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Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса - РИА Новости, 23.06.2021
Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T03:25
2021-06-23T03:25
2021-06-23T05:27
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос.Ранее Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Еще одно место на корабле было продано на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов.Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них - в середине апреля.
https://ria.ru/20210612/polet-1736790930.html
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Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
03:25 23.06.2021 (обновлено: 05:27 23.06.2021)
Более 92 тысяч человек подписали петицию с просьбой не дать Безосу вернуться из космоса