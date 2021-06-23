https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html

Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса

Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса - РИА Новости, 23.06.2021

Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса

Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T03:25

2021-06-23T03:25

2021-06-23T05:27

земля

джефф безос

космос - риа наука

сша

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос.Ранее Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Еще одно место на корабле было продано на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов.Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них - в середине апреля.

https://ria.ru/20210612/polet-1736790930.html

земля

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земля, джефф безос, космос - риа наука, сша