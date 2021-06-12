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Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов - РИА Новости, 12.06.2021
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:28
2021-06-12T20:41
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blue origin
джефф безос
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся космической компанией Blue Origin."(Место - ред.) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - заявил по окончании торгов аукционист.Кто получил возможность отправиться в космос вместе с основателем Amazon и его братом, пока неизвестно. Имя получившего возможность полететь в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Также в скором времени будет сообщено, кем будет "четвертый и последний" член экипажа, отметили в Blue Origin.Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Как сообщила компания, победитель торгов отправится в космос вместе с владельцем Blue Origin бизнесменом Джеффом Безосом и его братом Марком.New Shepard – многоразовый космический корабль, который строится для коммерческих полетов на границу с космосом. По технологии компании, весь полет продолжается около 10 минут: New Shepard стартует с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершает вертикальную посадку, капсула поднимается на высоту около 105 километров над поверхностью Земли, после чего совершает приземление на парашютах.Blue Origin провела 15 тестовых полетов New Shepard, все в беспилотном режиме. Последний из них, в середине апреля, также прошел без экипажа, но перед стартом была проведена "репетиция" будущего пилотируемого полета.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/bezos-1736050365.html
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земля, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, техас
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
20:28 12.06.2021 (обновлено: 20:41 12.06.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Место на полет в космос с основателем Amazon Безосом ушло с молотка за 28 миллионов долларов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся космической компанией Blue Origin.
"(Место - ред.) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - заявил по окончании торгов аукционист.
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Кто получил возможность отправиться в космос вместе с основателем Amazon и его братом, пока неизвестно. Имя получившего возможность полететь в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Также в скором времени будет сообщено, кем будет "четвертый и последний" член экипажа, отметили в Blue Origin.
Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Как сообщила компания, победитель торгов отправится в космос вместе с владельцем Blue Origin бизнесменом Джеффом Безосом и его братом Марком.
New Shepard – многоразовый космический корабль, который строится для коммерческих полетов на границу с космосом. По технологии компании, весь полет продолжается около 10 минут: New Shepard стартует с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершает вертикальную посадку, капсула поднимается на высоту около 105 километров над поверхностью Земли, после чего совершает приземление на парашютах.
Blue Origin провела 15 тестовых полетов New Shepard, все в беспилотном режиме. Последний из них, в середине апреля, также прошел без экипажа, но перед стартом была проведена "репетиция" будущего пилотируемого полета.
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