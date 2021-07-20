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Мэр Нью-Йорка о полете Безоса: "Настоящие астронавты платят налоги"
Мэр Нью-Йорка о полете Безоса: "Настоящие астронавты платят налоги" - РИА Новости, 20.07.2021
Мэр Нью-Йорка о полете Безоса: "Настоящие астронавты платят налоги"
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отреагировал на полет в космос основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:41
2021-07-20T22:52
илон маск
tesla motors
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июл - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отреагировал на полет в космос основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, написав в своем Twitter, что "настоящие астронавты платят налоги".Суборбитальный корабль New Shepard во вторник осуществил первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа. В космосе побывали Безос, его младший брат Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен. Безос, основавший Blue Origin в 2000 году, признался, что хотел бы повторить полет. Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard. Бизнесмен поблагодарил каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, "потому что они заплатили за все это"."Настоящие астронавты платят налоги", - написал де Блазио над видео, на котором Безос в ковбойской шляпе покидает приземлившуюся в пустыне капсулу.Некоторые пользователи Twitter обрушились с критикой на самого градоначальника, оставив ряд комментариев в духе "настоящих мэров беспокоит то, что происходит в их собственном городе".В июне в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой данные американской налоговой службы США IRS, сообщалось, что американские миллиардеры, среди которых Джефф Безос, Илон Маск и Уоррен Баффет, практически не платили налоги, несмотря на рост своего состояния.Из доклада, на который ссылались журналисты, следовало, что основатель Amazon Джефф Безос не заплатил федеральные подоходные налоги в 2007 и 2011, а глава Tesla Илон Маск смог избежать налогов в 2018 году. В докладе также упоминались миллиардеры Майкл Блумберг и Карл Айкан, финансист Джордж Сорос.Как отмечали авторы публикации, с 2014 по 2018 год богатейшие 25 человек из списка Forbes заплатили $13,6 миллиардов федеральных подоходных налогов, а их общее состояние за это время выросло на $401 миллиард.
https://ria.ru/20210712/brenson-1740901269.html
https://ria.ru/20210720/polety-1742097967.html
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илон маск, tesla motors, билл де блазио, джефф безос, космос - риа наука, майкл блумберг, нью-йорк (город), сша
22:41 20.07.2021 (обновлено: 22:52 20.07.2021)
 
Мэр Нью-Йорка о полете Безоса: "Настоящие астронавты платят налоги"

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио о полете Безоса в космос: "Настоящие астронавты платят налоги"

© AP Photo / Mark LennihanМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июл - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отреагировал на полет в космос основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, написав в своем Twitter, что "настоящие астронавты платят налоги".
Суборбитальный корабль New Shepard во вторник осуществил первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа. В космосе побывали Безос, его младший брат Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен. Безос, основавший Blue Origin в 2000 году, признался, что хотел бы повторить полет. Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard. Бизнесмен поблагодарил каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, "потому что они заплатили за все это".
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"Настоящие астронавты платят налоги", - написал де Блазио над видео, на котором Безос в ковбойской шляпе покидает приземлившуюся в пустыне капсулу.
Некоторые пользователи Twitter обрушились с критикой на самого градоначальника, оставив ряд комментариев в духе "настоящих мэров беспокоит то, что происходит в их собственном городе".
В июне в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой данные американской налоговой службы США IRS, сообщалось, что американские миллиардеры, среди которых Джефф Безос, Илон Маск и Уоррен Баффет, практически не платили налоги, несмотря на рост своего состояния.
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Из доклада, на который ссылались журналисты, следовало, что основатель Amazon Джефф Безос не заплатил федеральные подоходные налоги в 2007 и 2011, а глава Tesla Илон Маск смог избежать налогов в 2018 году. В докладе также упоминались миллиардеры Майкл Блумберг и Карл Айкан, финансист Джордж Сорос.
Как отмечали авторы публикации, с 2014 по 2018 год богатейшие 25 человек из списка Forbes заплатили $13,6 миллиардов федеральных подоходных налогов, а их общее состояние за это время выросло на $401 миллиард.
 
Илон МаскTesla motorsБилл де БлазиоДжефф БезосКосмос - РИА НаукаМайкл БлумбергНью-Йорк (город)США
 
 
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