https://ria.ru/20210612/polet-1736790930.html
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов - РИА Новости, 12.06.2021
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:28
2021-06-12T20:28
2021-06-12T20:41
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся космической компанией Blue Origin."(Место - ред.) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - заявил по окончании торгов аукционист.Кто получил возможность отправиться в космос вместе с основателем Amazon и его братом, пока неизвестно. Имя получившего возможность полететь в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Также в скором времени будет сообщено, кем будет "четвертый и последний" член экипажа, отметили в Blue Origin.Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Как сообщила компания, победитель торгов отправится в космос вместе с владельцем Blue Origin бизнесменом Джеффом Безосом и его братом Марком.New Shepard – многоразовый космический корабль, который строится для коммерческих полетов на границу с космосом. По технологии компании, весь полет продолжается около 10 минут: New Shepard стартует с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершает вертикальную посадку, капсула поднимается на высоту около 105 километров над поверхностью Земли, после чего совершает приземление на парашютах.Blue Origin провела 15 тестовых полетов New Shepard, все в беспилотном режиме. Последний из них, в середине апреля, также прошел без экипажа, но перед стартом была проведена "репетиция" будущего пилотируемого полета.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/bezos-1736050365.html
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РИА Новости
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земля, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, техас
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
20:28 12.06.2021 (обновлено: 20:41 12.06.2021)
Место на полет в космос с основателем Amazon Безосом ушло с молотка за 28 миллионов долларов
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом
было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся космической компанией Blue Origin
.
"(Место - ред.) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - заявил по окончании торгов аукционист.
Кто получил возможность отправиться в космос вместе с основателем Amazon и его братом, пока неизвестно. Имя получившего возможность полететь в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Также в скором времени будет сообщено, кем будет "четвертый и последний" член экипажа, отметили в Blue Origin.
Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Как сообщила компания, победитель торгов отправится в космос вместе с владельцем Blue Origin бизнесменом Джеффом Безосом и его братом Марком.
New Shepard – многоразовый космический корабль, который строится для коммерческих полетов на границу с космосом. По технологии компании, весь полет продолжается около 10 минут: New Shepard стартует с космодрома в Техасе
, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершает вертикальную посадку, капсула поднимается на высоту около 105 километров над поверхностью Земли
, после чего совершает приземление на парашютах.
Blue Origin провела 15 тестовых полетов New Shepard, все в беспилотном режиме. Последний из них, в середине апреля, также прошел без экипажа, но перед стартом была проведена "репетиция" будущего пилотируемого полета.