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Компания богатейшего человека в мире разыграет билет на полет в космос
Компания богатейшего человека в мире разыграет билет на полет в космос
Компания Blue Origin Джеффа Безоса начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:54
2021-05-06T15:06
blue origin
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания Blue Origin Джеффа Безоса начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля."Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", — говорится в коммюнике.Для подачи заявки на "билет" предлагается перейти на сайт компании. Как отмечается, торги будут состоять из трех частей. Во время первой с 5 по 19 мая любой желающий сможет подать заявку. Эти заявки, как и указанные суммы, не будут видны другим участникам торгов. Данные будут обнародованы 19 мая. Затем желающие продолжать торги должны предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.Компания Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.
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blue origin, космос - риа наука, общество, в мире

Компания богатейшего человека в мире разыграет билет на полет в космос

09:54 06.05.2021 (обновлено: 15:06 06.05.2021)
 
© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Ted S. Warren
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания Blue Origin Джеффа Безоса начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля.
"Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", — говорится в коммюнике.
Для подачи заявки на "билет" предлагается перейти на сайт компании. Как отмечается, торги будут состоять из трех частей. Во время первой с 5 по 19 мая любой желающий сможет подать заявку. Эти заявки, как и указанные суммы, не будут видны другим участникам торгов. Данные будут обнародованы 19 мая. Затем желающие продолжать торги должны предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.
Компания Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.
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