https://ria.ru/20210720/bledans-1741985248.html

"Его рука спускалась ниже": Бледанс вспомнила о домогательствах режиссера

"Его рука спускалась ниже": Бледанс вспомнила о домогательствах режиссера - РИА Новости, 20.07.2021

"Его рука спускалась ниже": Бледанс вспомнила о домогательствах режиссера

Эвелина Бледанс призналась, что ее домогался известный режиссер. Об этом она рассказала в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:13

2021-07-20T11:13

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эвелина Бледанс призналась, что ее домогался известный режиссер. Об этом она рассказала в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Актрисе было 18 лет, когда она проходила пробы на главную роль в большом фильме. Она вспоминает, что тогда кастинги "было модно проводить в гостиницах". Сначала все шло обычно. Она сыграла сцену, но постановщику не понравилось, в какой Эвелина была форме. Ей дали десять дней на то, чтобы похудеть. Артистке удалось сбросить пять килограммов, и она вновь встретилась с режиссером. "Меня попросили показать, что же получилось. Иногда режиссер как гинеколог, ты должен быть полностью открыт и душой, и телом. Когда мне сказали остаться в белье, я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошел ко мне и сказал: „Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня“. Он взял одной рукой меня за грудь, я смиренно стояла, что-то твердое уперлось мне в бок. Его рука спускалась ниже по моему животу. Несмотря на то, что я была очень юна, я поняла, о чем идет речь, и выскочила из номера. Я схватила свою одежду и убежала", — говорит актриса. Артистка не стала называть имени этого режиссера. Эвелина поделилась, что задумывалась, как бы сложилась ее карьера, если бы она согласись на предложение постановщика. Тем не менее она убеждена, что погубила бы душу, если бы тогда решила пойти на уступки.В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в ней Елена Проклова рассказала о домогательствах со стороны мужчин. По словам актрисы, в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Она не могла никому довериться и рассказать о происходящем, и была вынуждена терпеть.Ее признание вызвало широкий резонанс в Сети. Позже Дана Борисова раскрыла, что тоже стала жертвой домогательств.

https://ria.ru/20210601/proklova-1735082118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, эвелина бледанс