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Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса - РИА Новости, 23.06.2021
Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T03:25
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос.Ранее Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Еще одно место на корабле было продано на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов.Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них - в середине апреля.
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земля, джефф безос, космос - риа наука, сша
Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
03:25 23.06.2021 (обновлено: 05:27 23.06.2021)
 
© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Ted S. Warren

Более 92 тысяч человек подписали петицию с просьбой не дать Безосу вернуться из космоса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос.
Ранее Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Еще одно место на корабле было продано на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов.

"Миллиардеры не должны существовать... ни на Земле, ни в космосе. Но если они выбирают последнее (космос - ред.), то пусть там и остаются", - это полный текст петиции, размещенной на платформе change.org две недели назад.

Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них - в середине апреля.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 20:28
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
 
ЗемляДжефф БезосКосмос - РИА НаукаСША
 
 
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