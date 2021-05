https://ria.ru/20210506/kosmos-1731269954.html

Компания богатейшего человека в мире разыграет билет на полет в космос

Компания богатейшего человека в мире разыграет билет на полет в космос

Компания Blue Origin Джеффа Безоса начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:54

2021-05-06T09:54

2021-05-06T15:06

blue origin

космос - риа наука

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_0:0:4345:2444_1920x0_80_0_0_74315587dcdd2db8e4479709f186a6ad.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания Blue Origin Джеффа Безоса начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля."Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", — говорится в коммюнике.Для подачи заявки на "билет" предлагается перейти на сайт компании. Как отмечается, торги будут состоять из трех частей. Во время первой с 5 по 19 мая любой желающий сможет подать заявку. Эти заявки, как и указанные суммы, не будут видны другим участникам торгов. Данные будут обнародованы 19 мая. Затем желающие продолжать торги должны предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.Компания Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.

https://ria.ru/20210412/mks-1727886800.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

blue origin, космос - риа наука, общество, в мире