов). По технологии компании, весь полет продолжается около 10 минут. Капсула стартует вертикально с помощью ракеты с космодрома в Техасе, созданного компанией Blue Origin на месте бывшего аэродрома Солт-Флэт в окрестностях города Делл. После отделения капсулы с экипажем на высоте 40 километров разгонная ступень совершает вертикальную посадку на землю с помощью маршевого двигателя. Капсула поднимается по инерции до высоты около 105 километров над поверхностью Земли. Она несколько минут летит в зоне невесомости, а затем опускается на парашютах. Таким образом, пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта (не совершая при этом орбитального полета). Разработка системы для суборбитальных полетов началась компанией Blue Origin в 2006 году. Тогда же она приобрела участок площадью около 770 квадратных километров в штате Техас для постройки стартового комплекса и других сооружений. С 2012 года Blue Origin проводит летные испытания корабля New Shepard и его дублирующих систем безопасности. В декабре 2013 года компания начала испытания водородно-кислородного двигателя BE-3, предназначенного для своего будущего суборбитального космического корабля New Shepard, а в начале апреля 2015 года его испытания были завершены. BE-3 стал первым за десятилетие полностью новым американским ракетным двигателем на водороде. В конце апреля 2015 года был запущен в космос первый прототип New Shepard. Пуск завершился с частичным успехом – корабль успешно отправился на высоту в 100 километров над поверхностью Земли, но сама ракета не смогла удачно приземлиться и разбилась при падении из-за проблем с гидравликой. Новый пуск, который состоялся в ноябре того же года, завершился полностью удачно – New Shepard поднялся на высоту в 100,5 километра и мягко приземлился в заданную точку посадки, а BE-3 смог включиться при падении на Землю и опустился на ее поверхность, двигаясь со скоростью в шесть километров в час. В январе 2016 года та же самая ракета New Shepard вновь стартовала с площадки в Техасе, продемонстрировав свою многоразовость. Аппарат достиг высоты 101,7 километра, после чего вертикально приземлился. Мягкую посадку после полета совершила не только ракета, но и капсула, где в будущем должны будут находиться люди. После этого та же ракета New Shepard совершила еще три (всего пять) безаварийных суборбитальных полетов, после чего завершила старты. В декабре 2017 года в седьмой испытательный полет стартовала третья созданная Blue Origin ракета New Shepard. Во время ее следующего старта в апреле 2018 года на борту капсулы находились научные эксперименты, принадлежащие НАСА и университету из Германии, а также изображающий "космического пассажира" манекен. В рамках программы испытаний корабля New Shepard компанией Blue Origin было выполнено 15 успешных последовательных миссий, включая три успешных теста на эвакуацию. Испытания показали, что система эвакуации экипажа может безопасно активироваться на любой фазе полета. Все 15 полетов проводились в беспилотном режиме. Последний из них, в середине апреля 2021 года, также прошел без экипажа, но перед стартом была проведена "репетиция" будущего пилотируемого полета.На 20 июля 2021 года компания Blue Origin запланировала старт корабля New Shepard в космос с первой командой астронавтов. В экипаж войдут четыре человека, двое из них – владелец Blue Origin бизнесмен Джефф Безос и его брат Марк. Еще одно место на корабле было продано в июне 2021 года на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов. Четвертым членом экипажа в качестве почетного гостя станет 82-летний пилот Уолли Фанк (Wally Funk), выпускница программы "Женщина в космосе" (позже известной как "Меркурий 13") – частного проекта, в ходе которого женщин-пилотов проверяли на пригодность в астронавты. Отобранные в ходе программы женщины никогда не летали в космос. Позже Уолли Фанк была первой женщиной-инспектором Federal Aviation Administration (FAA, федерального управления гражданской авиации США) и первой женщиной-следователем по безопасности полетов National Transportation Safety Board (NTSB, федеральное агентство США, ответственное за расследование и определение вероятной причины каждой аварии гражданской авиации США).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

